Гарри и Меган: последнее турне по Британии в качестве королевских особ
Герцог и герцогиня Сассекские в понедельник в последний раз исполнили свои функции действующих членов королевской семьи. Вместе с королевой и другими членами семьи они присутствовали в Вестминстерском аббатстве на службе по случаю Дня Содружества.
В субботу супруги побывали на фестивале военной музыки в королевском Альберт-холле в Лондоне, где публика устроила им овацию.
31 марта их статус действующих членов королевской семьи перестанет действовать. После этого, по их желанию, они прекратят участие в церемониях, откажутся от титула Их королевских высочеств (остальные титулы за ними сохранятся) и перестанут получать деньги из казны.
В минувшую пятницу Меган встретилась со школьниками средней школы в лондонском районе Дагэнхам в честь Международного женского дня.
Язык жестов понятен всем: Меган вместе с учениками школы показывает руками знак равенства.
Во время своего выступления она сказала школьникам: "Неважно, насколько незначительными вы себя чувствуете, как низко вы оказались на социальной лестнице и насколько важная вы птица, неважно, какого цвета у вас кожа, неважно, какого вы пола, у вас есть голос и вы уж точно имеете право высказаться по поводу того, что вы считаете справедливым".
В тот же день принц Гарри побывал на торжественном открытии музея автоспорта Silverstone Experience возле гоночной трассы Сильверстоун и встретился там с чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.
В минувший четверг Гарри и Меган попали в поле зрения репортеров, когда посетили благотворительный вечер, на котором вручались премии Endeavour Fund за достижения в спорте среди ветеранов боевых действий.
Это фото (наверху) Самира Хуссейна в соцсетях стало особенно популярным. На нем заметно, что Меган похудела после родов.
Это первое официальное появление Гарри и Меган вместе с момента, когда в январе этого года они объявили о том, что складывают с себя королевские обязанности.
Герцог и герцогиня Сассекские с участниками и призерами премии Endeavour.
Во время вручения наград один из победителей сделал предложение своей девушке, на что Гарри, Меган и актер Росс Кемп радостно отреагировали.
Гарри, у которого за плечами 10-летняя служба в войсках, сохранит за собой звания майора, капитана 3-го ранга и майора авиации, однако будет лишен прочих почетных военных званий.
Как сообщил представитель принца Гарри и его супруги, они собираются регулярно бывать в Британии.
28 февраля принц Гарри встретился с американским рок-музыкантом Джоном Бон Джови у студии на Эбби-роуд, где повторили знаменитый проход "Битлз" по пешеходному переходу.
Ожидается также, что в апреле принц Гарри побывает на Лондонском марафоне (если его не отменят из-за коронавируса) в качестве патрона, а в мае они с Меган должны посетить Международные мультидисциплинарные соревнования бывших военнослужащих Invictus Games, которые должны пройти в Нидерландах.
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