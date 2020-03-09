Гарри и Меган: последнее турне по Британии в качестве королевских особ

  • 9 марта 2020
герцог и герцогиня с музыкантами Правообладатель иллюстрации AFP

Герцог и герцогиня Сассекские в понедельник в последний раз исполнили свои функции действующих членов королевской семьи. Вместе с королевой и другими членами семьи они присутствовали в Вестминстерском аббатстве на службе по случаю Дня Содружества.

В субботу супруги побывали на фестивале военной музыки в королевском Альберт-холле в Лондоне, где публика устроила им овацию.

герцог и герцогиня Сассекские Правообладатель иллюстрации Getty Images
Presentational white space
герцог и герцогиня Сассекские Правообладатель иллюстрации Getty Images

31 марта их статус действующих членов королевской семьи перестанет действовать. После этого, по их желанию, они прекратят участие в церемониях, откажутся от титула Их королевских высочеств (остальные титулы за ними сохранятся) и перестанут получать деньги из казны.

В минувшую пятницу Меган встретилась со школьниками средней школы в лондонском районе Дагэнхам в честь Международного женского дня.

герцогиня со школьницами на школьном дворе Правообладатель иллюстрации Reuters

Язык жестов понятен всем: Меган вместе с учениками школы показывает руками знак равенства.

герцогиня в классе со школьниками Правообладатель иллюстрации Reuters

Во время своего выступления она сказала школьникам: "Неважно, насколько незначительными вы себя чувствуете, как низко вы оказались на социальной лестнице и насколько важная вы птица, неважно, какого цвета у вас кожа, неважно, какого вы пола, у вас есть голос и вы уж точно имеете право высказаться по поводу того, что вы считаете справедливым".

Меган выступает перед школьниками Правообладатель иллюстрации Getty Images

В тот же день принц Гарри побывал на торжественном открытии музея автоспорта Silverstone Experience возле гоночной трассы Сильверстоун и встретился там с чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

Принц Гарри и Льюис Хэмилтон Правообладатель иллюстрации Vicki Flores / EPA
Presentational white space
Принц Гарри и Льюис Хэмильтон в музее Правообладатель иллюстрации Peter Nicholls / AFP

В минувший четверг Гарри и Меган попали в поле зрения репортеров, когда посетили благотворительный вечер, на котором вручались премии Endeavour Fund за достижения в спорте среди ветеранов боевых действий.

принц Гарри и Меган на улице под зонтиком Правообладатель иллюстрации Samir Hussein / WireImage

Это фото (наверху) Самира Хуссейна в соцсетях стало особенно популярным. На нем заметно, что Меган похудела после родов.

Гарри и Меган Правообладатель иллюстрации Chris Jackson / Getty Images
Presentational white space

Это первое официальное появление Гарри и Меган вместе с момента, когда в январе этого года они объявили о том, что складывают с себя королевские обязанности.

Меган и Гарри выстпают на благотворительном вечере Правообладатель иллюстрации Paul Edwards / Reuters

Герцог и герцогиня Сассекские с участниками и призерами премии Endeavour.

Герцог и герцогиня Сассекские с участниками и призерами премии Endeavour Правообладатель иллюстрации Paul Edwards / Reuters

Во время вручения наград один из победителей сделал предложение своей девушке, на что Гарри, Меган и актер Росс Кемп радостно отреагировали.

Гарри, Меган и Росс Кемп Правообладатель иллюстрации Paul Edwards / Getty Images

Гарри, у которого за плечами 10-летняя служба в войсках, сохранит за собой звания майора, капитана 3-го ранга и майора авиации, однако будет лишен прочих почетных военных званий.

Как сообщил представитель принца Гарри и его супруги, они собираются регулярно бывать в Британии.

Бон Джови, неизвестная женщина и принц Гарри на переходе на Эбби-роуд Правообладатель иллюстрации Chris Jackson / Getty Images

28 февраля принц Гарри встретился с американским рок-музыкантом Джоном Бон Джови у студии на Эбби-роуд, где повторили знаменитый проход "Битлз" по пешеходному переходу.

Ожидается также, что в апреле принц Гарри побывает на Лондонском марафоне (если его не отменят из-за коронавируса) в качестве патрона, а в мае они с Меган должны посетить Международные мультидисциплинарные соревнования бывших военнослужащих Invictus Games, которые должны пройти в Нидерландах.

принц Гарри и Меган под зонтиком, вид со спины Правообладатель иллюстрации Getty Images

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