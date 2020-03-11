Будет ли в России кризис? Отвечают экономисты

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Рейтинговое агентство АКРА предупредило о высокой вероятности нового финансового кризиса в России. Русская служба Би-би-си спросила у экономистов, ждут ли они кризиса на фоне обвала финансовых рынков и цен на нефть.

АКРА рассчитывает индекс финансового стресса. Если индекс превышает отметку в 2,5 пункта, это означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, говорится в сообщении агентства. Но это еще не значит, что кризис обязательно начнется.

Еще 8 марта индекс составлял 1,53 пункта, а уже 10 марта вырос до 3,12 пункта. В среду, 11 марта, его уровень составил 3,08 пункта. С 2006 года такие резкие колебания индекса происходили лишь в 2008-м, 2009-м и 2014 годах, отмечает АКРА. В каждый из этих годов в России случался финансовый кризис и девальвация рубля.

АКРА связывает ухудшение экономической ситуации с коронавирусом, который ослабил экономическую активность во многих странах, а также с новостью о прекращении сделки ОПЕК+, после которой упали цены на нефть и, как следствие, сильно ослаб рубль и снизились котировки на российском фондовом рынке.

11 марта президент России Владимир Путин провел встречу с инвесторами, на которой заявил, что ЦБ и правительство обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы сохранить устойчивость экономики. По его словам, есть все шансы, что все отрасли производства выйдут из сложившейся ситуации окрепшими. При этом он отметил, что приоритет для правительства - не допустить, чтобы негативные последствия почувствовали россияне. Более подробно падение рынков там не обсуждалось, рассказали Би-би-си участники встречи.

Глава минфина Антон Силуанов в среду заявил, что Россия подготовлена к нынешней нестабильной ситуации в мире лучше многих других нефтезависимых стран, а российское правительство готово выполнить задачи, поставленные Путиным, без каких-либо уточнений бюджета.

Доллар на Московской бирже в районе 17:00 мск торговался на уровне 71,73 рубля, а евро - 81,23 рубля.

Русская служба Би-би-си поговорила с российскими экономистами о том, как падение цен на нефть и последующий обвал рубля может отразиться на российской экономике, и действительно ли нынешняя ситуация может повлечь за собой финансовый кризис в стране.

Владимир Осаковский, главный экономист по России и СНГ Bank of America

В глобальной ситуации, наверное, действительно можно обсуждать возможность [финансового кризиса]. Но с другой стороны, Россия готовилась к конкретно такому типу кризиса последние шесть лет через бюджетное правило, накопление резервов и так далее.

Видно, что во всем мире происходит что-то очень нехорошее. Падение цен на нефть, общая нестабильность на внешних рынках, сокращение инвестиционной активности. На этом фоне мы ожидаем довольно существенное замедление экономического роста в краткосрочной перспективе.

На таком фоне России как части мировой экономики, наверное, надо рассматривать какие-то варианты [кризиса]. Но Россия готова к нему лучше, чем когда бы то ни было за всю свою историю. А хватит ли этого, чтобы удержаться на плаву, несмотря на эти шоки, - это вопрос. Время покажет. Но мне кажется, что уровень подготовленности к этим шокам сейчас максимально высокий.

Олег Вьюгин, профессор ВШЭ, экс-замминистра финансов России

В России всегда можно ожидать финансовый кризис. Но если речь идет об актуальных событиях - это и провал сделки с ОПЕК, и падение цен на нефть, и падение рубля, и коронавирус, - то, скорее, можно говорить не о том, что приближается кризис, а о том, что приближаются более неблагоприятные условия для экономической ситуации в России, для бюджета, для граждан.

[Рецессия] теоретически возможна. Просто кризис - это всегда неожиданное событие, а сейчас мы все-таки уже примерно пониманием, куда будет идти дело. Поэтому да, рецессия возможна, но все зависит от цен на нефть. Сейчас есть два варианта: либо цена пойдет чуть-чуть вверх под действием каких-то неизвестных нам факторов, либо она пойдет еще вниз.

Я бы так сказал, есть два сценария: 25 и 35. Сценарий-25 очень хорошо описан в расчетах ЦБ, в так называемой оценке экономической динамики и других показателей России. Ситуация с ценами на нефть стабилизируется на уровне 25 долларов за баррель. Это негативный сценарий, там действительно есть рецессия в текущем году, в следующем и потом небольшое восстановление. А если цена будет на уровне 35 долларов за баррель или выше, то, скорее всего, Россия будет в небольшой положительной зоне.

Алексей Ведев, заведующий лабораторией РАНХиГС

На самом деле стоит ожидать не кризис, а рецессию и спад в этом году. Будет кризис или нет, это вопрос. По моим оценкам, будет похоже на сценарий низких цен, который ЦБ публиковал в конце сентября. В нем в этом году ожидается спад ВВП на 1,5-2% при цене на нефть 25.

Я считаю, что при среднегодовой цене на нефть 25 будет вообще катастрофа, а при цене 35 мы как раз увидим инфляцию в районе 10% и 1,5-2% спад ВВП.

Я думаю, что будет существенное падение импорта, в основном комплектующих, что будет существенным минусом для обрабатывающей промышленности.

Негативный эффект будет без сомнения. Здесь вопрос в том, что называть кризисом. Массовых дефолтов не будет, поскольку внешний долг маленький, банкротств тоже, скорее всего, не будет, но по производству и инвестициям будет минус.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка

Воспринимать падение цены на нефть как сигнал приближающегося кризиса немного странно, потому что мы знаем, что падение цен на нефть было следствием решения ОПЕК. Это не следствие того, что в мировой экономике произошли какие-то негативные структурные изменения. Это, наоборот, фактор, который может поддержать мировую экономику в момент кризиса, потому что низкая стоимость на энергоносители будет оказывать поддержку Китаю и в особенности Европе.

Если индекс АКРА чувствителен к цене на нефть и воспринимает снижение цены на нефть как некий рыночный сигнал приближения мирового кризиса, и из этого делается вывод о кризисе в России, то на данный момент, как мне кажется, зависимость совершенно другая и это совершенно неправильная интерпретация. Снижение цены на нефть сейчас наоборот снижает вероятность финансового кризиса, а не увеличивает ее.

Рецессия сейчас тоже представляется не очень реалистичным сценарием. Сейчас китайская экономика стала уже восстанавливаться постепенно и возвращаться к нормальному уровню работы. Ослабление курса дает поддержку ряду российских производителей-экспортеров, поэтому рецессию мне сейчас достаточно сложно себе представить. Но это если Европа не покажет серьезного ухудшения своих экономических показателей.

Если, конечно, мы будем в сценарии мировой рецессии, то тогда, наверное... И то я не знаю, будет ли это такая же угроза для России, как для других стран, потому что в России в основном работает внутренний фактор роста.

Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы

Индекс финансового стресса АКРА рассчитывается на основании множества финансовых показателей, и высокие значения этого индекса отражают, прежде всего, высокую волатильность на финансовых и валютных рынках в последнее время.

Собственно финансовая система в России выглядит достаточно устойчиво, но основания для тревоги действительно есть, так как нам угрожает именно экономический, а не просто финансовый кризис.

Этот кризис вызван, прежде всего, замедлением мировой экономики вследствие распространения коронавируса, а также резким падением цен на нефть. Масштабы этих проблем еще не ясны и будут зависеть от скорости распространения вируса, так что еще не понятно, будем ли мы наблюдать просто сокращение экономического роста или полноценную рецессию.