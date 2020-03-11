Эпидемию коронавируса пока нельзя остановить, но можно замедлить. Почему важно к этому стремиться?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотрудники гражданской обороны Ирака распыляют дезинфектант вокруг Большой мечети в Куфе

Пока Covid-19 распространяется по миру, власти и медики стараются избежать резкого роста числа заболевших. "Сровнять пик" или "выровнять кривую", как выражаются специалисты, - жизненно необходимо, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения и уменьшить смертность.

Вспышка коронавируса каждого сделала доморощенным медицинским экспертом. У всех на устах выражения, которые обычно употребляют только люди в белых халатах.

Например, "социальное дистанцирование". Эта фраза означает сокращение обычных контактов между людьми.

Другое модное словечко - "выравнивание пика". Оно даже сделалось трендовой темой в "Твиттере".

В переводе на простой язык это значит замедлить темпы распространения вируса, чтобы количество заболевших распределялось по времени более или менее равномерно, без резких всплесков.

На приведенном графике мы видим примеры плоской кривой и острого пика, далеко превосходящего возможности системы здравоохранения.

Плоская кривая отражает ситуацию в Японии, где с 16 января по 9 марта заболели 480 человек, или в среднем примерно по девять человек в день.

Вторая относится к Италии, где наблюдался взрывной рост: с трех заболевших 31 января до более чем 9 тысяч 9 марта, или в среднем по 230 случаев в день. Это в 25 раз больше, чем в Японии.

Почему это важно?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медик в защитном костюме возле машины "скорой помощи" в Падуе

Борьба с распространением вируса имеет целью не только снизить общее количество случаев, но и замедлить темп их нарастания. В профессиональных кругах обычно говорят "отложить и удержать".

Именно острый пик - самый кошмарный сценарий. Система здравоохранения перестает справляться, в результате страдает качество помощи, оказываемой каждому пациенту.

Китай с его обилием трудовых ресурсов смог возвести госпиталь на пустом месте за считанные дни. Итальянское правительство даже и не пыталось сделать что-либо подобное, и тамошние клиники перегружены.

Сообщается, что в северной области Ломбардия, наиболее пораженной коронавирусом, в больницах не хватает коек.

Другая проблема - увеличение нагрузки на медиков. В феврале Госкомитет по здравоохранению КНР сообщил, что свыше 1700 медработников тоже подхватили болезнь.

Острый пик ведет к росту смертности, поскольку не все пациенты получают необходимую помощь.

Как выровнять кривую?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ночная обработка улиц дезинфектантом в Японии

Для это требуется снизить воздействие вируса на людей.

Разумеется, это легче сказать, чем сделать, но все-таки возможно.

Власти могут запретить людят выходить из дома и выделить дополнительное финансирование. Само собой, это требует скоординированных усилий и расходов.

Снова приходит на ум Италия: 9 марта власти распространили карантинные меры, ранее введенные в северной "красной зоне", на всю страну.

"Времени у нас не осталось,- заявил в телеобращении премьер-министр Джузеппе Конте. - Налицо существенный рост числа заболевших, людей, попавших в реанимацию, и скончавшихся".

В Китае строгие ограничения на передвижение и путешествия, по оценкам экспертов, помогли замедлить распространение вируса и заслужили похвалу Всемирной организации здравоохранения.

"Многочисленные данные указывают на то, что эпидемия идет на спад, и это происходит благодаря принятым мерам", - заявил на пресс-конференции в Пекине помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлворд.

Во вторник Китай сообщил об отсутствии новых случаев заболевания по всей стране, за исключением наиболее пораженной провинции Хубэй.

В ответе каждый?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И взрослые, и дети должны ответственно вести себя

Да, все должны внести свой вклад, говорят эксперты.

Как? С помощью мер предосторожности, от регулярного мытья рук до сокращения поездок и работы на дому.

"Все мы можем смотреть за собой и окружающими". - говорит старший преподаватель Школы тропической медицины в Ливерпуле Том Вингфилд.

В статье, напечатанной 9 марта в авторитетном медицинском журнале Lancet, группа ученых, проанализировавших информацию из разных стран, утверждает, что индивидуальное поведение критически важно для контроля за распространением вируса.

"То, насколько люди прислушиваются к рекомендациям, столь же важно, как действия правительств, если не больше", - пишут исследователи.

Итак, мы знает, что советуют эксперты. Будем надеяться, что все так и поступят.