Как Госдума начала с идеи о своем роспуске, а закончила обнулением сроков Путина

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Второе чтение проекта путинской конституционной реформы оказалось еще сумбурнее, чем процесс обсуждения самих поправок. Начав с предложения распустить Думу, депутаты прямо по ходу заседания отказались от этой идеи и вместо нее одобрили обнуление президентских сроков. Би-би-си рассказывает, как прошло заседание, на которое неожиданно приехал и сам президент России.

Перед началом пленарного заседания главной темой для обсуждений были досрочные выборы в Думу, слухи о назначении которых ходили уже несколько месяцев. Первым о такой возможности написал Блумберг - в итоге председатель Думы Вячеслав Володин отчитал агентство за попытку вмешаться в дела России и "посеять смуту".

Несмотря на критику спикера, тема продолжала обсуждаться. Би-би-си писала, что этот вопрос президент планировал поднять на встречах с лидерами фракции, которая состоялась на прошлой неделе. И действительно, перед началом второго чтения глава ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что выступает за досрочное проведение выборов (а еще за то, чтобы президента утверждали не граждане, а Госсовет). Его идею поддержал и Сергей Миронов, лидер "Справедливой России".

С этого же предложения ожидаемо и началось обсуждение путинских поправок. "Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте и в Совете Федерации. Я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности", - с места обратился к депутатам борец Александр Карелин ("Единая Россия").

Идея понравилась не всем. "Может быть, сначала коронавирус и кризис переварим, а потом будем самораспускаться?" - поинтересовался Николай Харитонов (КПРФ), который, видимо, вспомнил об утреннем обвале на биржах. Олег Иванов (ЛДПР) напомнил, что вообще-то срок подачи поправок к путинской реформе давно завершился, но Володин заверил коллегу, что право депутатов вносить поправки прямо на заседаниях - "это аксиома работы" парламентов.

Дискуссии по этому поводу не вышло. Пока Карелин готовил поправку (ее официально внесли в парламент через пару часов), его идею с трибуны раскритиковал только глава КПРФ Геннадий Зюганов, который предложил "10 раз подумать", прежде чем заново выбирать депутатов: "Параллельно разваливать три ветви власти могут только те, кто собираются посеять в стране анархию".

Свою поправку Карелин в итоге внес, предложив не только позволить Думе раньше сложить полномочия после принятия поправок, но и выплатить зарплату тем депутатам, которых не переизбрали бы в парламент на новых выборах.

От Хрущева до Путина

Обсуждение предложений по изменениям в Конституции шло своим чередом - депутаты одобрили порядок, по которому пройдет второе чтение, и даже успели поддержать таблицу со всеми основными идеями Путина. Единственной неожиданностью оказались два предложения, которые в последний момент перед заседанием внес сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

Одно из них касалось резонансной поправки о детях, которых теперь будут считать не "достоянием", а "приоритетом" государства. Второе предложение убрало из законопроекта 22 апреля - в этот день должно было пройти общероссийское голосование. Теперь дату плебисцита своим указом назначит сам Путин (Крашенинников объяснил, что закреплять ее в самом законе не захотели до одобрения Конституционным судом).

Media playback is unsupported on your device Путин поддержал идею обнулить президентские сроки. Видео

Во время обсуждения таблицы с отклоненными поправками к центральной трибуне вдруг двинулась Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Регламент таких выступлений не предусматривает, но Володин Терешкову поддержал: "Валентина Ивановна уже до середины зала дошла. Нет возражений, если предоставим возможность выступить? Она просит впервые за все это время". Возражений у депутатов не нашлось.

Терешкова, получавшая награду за свой полет еще из рук Никиты Хрущева, начала издалека. "Мы видим, как меняется мир, меняется жизнь, должны меняться и мы - общество, власть страна, - рассуждала депутат. Изменения в основной закон - решения назревшие". Но затем космонавт перешла к конкретике.

"Все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, на открытых площадках, да и просто на кухне - это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить. Людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года", - озвучила Терешкова то, что в последние месяцы обсуждали разве что в СМИ и соцсетях, но никак не в Думе.

Под оглушительные аплодисменты Терешкова предложила перестать "мудрить и придумывать конструкции": "Надо или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избраться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией".

Сам Путин за несколько дней до этого обещал многодетным матерям Ивановской области, что "придумывать конструкции" как раз не собирается. "Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, - вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать", - признался Путин. Тогда же он говорил, что не собирается возглавить новый Госсовет, чтобы избежать двоевластия. После телеканал "Россия 1" показал отрывок интервью Путина, в котором он высказался против отмены ограничения на число президентских сроков.

Об обнулении в интервью говорил разве что покинувший Кремль Владислав Сурков. Сопредседатели рабочей группы Павел Крашенинников и Андрей Клишас во время обсуждения поправок уверяли, что слухи о грядущем обнулении сроков - не более чем домыслы.

Терешкова объяснила депутатам, что сама возможность переизбрания Путина "будет стабилизирующим фактором для страны" и "охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачать ситуацию". Депутат при этом признала, что не знает, как сам Путин отнесется к такому предложению.

Не знали этого и депутаты. Володин удивленно сообщил, что для принятия такой поправки нужно проконсультироваться с самим президентом и объявил перерыв на полтора часа. Руководителей фракций пригласили на обсуждение в Ореховый зал в Думе. Вскоре в здании парламента журналисты заметили Андрея Ярина, начальника администрации президента по внутренней политике. К половине третьего стало известно, что Путин лично придет в Думу.

"Не хочется возвращаться к временам СССР"

Ошеломленные журналисты в ожидании президента считали, сколько же денег получат депутаты, которых не переизберут в Думу. Содержание самих поправок - ко второму чтению в них появились нормы о боге, статусе семьи как союза мужчины и женщины и запрете на умаление подвига народа во время войны - не интересовало уже никого.

В начале четвертого Путин пронесся между толпы репортеров.

- Поддерживаете предложение Терешковой?

- Сейчас там все скажу, кивнул Путин в сторону зала.

Во время короткого выступления Путин еще раз повторил все тезисы, которые он высказывал за последние месяцы, - сильная президентская власть абсолютно необходима для стабильности, парламентская форма правления для России на данный момент неприемлема.

"Наделение других органов власти, таких как Совбез или Госсовет, напрямую не избираемых, серьезными президентскими полномочиями, на мой взгляд, неприемлемо, более того - опасно. Это не имеет ничего общего с демократией", - объяснил Путин.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption "Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, - завершил свою речь Путин. - Во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет"

Предложение депутата Карелина распустить Думу Путин не одобрил. "Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Возникает вопрос, имеет ли право действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия, - задал Путин риторический вопрос. - Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости досрочных выборов в Госдуму". В зале раздались аплодисменты.

Идея исключить из Конституции количество допустимых сроков Путину тоже не понравилась. "Не хочется возвращаться к временам СССР", - признался он депутатам. Правда, вспомнил и о том, что в США, например, ограничение по числу президентских сроков появилось только в середине прошлого века. Но сменяемость власти все-таки "нужна для динамики развития", - заключил Путин.

Поправку Терешковой к тому моменту уже раздали депутатам - в итоге депутат остановилась именно на "обнулении сроков". В ней говорится, что ограничения, касающиеся того, сколько раз можно избираться президентом, будут применяться к главе государства без учета того, сколько сроков он возглавлял страну до принятия новых поправок к Конституции.

Предложение обнулить президентские сроки президент встретил намного теплее, чем идею об отмене ограничений. "Этот вариант был бы возможен, но при одном условии - если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить основным положениям закона", - заключил Путин, уточнив, что поддержать такой вариант должны будут и граждане на общероссийском голосовании.

После выступления Путин быстро поблагодарил всех за поддержку и ушел, не пообщавшись с репортерами.

Подавляющее большинство - за

Ошарашенные депутаты вернулись к работе. "Можно ли некоторых товарищей вывести из предынфарктного состояния?" - пошутил Жириновский под одобрительный гул.

В поддержку предложения Терешковой об обнулении сроков в итоге высказались 380 депутатов. Один воздержался, а еще 43 депутата - коммунисты - проголосовали против.

После этого депутаты вспомнили о том, что обсудить они должны и поправку Карелина. Правда, тот после выступления Путина уже не горел желанием выставлять ее на голосование. "Учитывая сказанное и мнение президента, давайте не будем рассматривать", - попросил он, чем возмутил лидеров фракций, которые так бурно поддерживали роспуск Думы несколько часов назад.

"Мы против того [чтобы снимать]. Назвался груздем - полезай в кузов! Мы должны рассмотреть, принять, распустить!" - надрывался Жириновский.

"То, что сейчас происходит, называется шараханье. Мы - Государственная дума! Если была внесена поправка, то надо голосовать", - вторил ему Миронов.

"Коллеги, Карелин решение принял, - отреагировал Володин. - Можно было любой фракции взять и внести предложение. Карелин прислушался к позиции, которую высказал президент. Поправка снята".

Спикер уже было объявил о начале голосования по законопроекту в целом, но выяснилось, что впопыхах депутаты забыли проголосовать по таблице с отклоненными поправками - как раз во время ее обсуждения на трибуну поднялась Терешкова.

Но в итоге процедуру все же удалось довести до конца. Во время финального чтения законопроект Путина со всеми правками поддержали 382 депутата, а 44 (большинство из них - представители КПРФ) воздержались от голосования.

Третье чтение законопроекта пройдет уже 11 марта. Депутаты начнут финальное рассмотрение поправок в 10 утра, чтобы в среду же их успел изучить и одобрить Совет Федерации. После этого документ пройдет через региональные парламенты, а затем отправится на подпись президенту и общероссийское голосование.