Тест ко Дню св. Патрика: что вы знаете об Ирландии и ирландцах?

  • 17 марта 2020

Покровитель Ирландии Патрик - один из самых интернациональных святых. Его день 17 марта празднуют во всем мире, от Америки до Японии, даже те, кто и в Ирландии никогда не бывал. С его популярностью в мире может соперничать разве только Святой Николай.

А все потому, что подопечные ему ирландцы - народ добрый и веселый, любящий пить, петь и танцевать.

Или нет? Что вы вообще знаете об Ирландии и ирландцах? Пройдите наш тест и проверьте, насколько глубоки ваши познания.

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Image caption День святого Патрика в Дублине

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