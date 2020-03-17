Тест ко Дню св. Патрика: что вы знаете об Ирландии и ирландцах?

Покровитель Ирландии Патрик - один из самых интернациональных святых. Его день 17 марта празднуют во всем мире, от Америки до Японии, даже те, кто и в Ирландии никогда не бывал. С его популярностью в мире может соперничать разве только Святой Николай.

А все потому, что подопечные ему ирландцы - народ добрый и веселый, любящий пить, петь и танцевать.

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