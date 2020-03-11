Путин обсудил с инвесторами еще один "фонд фондов". Зачем он нужен России?

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На встрече с президентом Владимиром Путиным бизнесмены обсудили возможность создания нового государственного инвестиционного фонда, рассказал Би-би-си основатель RTR-Global Леонид Богуславский, участвовавший во встрече.

Этот фонд может заняться инвестициями в другие венчурные фонды.

По словам бизнесмена, на встрече с Путиным обсуждали, как в целом создать более комфортные условия для инвесторов. В том числе обсуждали возможности инвестирования государственными фондами в частные венчурные фонды, добавил Богуславский.

"Это помогло бы увеличить объемы этих фондов, а также венчурный капитал на рынках. Сейчас в России мало стратегических инвесторов - покупателей компаний. Это создает проблемы для инвесторов, так как ограничен их выход из активов", - объяснил он.

"Пока варианты создания новых государственных фондов обсуждались. Было решение конкретно проработать эти вопросы", - рассказал Богуславский.

Еще один участник встречи, попросивший об анонимности, сказал Би-би-си, что бизнесмены с пониманием отнеслись к идее создания нового фонда. "Готовится список поручений. Воспринято было нормально, что это правильное направление. Потому что если вы берете США, то там 130 "фондов фондов", в Германии шесть или семь, а у нас один - РВК - и он не совсем "фонд фондов".

Встреча Владимира Путина с инвесторами была запланирована заранее. На ней присутствовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев, крупнейший акционер "Яндекса" Аркадий Волож, первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, а также основатель Almaz Capital Александр Галицкий.

Встреча делится на открытую часть и закрытую. На открытой части Галицкий предлагал Путину создать "фонд фондов", пишут "Ведомости". Это как раз тот фонд, о котором говорит Богуславский. Этот фонд, по его задумке, должен был инвестировать в высокотехнологичные стартапы.

Инвестиции для ускорения роста

Президент Владимир Путин поставил своей целью на ближайший год ускорение темпов роста экономики до уровня выше среднемирового. Одним из способов ускорить такой рост является повышение инвестиций. Но пока их рост остается слабым: в 2019 году инвестиции выросли всего на 1,7%.

Венчурные инвестиции - это инвестиции в новые проекты и стартапы, часто технологические.

По словам профессора финансов РЭШ Олега Шибанова, создание нового инвестиционного фонда - это "интересная идея".

"Принципиально венчурные инвестиции могут приносить не только хорошую отдачу на отдельные проекты, но и создавать в среду, в рамках которой развивать новые инициативы будет легче, - объясняет он.

Однако у таких инвестиций есть серьезные риски: в 90% случаев они просто неприбыльные. "И это существенный риск для государственных инвестиций, потому что в большинстве ситуаций государству хотелось бы понятной отдачи без потери капитала", - объясняет Шибанов.

При этом венчурные инвестиции не смогут дать большого рывка экономики, полагает Шибанов. Помимо них есть еще и инвестиции компаний, которые вкладывают в свое развитие и поддержание производства. Создание фонда их не поддержит.

"Хотят сделать еще одну госкорпорацию или какой-то фонд, это право государства. Мне кажется, чем больше сейчас будет создаваться новых корпораций или фондов, тем ниже будет их эффективность", - полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее словам, проблемы инвестиционного роста вряд ли связаны с тем, что в России мало фондов или мало денег. "У нас нет проектов, в которые мы готовы инвестировать. У нас дальше строительства дорог или жилья для населения мысли нет. У нас проблема с производственными инвестициями", - полагает она.

У России есть несколько инвестиционных фондов. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) занимается вложениями в уже существующие компании. Сейчас РФПИ занимается инвестициями в инфраструктуру, а также поддержкой иностранных инвестиций.

Есть "Российская венчурная компания" (РВК), которая занимается как раз венчурными инвестициями. Эта компания задумывалась как раз как "фонд фондов". РВК часто критикуют за "не очень высокую результативность и доходность в каких-то ситуациях", объясняет Шибанов.

Директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов в интервью Inc признавал проблемы: значительная часть инвестиций дочерних фондов РВК оказалась "под списание", то есть РВК придется выйти из этих проектов.

Также есть Фонд развития интернет-инициатив, который занимается поддержкой IT-проектов.

Инвестиции во время падения рынков

Встреча Путина с инвесторами происходит на фоне обвала мировых финансовых рынков. После провала сделки ОПЕК+ цены на нефть упали до 35,8 доллара за баррель по марке Brent. Это привело во вторник к резкому падению рынков и ослаблению рубля. В среду доллар торгуется на уровне 71,6 рубля.

"Наша встреча планировалась до того как начались различные, скажем так, турбулентные процессы на мировых энергетических, а вслед за ними на фондовых и валютных рынках", - рассказал Путин в начале открытой части. Президент сказал инвесторам, что надеется, что " Россия пройдёт этот турбулентный период достойно, спокойно".

По словам собеседника Би-би-си, также участвовавшего во встрече, меры по поддержке рынков и предотвращению кризиса на встрече не обсуждались.