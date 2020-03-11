Молдова погружается в карантин: как Covid-19 в Италии аукнулся маленькой стране

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption До начала этой недели в кишиневском аэропорту приземлялись десятки рейсов из северных городов Италии

В среду по всей Молдове в качестве меры борьбы с эпидемией коронавируса на карантин закрываются все школы, детские сады и вузы. Также вступает в силу запрет на собрания в общественных местах и проведение многолюдных мероприятий.

Карантин в учебных заведениях продлится до 23 марта, но сроки могут быть пересмотрены.

На данный момент в стране выявлено три случая коронавируса, более 6 тысяч человек находится под постоянным наблюдением врачей.

Молдова - лидер среди европейских стран по числу гастарбайтеров, уезжающих на заработки за границу. Самая многочисленная после России диаспора молдаван проживает в Италии, где коронавирусом заразилось уже более 10 тысяч человек и умерло больше 600 заболевших.

Еще несколько дней назад в аэропорту Кишинева ежедневно приземлялись десятки рейсов из Милана, Вероны и других городов на севере Италии. Это значит, что каждый день в страну въезжали сотни человек из зоны эпидемии.

На данный момент многие рейсы в обоих направлениях отменены, при этом авиасообщение между Кишиневом и Болоньей во вторник осуществлялось в обычном режиме. Также сохраняются рейсы в Парму.

В службе информации кишиневского аэропорта Русской службе Би-би-си сказали, что ситуация меняется стремительно. Уже несколько авиакомпаний полностью отказались от полетов между Молдовой и Италией.

Во вторник вечером премьер-министр страны Ион Кику заявил, что вскоре авиасообщение с Италией будет полностью приостановлено.

В аэропорту установлены термосканеры, персонал работает в перчатках и масках, регулярно проводится дезинфекция помещений.

По разным статистическим выкладкам, за пределами страны работает около миллиона человек из Молдовы, из них примерно 25% осели в Италии, преимущественно в северных регионах.

На самом деле, отмечают в Национальном бюро статистики, подсчитать точное число уехавших молдаван сложно, потому что многие выезжают в Европу по румынским паспортам.

Молдаване стремятся домой

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption У всех въезжающих в страну проверяют температуру

По данным минздрава страны, 7 марта рейсом из Милана прилетела 48-летняя женщина с тяжелой формой коронавируса. Она госпитализирована в Кишиневе с высокой температурой и легочной недостаточностью.

Как ей позволили сесть в самолет в Италии, пока неясно, идет разбирательство. Сообщается, что о пассажирке в тяжелом состоянии на борту экипаж сообщил кишиневским диспетчерам заранее. Большинство пассажиров рейса, которым она прилетела, отправлены в карантин, но некоторых найти не удалось.

8 марта на границе с Румынией был задержан автобус с гражданами Молдовы, возвращавшимися из Италии. Источники в молдавской пограничной полиции говорят, что после проверки температуры их всех отпустили по месту жительства с условием, что они уйдут в добровольный карантин на дому.

"Ну это же детский лепет - кто будет проверять, самоизолировались они или нет? Нет в стране таких возможностей, а о сознательности граждан давайте не будем говорить", - сказал Русской службе Би-би-си сотрудник минздрава страны, попросивший не называть его имени.

Однако по итогам заседания чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения премьер-министр Молдовы Ион Кику пообещал, что отныне за соблюдением карантина гражданами, прибывшими из зон заражения и, в частности, из Италии, будут следить врачи и полиция.

Сколько зараженных могли успеть въехать?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На одном из таких КПП между Молдовой и Румынией 8 марта был задержан автобус, направлявшийся из Италии

По данным пограничной полиции Молдовы, за последние сутки через разные пограничные пункты в страну въехало 18 232 человека. Количество прилетающих самолетами из Италии до отмены части рейсов составляло в среднем 500 человек в сутки.

Тысячи человек заполнили эпидемиологические анкеты и прошли проверку температуры тела.

"У этого вируса такой длинный инкубационный период, что не показавший отклонений температурный скрининг ничего не означает, а эффективных способов отслеживать дальнейшее состояние прибывших у нас нет", - говорит на условиях анонимности представитель министерства здравоохранения.

В ходе экстренного заседания правительства премьер-министр Кику поставил перед чиновниками задачу: обеспечить максимальную безопасность в сфере общественного здоровья, но при этом не допустить паники, которая может губительно сказаться на экономике страны.

Особую озабоченность у властей вызывают предстоящие пасхальные праздники, когда тысячи гастарбайтеров традиционно возвращаются на каникулы на родину. Даже при полной приостановке авиасообщения остаются сухопутные пути попасть домой.

Срочные меры

Image caption Так выглядело расписание рейсов в кишиневском аэропорту 10 марта

В Молдове создан Национальный кризисный штаб по контролю за инфицированием коронавирусом нового типа. По словам его руководителя Виорики Думбрэвяну, страна располагает достаточным количеством тестов для проверки на коронавирус, а вскоре ожидается поставка еще 1000 единиц от Всемирной организации здравоохранения.

По словам молдавских властей, они строго следуют всем рекомендациям ВОЗ, однако при этом врачам скорой помощи полагается носить средства индивидуальной защиты только в случае контакта с пациентом, у которого уже подтвержден коронавирус, хотя обычно диагноз подтверждается уже в больнице, после общения с бригадой "скорой".

"Каждый день совершается несколько перевозок в больницу им. Тома Чорбэ (инфекционная больница Кишинева - прим. Би-би-си), и врачи не могут носить спецзащиту при каждом случае подозрения", - сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Молдовы Кристина Стратулат.

Ряд консульств Республики Молдова на территории Италии, в частности, в Милане и в Падуе временно приостановили работу.

По словам представителей молдавского министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ), с момента вспышки коронавируса дипмиссии страны в Италии работают в авральном режиме, по разным вопросам ежедневно обращаются сотни граждан Молдовы, что не способствует ограничению распространения вируса.

15 марта МИДЕИ еще раз рассмотрит вопрос о закрытии консульств, но, говорят источники, нерабочий период, скорее всего, будет продлен.

"Нас закрыли"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Города на севере Италии опустели. Во многих регионах сотрудники офисов переведены на удаленную работу

В понедельник власти Италии распространили режим "красной зоны" заражения на всю территорию страны. Повсеместно предпринимаются экстренные попытки сдержать эпидемию.

"Все, нас закрыли. [...] Запрещен въезд и выезд из всей области Ломбардия, а также из Модены, Пармы, Пьяченцы, Реджо-Эмилии, Римини, Пезаро и Урбино, Венеции, Падуи, Тревизо, Асти и Алессандрии", - написала на своей странице в "Фейсбуке" проживающая в Пьемонте гражданка Молдовы Биа.

В комментарии Би-би-си она пояснила, что о жестких мерах итальянского правительства жители этих регионов узнали из СМИ.

"Передвижение на дорогах и в поездах контролируют силы правопорядка, приезжие должны документально подтвердить, что они прописаны именно в этой зоне, если такого подтверждения нет - их разворачивают обратно", - говорит Биа.

По ее словам, представители молдавской диаспоры в Италии делятся на две категории: обосновавшиеся в стране семьями, с недвижимостью и постоянной работой, и гастарбайтеры с нестабильной ситуацией.

"В этот период многие [из второй категории] теряют работу и, к сожалению, они, конечно, будут рваться домой. Тем более, что скоро Пасха, когда многие и так возвращаются на каникулы на родину", - объясняет Биа.

По ее мнению, чрезвычайную ситуацию с коронавирусом лучше переждать в Италии, где лучше медицина и каждый человек имеет право на экстренную помощь, вне зависимости от наличия или отсутствия страховки.

"У нас один из самых высоких уровней медицины в мире, местная система близка советской, и здесь лечат всех. Лично я думаю, что лучше не бежать в Молдову", - соглашается Инга из Пармы.

Она также рассказала, что несколько дней назад ее офис, как и многие другие, был переведен на удаленную работу из дома.

"Передвижения по стране строго ограничены, надо документально доказать, что у вас есть острая необходимость куда-то ехать. Аэропорты официально открыты, но вылеты массово отменяются", - описывает Инга ситуацию в Италии.

"Не скажу, что прямо есть паника, но уехать домой [в Молдову] пытаются очень многие. Вот буквально с понедельника это стало очень трудно, я не успела, теперь не знаю, что делать. Сидеть здесь без работы и на съемной квартире очень накладно", - говорит Виорика, которая живет в районе Венеции.

При участии Натальи Глотовой (Молдова)