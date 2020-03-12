Лекарства, рестораны, автомобили. Что подорожает из-за обвала рубля?

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За последние несколько дней рубль серьезно подешевел к доллару и евро. Это может отразиться на ценах на импортные товары. В группе риска - медицинская техника, некоторые лекарства и автомобили. Продуктам питания подорожание пока не грозит.

На торгах за последние три рабочих дня (6 марта, а также 10 и 11 марта) курс доллара вырос на 6,9% до 72,3 рубля, а курс евро увеличился на 7,3% до 81,5 рубля. Это произошло на фоне падения цен на нефть с 51 доллара за баррель до 35-36 долларов - столько нефть стоила в среду.

Из-за ослабления рубля существует риск роста цен в России на бытовую технику и лекарственные препараты, сообщил в среду журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. Однако, по его словам, цены вряд ли будут расти выше чем на 4%. Кроме того, правительство примет меры, чтобы не дорожали жизненно необходимые лекарства, пообещал он.

Минэкономразвития во вторник также сообщало, что в марте на фоне ослабления рубля инфляция начнет ускоряться. Ранее ЦБ прогнозировал, что при ценах на нефть 25 долларов за баррель в 2020 году инфляция ускорится до 6-7,5%.

"Мы считаем этот прогноз [ЦБ] очень реалистичным. Остается лишь надеяться, что нефть удержится хотя бы на текущих уровнях. Но интуиция подсказывает, что надо готовиться к 25 долларам", - написал в своем телеграм-канале глава аналитического отдела "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

Эксперт считает, что инфляция при таких ценах, возможно, и не превысит 6%, потому что по итогам 2019 года цены выросли не так сильно, как ожидал ЦБ, и в итоге "кризисный сценарий стартует с более низкой инфляции". На основе данных ЦБ Тремасов оценил, что при нефти ценой 25 долларов курс доллара в России может достигнуть 85-90 рублей.

Русская служба Би-би-си узнала, что из товаров может подорожать из-за ослабления рубля.

Медтехника подорожает, часть лекарств может исчезнуть

Из-за падения курса рубля, скорее всего, подорожают иностранные лекарства и медтехника, полагают аналитики и представители отрасли, опрошенные Би-би-си. При этом лекарства, цены на которые регулируются государством, вряд ли сильно вырастут в цене. Но компаниям просто может быть невыгодно их производство.

Более 80% лекарственных средств в России производятся из импортных субстанций (основного действующего вещества), сообщили в Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП).

"Конечно, колебания курса валют отразятся на стоимости лекарств. На сколько подорожает конечный продукт, пока не понятно. У большинства производителей есть запасы сырья, а по какой цене они будут закупать субстанцию в дальнейшем, пока сказать нельзя", - пояснили Би-би-си в пресс-службе ассоциации.

Взрывного роста цен на лекарственные препараты ожидать не стоит, считают в аналитической компании DSM Group.

Половина препаратов лекарственного ассортимента в России приходится на препараты перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов), цены на которые регулируются государством. Зарегистрированные цены на препараты этой группы можно повышать только раз в год, поэтому изменение курса слабо влияет на этот сегмент.

"Даже в 2014-2015 году, когда средний рост курса доллара вырос в два раза, инфляция на лекарства была в районе 10-12%. В посткризисный период изменение курса доллара в пределах 10% приводит к инфляции 5-6%", - подсчитали в DSM Group.

В АРФП считают, что компенсировать затраты на препараты из перечня ЖНВЛП производители будут за счет других препаратов. Кроме того, часть лекарств может быть снята с производства.

"Если рентабельность производства снизится (или еще хуже - оно станет убыточным), то, скорее всего, такая продукция будет снята с производства. За последний год мы потеряли значительное число лекарственных препаратов. Какие-то вновь появились на рынке, но уже по другой цене, а какие-то и вовсе в авральном порядке пришлось закупать за рубежом, минуя 44-ФЗ [закон о госзакупках]", - пояснили в пресс-службе АРФП.

Конкуренция между производителями будет сдерживать рост цен и на те препараты, которые не входят в перечень ЖНВЛП, считает Евгений Нифантьев, гендиректор аптечных сетей "Неофарм" и "Столички".

Если импортные препараты все же сильно подорожают, покупатели переключатся на российские дженерики, уверен он.

Больше всего может подорожать медтехника: тонометры, ингаляторы, глюкометры, считает Нифантьев. Именно это произошло в 2014-2015 годах.

Еда подорожает только в ресторанах

Минсельхоз России не ждет роста цен на основные категории продуктов, но допускает, что может подорожать продукция, которая "в силу природных условий не производится" в России, сообщал Интерфакс со службой на пресс-службу ведомства. "Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна", - заверили в министерстве.

Доля импорта в российском продовольствии действительно сократилась - с 36% в 2013 году до 25% в 2019-м. Тем не менее, судя по данным Росстата, четверть продовольственным товаров в Россию все-таки завозится из-за рубежа. Всего доля импорта в российской розничной торговле снизилась с 44% в 2013 году до 38% в 2019 году.

Изменение курсов валют может повлиять на цены поставщиков, и тогда они будут обращаться в торговые сети и согласовывать повышение цен, считает директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власов.

"Если это произойдет, то временной лаг при изменении цен в рознице может составлять месяцы. Подобных запросов от поставщиков на данный момент не поступало", - говорит Власов.

"Сейчас 95-100% продуктов по основным продуктовым позициям на полках супермаркетов поставляются отечественными компаниями, - добавляет представитель АКОРТ. - Например, по хлебу и хлебобулочным изделиям, мясу и мясным продуктам, яйцам, сахару показатель 100% или близок к нему. Доля импортной продукции по макаронным изделиям около 5%, по колбасным - порядка 2%."

В "Ашане" Би-би-си сообщили, что запросов от поставщиков на изменение цен не поступало, в ближайшее время повышения цен не планируется.

Би-би-си направила запрос в X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", Metro и другие торговые сети.

Стоимость еды в кафе и ресторанах может вырасти максимум на 10%, говорил ТАСС высказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, российские рестораторы почти полностью перешли на работу с продуктами российского производства. Правда, российские производители все равно импортируют семена и удобрения.

Слетать во Францию и Чехию стало дороже

Курсы валют - один из важных факторов, которые влияют на цену авиабилетов. Кроме расходов авиакомпаний, которые заложены в цену перелета, на нее влияет курс, который используется для расчета между участниками рынка в международных системах бронирования. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) определяет эти курсы каждую среду.

Котировки рубля определяются на основании данных Центробанка России по состоянию на вторник.

По данным Ассоциации туроператоров России, цены на билеты уже выросли вслед за курсом. По сведениям АТОР, ранее ожидалось, что прежний внутренний курс IATA будет действовать до 12 марта из-за выходных в России. Однако из-за резкой волатильности рубля смена внутреннего курса произошла раньше.

"В результате, авиабилеты по долларовым направлениям подорожали с 11 марта на 9%, а по евровым - на 11,6%. Нынешний курс действует до вторника, 17 марта", - говорится в сообщении ассоциации.

Сервис Biletix подсчитал, что средний чек бронирования авиабилетов туда-обратно по международным направлениям на неделе перед падением рубля (2-8 марта) составил 15 660 рублей - исходя из колебания курса валюты средний чек может увеличиться до 17 226 рублей. Однако, по данным сервиса, это все равно меньше, чем в прошлом году - и это также косвенно связано с ценами на нефть.

"Это меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда средний чек на авиабилеты туда-обратно за границу составлял 18 897 рублей (в начале прошлого года высокая стоимость нефти вызвала увеличение стоимости авиационного топлива). Таким образом, даже с учётом предстоящего скачка цен на авиабилеты за границу, стоимость перелетов за границу будет ниже, чем в прошлом году", - пояснил представитель Biletix.

По его словам, в течение нескольких недель цены на билеты могут "отыграть" это подорожание, если рубль снова вырастет. Также авиакомпании могут снизить цены, если рейсы перестанут заполняться.

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По расчетам сервиса Aviasales, которые основаны на прошлых "скачках" курса рубля, изменение котировки не отражается напрямую на цене билетов по конкретным направлениям. В цене учитывается также спрос и сезонность, а также конкуренция на этом направлении и стоимость топлива, пояснили в компании.

Перелеты во Францию за отчетную неделю, по данным компании, подорожали на 16% до 18 920 рублей, а в Чехию - на 21,4% до 12 823 рублей. Но были направления, упавшие в цене: на 4% снизилась стоимость билета в Германию (12 979 рублей), на 5% - в Испанию (16 942 рублей), на 11% - в Италию (12 038 рублей).

Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией из-за коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Цены на технику пока не выросли

"Российский рынок уже не раз сталкивался с похожими ситуациями, и опыт показывает, что розничные цены реагируют на курс с большой задержкой и с гораздо меньшей амплитудой", - сообщили Би-би-си в пресс-службе "М.Видео".

В компании пока не меняли цены на технику.

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Могут подорожать товары в онлайн-магазинах, отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. На иностранных площадках рост цен можно будет увидеть "уже завтра", отмечает он.

"Что же касается российских интернет-магазинов, то на них изменения происходят не так быстро. Потому что у площадок всегда есть объем товарных остатков, оборачиваемость по которым составляет примерно два месяца. Таким образом, изменения будут носить отложенный характер и будут менее ощутимы для покупателя", - говорит Соколов.

Клиенты скупают автомобили

Ослабление рубля также может привести к росту цен на автомобили, отмечает руководитель пресс-службы агентства "Автостат" Азат Тимерханов.

"Падение рубля может спровоцировать прирост трафика в автосалоны - людям свойственно в такие периоды вкладывать "лишние" деньги в покупку дорогих товаров. В результате этого можно ожидать неплохих итогов продаж в марте - апреле", - добавляет он.

Автомобильный дилер "Рольф" отмечает существенный наплыв покупателей. "Клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам, опередить вероятное подорожание", - говорит директор по развитию "Рольф" Владимир Мирошников. Если курс останется на нынешнем уровне, то повышение цен на автомобили весьма вероятно, отмечает он.

"Немаловажным фактором является то, как поведут себя конкуренты - мало кто решится в текущей ситуации на безоглядное повышение цен", - добавляет директор по маркетингу и связям с общественностью "ММС Рус" (дистрибьютор Mitsubishi) Илья Никоноров.

В Toyota сообщают, что пока преждевременно говорить о повышении цен, но если курс рубля останется на нынешнем уровне, то такую вероятность придется рассмотреть. Об этом же сообщили в Daimler. Nissan намерен рассматривать повышение цен в случае дальнейшего роста курса и подъема цен конкурентами.