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Инвесторы наконец поверили, что мир обеднеет из-за коронавируса, и устроили в понедельник распродажу десятилетия. Такого не было со времен финансового кризиса 2008 года, от которого экономика до конца еще не оправилась.

Вот уже несколько недель эпидемия подтачивала веру в будущее, но рынки держались и всякий раз отыгрывали падения в надежде, что все обойдется. Но новости минувших выходных развеяли оптимизм и посеяли панику: вирус освоился в странах Запада, Италия закрыла самый богатый регион на карантин.

Последней каплей стала ценовая война на нефтяном рынке. Саудовская Аравия после разлада с Россией открыла нефтяные краны, и цена нефти рухнула на треть, что стало триггером масштабной распродажи на мировых финансовых рынках.

Акции в Европе и США подешевели в среднем на 6-10%, причем торги в Нью-Йорке пришлось приостановить на четверть часа сразу после открытия, чтобы охладить пыл продавцов. Курсы валют сырьевых стран, включая российский рубль, стремительно снижаются, а госдолг развитых стран - дорожает, несмотря на нулевую или даже отрицательную доходность.

Основной задачей для инвесторов стало не приумножение капитала, а его сохранение и минимизация потерь. Подобный сценарий обещает проблемы и тем, кто копит деньги на депозитах или в пенсионных фондах. И тем, кто занимает: перед угрозой рецессии банки неохотно кредитуют бизнес и потребителей. И собственно самим банкам, теряющим капитал и доходы.

Аналитики соревнуются в трагизме, новостные ленты пестрят комментариями один мрачнее другого. "Кровавая баня", "черный понедельник" - возможно, преувеличенные описания в исторической перспективе, однако никто не спорит с тем, что эта неделя началась самой масштабной распродажей со времен последнего кризиса.

Если она продолжится, фондовые рынки прервут самое продолжительное ралли современной истории и от поступательного роста перейдут к плавному снижению, что будет означать одно: инвесторы больше не верят в способность мировой экономики пережить вспышку коронавируса и продолжить рост. Они готовятся к новому кризису.

"Паника и капитуляция"

Рынки настроены мрачнее прогнозов прошлой недели, когда никто не спешил говорить о рецессии. Клуб богатых стран ОЭСР предупреждал несколько дней назад, что никаких 3% роста мировой экономике в 2020 году уже не видать, но даже в самом мрачном сценарии они ожидали прироста богатства в мире на 1,5%, а не рецессии.

Поскольку вспышка началась на "мировой фабрике" - в Китае, от нее пострадали как предложение, так и спрос. Компании по всему миру сокращают производство, затихла торговля, падают перевозки грузов и пассажиров, люди сидят по домам, потребление товаров и услуг подавлено.

Рецепт прошлого кризиса - стимулирование спроса через накачку экономики дешевыми деньгами - на этот раз малоэффективен, поскольку деньги от вируса не помогают. И фактически недоступен, поскольку ставки центробанков с тех пор остались близкими к нулю или вовсе отрицательными, как в еврозоне или Японии.

Остается бюджетное стимулирование, дотации и господдержка бизнеса, временно лишенного дохода. Однако многочисленные призывы к правительствам со стороны центробанков и международных организаций пока возымели лишь ограниченное действие. Обещанные властями Италии, Южной Кореи и некоторых других стран суммы в несколько миллиардов долларов смехотворны по сравнению с убытками от коронавируса.

Все это говорит о том, что рост мировой экономики будет замедляться, а следовательно, ей нужно будет меньше ресурсов. Именно поэтому вспышка вируса привела к падению цен на нефть. Традиционно в периоды такого резкого сокращения спроса ведущие производители нефти - страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россия - урезали предложение, чтобы поддержать цены.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так резко цены на нефть не падали со времен войны в Заливе

Однако на этот раз случилось ровно противоположное: они не только не сократили добычу, но решили увеличить ее. Россия отказалась поддержать ОПЕК, опасаясь, что любое снижение поставок ее нефти на мировой рынок окажется на руку крупнейшему производителю нефти в мире - США. А Саудовская Аравия решила принять вызов и в ответ не сократить, а увеличить поставки, да еще и дать скидки клиентам в надежде отвоевать долю рынка у конкурентов.

К такому затовариванию нефтью мир не готов, и потому цены рухнули сразу на треть - последний раз такое случалось в далеком 1991 году, когда началась война в Заливе.

С нефтяного рынка паника перекинулась на все остальные.

"На этой неделе мы наконец наблюдаем полномасштабную ликвидацию позиций, признаки капитуляции и всеобщей паники. Падение нефтяных цен нарушило и без того хрупкое равновесие на рынках", - цитирует агентство Рейтер управляющего активами Пола О'Коннора из инвестфонда Janus Henderson.

Падение цен на нефть обещает проблемы сырьевым странам, поэтому их валюты и рынки пострадали первыми, как и акции нефтяных компаний на западных биржах. А поскольку рецессия грозит всему бизнесу убытками и банкротствами, а банкам - плохими долгами и потерей дохода, инвесторы кинулись продавать их акции.

Во Франкфурте-на-Майне лидером падения стали бумаги Deutsche Bank (-12%), в Париже на 10% подешевели банки Crédit Agricole и Société Générale.

Но даже на падающем рынке есть оптимисты: популярностью в понедельник пользуются акции авиакомпаний, несмотря на то, что они первыми оказались в группе риска из-за коронавируса.

Их бумаги на европейских биржах либо подорожали, либо подешевели меньше других, потому что на прошлой неделе их сбрасывали в первую очередь, а теперь они выглядят недооцененными для тех, кто верит, что низкие цены на нефть и авиакеросин помогут авиалиниям пережить падение спроса, обещающее им худший год за все посткризисное десятилетие.