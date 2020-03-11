“Пусть россияне тоже это увидят”: родственники жертв - о суде по МН17

Image caption Джон и Мэрин О'Брайен проделали путь в 17 тыс. км, чтобы принять участие в суде по МН17

Суд в Нидерландах провел первые два заседания по делу МН17 и ушел на перерыв до 23 марта. Родственники многих погибших преодолели тысячи километров, чтобы присутствовать на суде. Чего они ждут от этого процесса?

Джон и Мэрин О'Брайен - красивая семейная пара из Австралии. Мэрин кутается от непривычного ей холодного ветра в широкий шарф. А Джон теплых вещей не взял, поэтому просто терпит промозглый дождь. Они улыбаются при встрече, но в их глазах читается совсем другая история. Пять лет назад О'Брайены потеряли сына при крушении "Боинга" МН17 на востоке Украины.

Джек О'Брайен имел все шансы опоздать на тот рейс. Он провозился на оформлении багажа, потом немного застрял в очереди на досмотр. Камеры наблюдения аэропорта Амстердама зафиксировали, как Джек, которому было 25 лет, бежит к уже опустевшему выходу на посадку. Через три часа самолет, на который он так спешил, разлетелся на куски в небе близ города Снежное.

"Сердце разрывается, когда думаешь обо всем, что Джек мог бы сделать. Но мы этого уже никогда не увидим", - вздыхает отец парня.

"Почему он не упал, не подвернул ногу, когда бежал на этот рейс? Ужасно больно думать, что он мог бы опоздать на тот самолет, но не опоздал..." - говорит мама Джека - Мэрин.

"Дайте нам имена"

Image caption Джон с сыном Джеком незадолго до трагедии. Отец и сын очень любили играть в футбол. Джон гордился успехами сына

Чтобы присутствовать на открывшемся в понедельник суде по делу МН17, О'Брайены преодолели около 17 тысяч километров - от Сиднея до Амстердама. Джон и Мэрин признаются, что иногда им тяжело слушать подробности того, кто и как принимал решение сбить "Боинг".

"Да, иногда какие-то детали задевают за живое. Но нам важно, что теперь о доказательствах и деталях того, что произошло с МН17, будет знать весь мир, а не только небольшая группа следователей и интересующихся", - говорит Джон.

Главное, чтобы имена тех, кто ответственен за гибель Джека и других людей на борту МН17, были названы публично, считает Мэрин О'Брайен.

"Мы понимаем, что виновные могут не понести никакого наказания. Но никакое наказание никогда не сможет исправить того, что случилось. Никакое наказание не сможет восполнить потерю нашего сына и его отсутствие в нашей жизни. Поэтому мы просто хотим, чтобы мир знал имена тех, кто это сделал", - говорит Мэрин, сжимая в руках платок.

"Пусть посмотрят"

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве 298 человек отставным офицерам армии России - Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову, бывшему офицеру ФСБ Игорю Гиркину и гражданину Украины Леониду Харченко. Все они в 2014 году командовали боевыми соединениями сторонников самопровозглашенной "Донецкой народной республики" на востоке Украины. Никто из подозреваемых не захотел присутствовать на слушаниях в Нидерландах. Взаимодействовать с судом - но только через адвокатов - согласился лишь Олег Пулатов.

Обвинение уверено, что представители ДНР получили зенитно-ракетный комплекс "Бук" с военным экипажем из России. Кремль неоднократно отвергал эти обвинения.

Джон и Мэрин О'Брайен - как и большинство других родственников - уверены, что российские власти причастны к крушению "Боинга" МН17.

"Мы не ставим знак равенства между российскими властями и народом России. И мы призываем власти России начать сотрудничать с судом, а также перестать распространять фейки об МН17", - говорит Мэрин.

Image caption Джеку было 25, когда он отправился в свое первое путешествие по Европе. Он посмотрел Париж, Рейкьявик, Москву и Санкт-Петербург. 17 июля 2014 года из Амстердама он вылетал домой

Родственники многих погибших в крушении МН17 знают, что, по данным соцопросов, около 90% россиян не верят в то, что "Боинг" сбила зенитная установка, приехавшая из России.

"Мы понимаем, что россиянам трудно поверить в то, что произошло, и поверить версии международной следственной группы. Но эта версия подкрепляется огромным объемом доказательств, поэтому мы не сомневаемся в ней. Более того, сейчас все могут увидеть и услышать эти доказательства в суде. И я очень хотел бы, чтобы россияне тоже увидели и услышали то, что здесь происходит. Тогда они быстро сами все поймут", - говорит Пид Плуг. В трагедии МН17 он потерял брата, невестку и племянника.

"Пусть защита обвиняемых что-то оспаривает, а прокуратура доказывает. Это независимый суд, и я уверен, что он сможет установить правду. Хотелось бы, чтобы россияне ее тоже узнали", - добавляет Пид. В своем сейфе он до сих пор хранит документ от голландских судмедэкспертов. В нем перечислены 80 частей тела его племянника, которые удалось обнаружить после крушения МH17 и доставить в Нидерланды.

"Наша жизнь застыла"

Image caption Пид Плуг потерял в катастрофе брата, невестку и племянника. Останки брата так и не нашли

Брат Пида Алекс - один из двух пассажиров МН17, чьи останки так и не удалось найти. Второй такой человек - Майкл Клэнси. Его родственники тоже прилетели на суд.

"С 2014 года наша жизнь замерла. Та трагедия задела тысячи семей, она просто разрушила их жизни", - говорит Лиза Клэнси.

По словам семьи Клэнси, им не стало легче даже спустя пять с половиной лет после катастрофы МН17. Сейчас в них даже больше злости, чем тогда.

"Я хочу, чтобы Россия ответила за то, что она сделала. И чтобы мир знал, что именно она сделала. Чем дольше тянется молчание, тем больше я злюсь", - сказала журналистам Лиза Клэнси.

Не дожидаясь решения суда Нидерландов, семья Клэнси присоединились к родственникам погибших, подавшим иски против России по делу МН17 в Европейский суд по правам человека. Всего таких исков сейчас 381.

Тем временем суд в Нидерландах провел первые два заседания по делу МН17 и ушел на перерыв. Родственники погибших будут сменять друг друга на заседаниях. Мест в зале суда немного, а желающих выступить или просто поприсутствовать - в разы больше. Скорее всего, первое общее заявление от имени родственников их представитель озвучит во время следующего заседания - 23 марта.