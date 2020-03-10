"Поддержание максимальной неопределенности". Политологи отвечают, останется ли Путин

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Владимир Путин не исключил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. В случае победы он сможет занять пост главы государства в пятый раз.

Возможные сценарии того, как преодолеть имеющиеся в Конституции ограничения по президентским срокам, представила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова во время заседания Госдумы 10 марта.

Во время обсуждения поправок к основному закону Терешкова с трибуны предложила два варианта еще одного изменения Конституции. Первый - убрать из нее упоминание о максимально допустимом количестве президентских сроков для одного человека. Второй - обнулить отсчет этих сроков после принятия новой Конституции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что обсуждение предложенных Терешковой поправок требует обсуждения с президентом, и объявил перерыв.

Затем в Думе появился и сам Путин. Он выступил против отмены ограничения по количеству президентских сроков, но допустил сценарий, по которому они обнулятся. Новый отсчет сроков, в том числе и для действующего президента, возможен, если такую поправку одобрит Конституционный суд, считает Путин. После его выступления депутаты согласились добавить к пакету поправок предложение Терешковой.

Инициатива отменить для Путина ограничение на участие в следующих выборах стала неожиданностью для остальных депутатов, утверждают два собеседника Би-би-си, близких к Володину. О планах внести предложение с обнулением сроков почти никто не знал, подтверждает близкий к Кремлю источник: "Знал только он [Путин]".

Однако выступление президента в Думе не означает, что он с одобрения Конституционного суда воспользуется возможностью избраться заново, считает еще один собеседник Би-би-си, близкий к Кремлю. По его словам, "Путин лишь набирает окно возможностей, снимает точку кипения вокруг 2024 года".

Цель президента, добавил собеседник Би-би-си, сделать так, чтобы "проблемы-2024" не было вовсе.

Это значит, что Путин остается?

Решение о том, будет ли Путин выдвигаться на новые сроки, "откладывается до непонятного момента", отмечает политолог, доцент кафедры госуправления РАНХиГС Екатерина Шульман.

"Если предположить, что Конституционный суд решит, что такая поправка соответствует Конституции - что совершенно не факт - то в этом случае действующий президент не обязан участвовать в следующих выборах. Одно дело иметь право, другое - им воспользоваться", - считает она.

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"Уже неоднократно такое было, что всем было все ясно и очевидно, а потом оказывалось - ничего подобного", добавляет политолог.

С ней не согласен руководитель программы "Российская внутренняя политика" московского центра Карнеги Андрей Колесников. Он считает, что Путин явно пойдет на очередные выборы после обнуления президентских сроков. По словам Колесникова, российский президент полагает, что крепости его рейтинга хватит до 2024 года.

"Теперь как бы ключевая роль в подтверждении его вечного управления или почти вечного принадлежит Конституционному суду. Он много раз доказывал, что одобряет любое решение Путина или любое решение, удобное для Путина, так что здесь проблем не возникнет", - говорит политолог Колесников.

Путин оставляет себе пространство для маневра, считает глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев. "Он явно не хочет быть уходящим президентом. Решение о его уходе будет таким же неожиданным, как и все остальное. Иначе система может пойти вразнос", - говорит он.

По мнению политолога, есть два варианта развития событий. Первый - передача власти преемнику "на подъеме", когда основные внутренние и внешние проблемы решены. Второй - ситуация экономического и социального кризиса - "здесь Путин считает, что только он может удержать Россию".

"Уходить в ситуации падения экономики человеку, желающему вписаться в историю, вряд ли бы хотелось. Поэтому лучше всегда иметь возможность выбора из нескольких вариантов", - резюмирует Калачев.

К чему такая неожиданность?

Путин своим решением "сам себе развязывает руки", говорит политолог Татьяна Становая. Произошедшее сегодня в Думе - "стратегия поддержания максимальной неопределенности при игре на ожиданиях, что Путин с нами надолго", отмечает она.

"Не могу исключать, что Терешковой сказали внести такую поправку. И те, кто подсказывал, сами об этом узнали только утром. Это вполне в духе Путина. Известно, что и о поправках Путина [в Конституцию] не знали до последнего момента", - считает она.

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По ее мнению, Путин скрывал планы, чтобы "обезопасить реформу от политических рисков" и не дать оппозиции повод для мобилизации.

"В итоге два месяца все обсуждали Госсовет, вместо того, чтобы обсуждать, что Путин опять остается надолго, узурпацию власти и так далее. Он фактически выиграл время и сумел сделать так, что реформа обсуждалась в том контексте, в котором ему изначально хотелось", - говорит Становая.

При этом, по словам политолога, на сегодняшнем заседании в Думе "все было красиво разыграно": Госдума обсуждала поправки, президент приехал и "подчеркнул уважение к парламенту и дискуссии", при этом оставил последнее слово в обнулении сроков за Конституционным судом. "Все было сделано так, чтобы процесс был максимально легитимным", - резюмирует Становая.

Новые предложения об обнулении президентских сроков могут создать интригу и повысить явку на голосовании по поправкам в Конституцию, говорит политолог Калачев: "Мобилизуются и те, кто за, и те, кто против".

По его словам, то, что обнулить сроки предложила именно Валентина Терешкова - не случайность. "Ее считают фигурой, которая демонстрирует преемственность, считают, что она популярна в народе. Нужен был культовый, настоящий герой. Видимо, сочли, что это она", - отметил Калачев.

Почему Путин не поддержал идею досрочных выборов?

Изначальной интригой второго думского чтения по поправкам в Конституцию была возможность роспуска Госдумы и проведения досрочных выборов в 2020 году. На прошлой неделе Путин обсудил этот вопрос с главами думских фракций, однако о чем именно они договорились, не сообщалось.

Среди аргументов к проведению досрочных выборов собеседникик Би-би-си называли и планы сменить думского спикера Вячеслава Володина, и желание обезопасить "Единую Россию" от роста протестных настроений в будущем.

Идею досрочных выборов поддержали все фракции, кроме КПРФ. Однако Путин заявил, что необходимости в них не видит.

Роспуск Госдумы действительно не был решенным вопросом, считают политологи Калачев и Становая. "Тут действительно шла борьба", - говорит Становая.

Отказ от досрочных выборов выглядит разумным - их проведение означало бы, что власть боится в следующем году потерять "остатки доверия", считает политолог Калачев: "Досрочные выборы были бы раздражителем и выглядели бы как паника".

"Голосование по поправкам в Конституцию - это референдум по доверию президенту, внесшему эти поправки, и Госдуме, которые эти поправки приняла", - считает он.

Политолог Андрей Колесников называет обсуждение досрочных выборов "ложным следом". По его словам, создавалось впечатление, что Кремль уже согласовал проведение выборов в 2020 году, а парламент просто с этим согласился.

"То ли они действительно передумали в течение дня, то ли это была такая хитрая схема. Зачем? Чтобы главный начальник изобразил свою способность как бы сохранять институты: не надо нам никаких досрочных выборов, в стране все нормально, все спокойно. Но это уже какой-то лишний шаг, какая-то такая сталинская архитектура, какой-то избыточный орнамент на этом здании государственной власти российской", - говорит Колесников.