Коронавирус и карантин по-итальянски: в теории и на практике

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В Италии больше нет так называемой красной зоны карантина из-за коронавируса. Вот уже сутки вся Италия - сплошная красная зона. Новые правила называются Io resto a casa ("Я остаюсь дома").

Пока что сидеть дома итальянцы должны до 3 апреля, а на улице и в общественных местах им предписано соблюдать правило одного метра - не приближаться к другим прохожим.

Но как на самом деле это все соблюдается в Италии? Русская служба Би-би-си поговорила с живущими в Италии россиянами.

Бергамо: одноразовые перчатки и разделительные линии

Студентка магистратуры Галина живет в Бергамо - этот городок в часе езды от Милана попал в изначальную красную зону. Галина подрабатывает в местном магазине одежды, который содержат китайцы. Вернее, подрабатывала - ее уволили.

"На следующий день после того, как в Бергамо обнаружили заразившихся коронавирусом, я вышла на работу, и в тот день в магазин не пришел ни один покупатель. Поэтому нас сократили. Я их тоже понимаю, зачем держать персонал в десять человек, когда в магазине нет ни одного покупателя? Нам сказали: если обстановка наладится - мы вам позвоним".

Image caption Санитайзер на входе в магазин продуктов в Бергамо

Вот уже третью неделю Галина не ходит в институт: о закрытии студентов уведомили по внутренней электронной почте. Поначалу работала институтская библиотека, но скоро закрылась и она. Некоторые предметы студентам предлагают изучать онлайн, а по окончании карантина учебную программу планируют адаптировать.

В городе закрыты музеи, театры, кинотеатры, салоны красоты.

Правило одного метра в Бергамо соблюдают по-разному: многие магазины, говорят Галина, сделали на полу специальную разметку, показывающую, где каждый должен стоять в очереди. Аналогичную разметку сделали и в некоторых барах. Но большинство баров слишком маленькие, и соблюдать это правила просто невозможно.

Не придерживаются правила и дети, которые давно не ходят в школу: "Они ничем не занимаются, сидят в центре, тусуются, развлекаются, музыку слушают".

Зато правило соблюдается в отношении водителей автобусов: со вчерашнего дня они перестали открывать передние двери, а место водителя отделили от салона лентами, чтобы пассажиры не подходили к нему близко.

"В магазинах всего достаточно. В первые дни, когда был ажиотаж, с полок все смели. Но сейчас изобилие еды, все есть. Перед каждым продуктовым магазином стоит столик, на котором - дезинфектор, салфетки и перчатки. Их надо надеть, только после этого можно зайти в магазин".

Image caption Разметка на полу, помогающая покупателям соблюдать правило одного метра

Турин: родители ищут нянь

В Турине живет фрилансер Екатерина. Она подтверждает, что и в ее городе нет недостатка продуктов: "Когда первая волна пошла, народ побежал, не разобравшись. Фото попали в прессу. А сейчас я не наблюдаю пустых полок. Искала, правда, в нескольких магазинах спиртовые салфетки и гель дезинфицирующий. Говорят, скупили, но не исключаю, что если бы подольше походила, нашла бы".

Екатерина - сценарист, она много работала из дома и до вспышки коронавируса. Но из-за карантина пострадала другая ее деятельность - организация культурных мероприятий: все площадки, на которых их можно было проводить, включая кинотеатры, музеи и клубы, закрыты.

Труднее всего приходится тем, у кого есть дети. "У большинства нет ни бабушек, ни дедушек. Дети ходили в садик, так что нянь тоже не было. Сейчас те, у кого есть дома у моря или в горах, стараются уехать. А кто не может - ищут нянь".

Страдает и малый бизнес: маленькие бары, которые не могут обеспечить соблюдение правила одного метра, закрылись на время карантина, владельцы несут убытки.

Непросто приходится и тем, кто вынужден работать из дома. Подруга Екатерины преподает в миланском частном университете: "Она просто сидит дома без компенсации, а ведь это ее основной вид деятельности. Да, она и до этого давала частные лекции по скайпу, но это маленькая доля дохода".

Зато информирование населения - на высшем уровне, считает Екатерина. Сайт минздрава постоянно обновляет статистику, людям отправляют памятки и напоминают о мерах предосторожности.

"Все чиновники, что особенно меня радует, не спят, не едят, министр образования в "Фейсбуке" каждый день шлет студентам послания. В целом настрой у всех такой: Forza Italia!" - говорит она.

Милан: туризм встал, гостиницы закрывают

Светлана живет в Милане. Она тоже подтверждает: в первые дни хаоса люди старались закупаться в магазинах, но потом эта волна спала.

"Сейчас в супермаркетах под домом я всегда нахожу необходимое. Закупок на длительное время не делала, санитайзеры для рук и до этого никогда не покупала - считаю, что нет ничего лучше, чем помыть руки. Так что даже не знаю, есть ли дефицит санитайзеров. Но одно точно хорошо: люди начали следить за своей гигиеной лучше, и наконец-то все моют руки".

Media playback is unsupported on your device Правильно вымытые руки снижают риск заражения любой инфекцией, в том числе и коронавирусом.

Многие смирились с ситуацией, считает Светлана. Во всяком случае, панические настроения остались в прошлом.

"Итальянцы сами по себе паникеры, поэтому не знаю, как вся эта ситуация ими оценивалась, но любой чих стали воспринимать очень трагично. Больницы переполнились. Хотя очереди в итальянских больницах были всегда: иногда можно и целый день просидеть в ожидании приема. Сейчас сказали всем сидеть дома и вызывать врачей на дом в случае необходимости".

Большинство жителей Милана работают из дома, если могут. Лишь некоторые продолжают ездить в офисы. В городе по-прежнему открыты магазины, аптеки, бары и даже некоторые парикмахерские. Дети не ходят в школу, но продолжают учиться онлайн.

"Многие теряют деньги. Туризм встал, гостиницы закрывают, Airbnb без движения, много отраслей встало, а аренду нужно продолжать платить".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Обычно заполненная людьми площадь перед миланским собором 8 марта пуста

Мондольфо: люди поняли серьезность ситуации

Надежда живет с сыном-младшеклассником в Мондольфо - маленьком городке на побережье Адриатического моря. Мондольфо присоединили к красной зоне еще 8 марта - и сразу закрылись школы.

"Учителя высылают задания, которые расписаны по дням. Сыну 9 лет, так что мы продолжаем заниматься дома. А дети постарше учатся онлайн - им учителя преподают по интернету. Буквально сегодня учительница писала: пожалуйста, следите, чтобы дети все выполняли".

Надежда старается не выходить из дома. Она говорит, что с тех пор, как Мондольфо присоединили к красной зоне, жизнь практически замерла: машины не ездят, по улицам почти никто не ходит - только в случае крайней необходимости. Зато в городе прекрасно работает система взаимопомощи: одиноким людям по запросу могут привезти еду волонтеры.

Местная сеть супермаркетов организовала доставку продуктов на дом, так что сейчас это основной способ закупок в городке. Как и во многих других городах, медицинские маски и дезинфицирующие гели давно не продаются.

"Сначала итальянцы легкомысленно отнеслись к коронавирусу: гуляли, общались, но сейчас поняли серьезность ситуации. Нам разослали своего рода документ, который нужно заполнять, если решаешь куда-то поехать - например, в соседний городок в твоей же провинции. В документе надо объяснить мотив и обосновать необходимость поездки".