Как российское ТВ объясняло согласие Путина обнулить президентские сроки

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Последние инициативы российских депутатов, предложивших обнулить президентские сроки Владимира Путина и провести досрочные выборы в Госдуму, вызвали волну обсуждения и восхищения президентом на федеральных каналах.

Обосновывали они необходимость обнуления президентских сроков желанием "дать ему спокойно работать четыре года", чтобы он не превратился в "хромую утку" (в США этот термин обозначает политика, который приближается к концу срока правления и не может избираться снова), а также чтобы положить конец "инсинуациям и анархии".

При этом все каналы как один отрицали, что поддержка Путиным инициативы депутата Валентины Терешковой может быть связана с его возможным желанием остаться у власти.

Терешкова ранее предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Другая ее инициатива - отменить ограничение сроков пребывания на посту президента - поддержки у Путина не нашла.

"Все мне ясно стало теперь"

"Ну вот, свершилось. Как в песне поется, все мне ясно стало теперь. И не только мне - всем все стало ясно теперь. Раньше было все же не до конца. Вот, например, 22 апреля. Скоро уже. Не все понимали, почему и за что они должны идти голосовать. А теперь ясно, и почему, и за что. Но главное - за кого", - сказал ведущий Первого канала Кирилл Клейменов в начале вечернего выпуска в своей иносказательной манере.

"В нашей стране это всегда самое главное - за кого. За красных или за белых. За ЦСКА или за "Спартак". За Путина или.... Вот тут главное, в этом союзе. Про "или" думать даже не хочется. Причем, как это ни странно, ни тем, кто за Путина, ни даже тем, кто против. Ну, допустим. Допустим, вы против Путина. А за кого вы? В том-то и дело," - добавил он.

НТВ, в свою очередь, сообщил, что неожиданный приезд президента на пленарное заседание Госдумы - это "действительно сенсация, потому что в современной истории страны такого не было".

"Другой путь"

Все каналы наперебой пытались убедить зрителей, что если бы президент хотел остаться у власти, он выбрал бы другой путь, цитируя речь председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Если бы президент Российской Федерации просто хотел остаться у власти, поверьте, способов законных это сделать более чем достаточно. И это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. Но в данном случае предложен честный и прямой путь," - заявила она.

"За полтора месяца, пока шла работа над поправками к Конституции, мысль о том, что изменения затеяны Путиным ради сохранения власти, звучала не один раз. Но ее сторонники забывали о том, что для достижения такой цели президенту не пришлось бы менять законы," - вторит ей Первый канал, добавляя, что "путь, предложенный президентом, - не только прямой, но и наиболее трудный. В случае принятия поправок и решения баллотироваться вновь ему предстоит в очередной раз пройти избирательную кампанию и убедить граждан доверить ему управление страной."

В том же ключе выступила и "Россия 1": "За последнее время Путину не раз предлагали разные пути, чтобы остаться у власти. Ну например, используя инструменты Госсовета или того же Совета Федерации. Президент выбрал честный и прямой вариант - пусть все решит народ. Сначала 22 апреля, во время всероссийского голосования за изменения в Конституцию, а потом, если Путин все-таки примет решение избираться, еще и в день президентских выборов, в 2024 году, то есть предложенный вариант - это только возможность".

Путин - "международный арбитр"

Объясняя, почему инициативы Терешковой важны, "Россия 1" процитировала Володина, который сказал: "Когда заканчивается срок полномочий президента и у него нет возможности для переизбрания, с ним меньше считаются. Вот этот фактор - он абсолютно дезавуирован. Совершенно очевидно, что если президент действующий примет для себя решение избираться после 2024 года, такая возможность у него есть, и он ее получает, так как эти поправки сегодня предоставляют ему такое право."

Канал также показал лидеров так называемой парламентской оппозиции, в прошлом соперников Путина на выборах, в открытую восхваляющих действующего президента.

Сергей Миронов из "Справедливой России" сказал, что по итогам разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом "наш президент спас весь мир от войны 5 марта. С облегчением вздохнул Трамп, и Меркель, и все остальные, потому что не от них зависело, а зависело от нашего президента. Когда мы голосовали за поправку, мы понимаем, что за человек и кто это сегодня находится на вершине власти российской и является главным, если хотите, международным арбитром."

Вторил ему и лидер ЛДПР Владимир Жириновский: "Чтобы президент спокойно работал вот эти оставшиеся четыре года, потому что это не означает, что он в мае 2024-го должен эту должность оставить и уйти в отставку. Чтобы он работал, зная, что если что-то у него не получилось, или обстановка тревожная, почти полувоенная, потребует, чтобы он оставался у власти, такую возможность мы ему предоставили."

Конец инсинуациям

Активно обсуждали сегодняшние поправки и в студии вечернего выпуска программы "60 Минут" на "России 1", где звучали ремарки про Путина, оставляющего себе "политический предохранитель" или "ядерную боеголовку" в преддверии 2024 года.

Депутат "Единой России" Константин Затулин похвалил инициативы Терешковой, сказав, что "если это будет принято и поддержано, то в таком случае это кладет предел всяким инсинуациям, неясности, анархии, всему остальному по поводу 24-го года". "Если мы выступаем за стабильность, мы понимаем, что на горизонте пока нет лидера по опыту, и возможностям, и таланту, способного конкурировать с действующим президентом," - отметил он.

Владимир Жириновский в разговоре с ведущим Евгением Поповым, обосновывая свое предложение избрать главу государства на заседании Госсовета, сказал: "Если заранее известно, кто будет президентом и в 24-м, и в 30-м, можно будет сэкономить деньги, это ведь очень дорогая кампания, учитывая, что известен уже кандидат, победитель выборов президента. Вот я и предложил на заседании Госсовета."

Уточнив, что "это все делается для того, что Путин Владимир Владимирович мог остаться президентом еще на 12 лет", Жириновский добавил, что сам готов пойти на выборы в 36-м году, когда ему уже будет 90 лет.

Прокремлевский политолог Дмитрий Абзалов провел параллели с Францией, обосновывая важность инициативы. "Посмотрите, как во Франции была ситуация, им пришлось де Голля возвращать, я напоминаю. То есть, на самом деле именно это - очень большие риски, которые для нас есть. И если вы внимательно посмотрите социологию, граждане Российской Федерации хотят, чтобы эта рамка осталась. Президент оставляет себе предохранитель, это политический предохранитель, который вверчивается в систему, чтобы не было этого разрыва," - рассказал политолог. На что замсекретаря Александр Хинштейн сделал ремарку про "ядерную боеголовку, которая никогда не стрельнет, но она есть."

Хинштейн также сказал, что "сегодня на Путина больше никто как на хромую утку смотреть не будет, ни внутри России, ни за ее пределами... И то, что все решения будут приниматься, и подписываться поправки в Конституцию будут только после всенародного голосования за них, это не заигрывание, это не политтехнологический прием. Это осознанная политика, проводимая президентом страны, когда все - все судьбоносные и важнейшие решения могут и должны приниматься только опираясь на поддержку общества и людей."

Соцопросы за Путина

Корреспондент Первого канала Павел Краснов сообщил, что "проводимые в стране соцопросы подтверждают раз за разом: половина граждан хотела бы продления полномочий действующего президента, еще четверть не против его возвращения к власти, если это потребуется. В качестве обоснования и те, и другие говорят о политической стабильности, которая через четыре года может оказаться под вопросом."

Политолог и профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в "60 Минутах" также привел в пример соцопросы в поддержку Путина.

"Как ставится вопрос многими нашими оппозиционерами и так далее, что либо так, либо так. То есть, вот есть жесткое ограничение в Конституции, обязательно принцип сменяемости власти, и трава не расти. Мало ли - война в стране будет, разруха, какой-нибудь еще очередной коронавирус через десять лет, какие-нибудь нефтяные кризисы и так далее. Нет, жестко сменяемость, и все, Путин должен уйти и дальше никак. А у нас, между прочим, общество, если взять социологию, все - хоть ФОМ возьмите, хоть ВЦИОМ, любые исследования, - у нас большинство вообще выступают, чтобы Путин пожизненно был просто без всяких разговоров, даже его не спрашивая, просто говорят - вот пусть он будет до конца жизни, и все."