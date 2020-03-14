Братья Барклай 70 лет строили свою бизнес-империю, а теперь знать друг друга не хотят

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Братья-близнецы Дэвид и Фредерик Барклай входят в число 500 самых богатых людей мира с состоянием порядка 8 млрд фунтов по итогам 2019 года. Они - чрезвычайно закрытые люди, последний раз появлявшиеся на публике в 2000-х годах.

Братья владеют, в частности, газетой Daily Telegraph и роскошным отелем Ritz на Пикадилли. Именно из-за этих активов некоторые подробности их жизни последних лет стали известны СМИ. Они заговорили, что между братьями происходит конфликт "шекспировского" масштаба.

Отель Ritz на Пикадилли - это предмет роскоши центрального Лондона: антикварная мебель, мраморные ванны, вид на одну из главных лондонских улиц и на грандиозный сад. На первом этаже - ресторан с мишленовской звездой и казино. Можно переночевать за 650 фунтов в обычном номере или за 2,1 тыс. фунтов в люксе.

В этом построенном 114 лет назад отеле многократно останавливались члены королевской семьи, здесь проходили важнейшие политические переговоры, здесь жили звезды Голливуда; последние месяцы жизни здесь провела экс-премьер Маргарет Тэтчер.

В 1995 году отель за 75 миллионов фунтов купили братья Барклай, владельцы тысяч объектов недвижимости в Великобритании и других странах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отель Ritz - одно из самых респектабельных мест Лондона

Фредерик Барклай использовал один из конференц-залов для работы, курения сигар и бесед с дочерью Амандой. Некоторые разговоры, писали потом газеты, носили "чувствительный семейный характер".

В феврале 2020 года Фредерик Барклай узнал, что все эти беседы записывались как минимум с сентября 2019 года - из теплицы, примыкающей к конференц-залу.

Вскоре выяснилось, что запись вел Алистер Барклай - один из трех сыновей Дэвида Барклая. И вряд ли он делал это по собственной инициативе.

Фредерик Барклай обратился в суд, и на первом же заседании судья констатировал, что "досадный" процесс, на самом деле, был инициирован из-за давнего конфликта между братьями.

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Про близнецов Барклай известно совсем немного. За всю жизнь они дали от силы пять интервью на двоих - и всегда старались не рассказывать ничего о себе.

Они родились в 1934 году - Дэвид на 10 минут раньше Фредерика - в лондонском районе Хаммерсмит. Их отец был коммивояжером, мать занималась домом. Свой первый бизнес, связанный с ремонтом домов и их декорированием, они открыли в 16-летнем возрасте, а через 10 лет прошли через процедуру банкротства.

В начале 1960-х они начали ремонтировать старые помещения, выкупая их и сдавая в аренду. Вкладывали деньги в открытие пабов и казино. Масштаб бизнеса расширялся, братья оперировали все более дорогими объектами и пакетами акций. И так постепенно сделали свое состояние.

Сейчас среди их главных активов - Ritz, сеть розничных магазинов Very Group, интернет-магазин, сервис по доставке товаров Yodel и Telegraph Media Group - холдинг, куда входят газеты Daily Telegraph, Sunday Telegraph и Spectator.

По косвенным признакам можно судить, что бизнес они вели жестко. Директор транспортной компании Ellerman Дэвид Скотт вспоминал, что братья в процессе ее приобретения организовали с ним секретную встречу и пообещали сохранить должность и расширить полномочия, если в этой сделке он займет их сторону. Скотт выполнил все условия. Непосредственно на церемонии подписания документов адвокат братьев Барклай вручил ему уведомление об увольнении.

Тем не менее, в 2000-м году королева Елизавета даровала братьям рыцарский титул - за их вклад в благотворительность. Тогда же были сделаны их последние публичные фотографии.

Image caption В 2000-м году братья Барклай получили рыцарские титулы. С тех пор в публичном доступе их фотографий больше не было

В 2012 году братьев вызвали в суд после расследования Би-би-си о том, что они недоплачивают налоги за отель Ritz. Фредерик Барклай сказал в суде, что он - старый человек, давно отошедший от дел, у него нет офиса и секретаря, он не умеет пользоваться электронной почтой - и даже не понимает, как ему отвечать на конкретные претензии. Дэвид Барклай вообще не явился в суд, его адвокат сказал, что он восстанавливается после операции на сердце.

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До 1990-х братья Барклай искали уединения, в основном в Монако. А потом построили себе готический замок на крохотном острове Бреку в проливе Ла-Манш рядом с островами Гернси и Сарк. Все они находятся под патронажем Великобритании и являются территориями со льготным налогообложением.

"Они живут как злодеи из фильмов про Бонда - в замке-крепости на собственном острове", - писала про них английская пресса начала 2000-х. Высота основных стен замка - 30 метров.

Журналист Guardian Дэвид Лей рассказал в 2004 году, что плыл на катере вдоль острова Сарк, и волнами его прибило к берегу Бреку (насколько случайным было это событие, журналист не уточнил). Он рассказал, что к нему спустился Дэвид Барклай, они немного побеседовали о погоде и событиях на островах. Потом магнат попросил журналиста покинуть остров.

Вскоре после этого Лей стал обвиняемым по деле о незаконном проникновении на частную территорию - причем иск был подан во французский суд, где наказание за это правонарушение жестче. Впрочем, Лей сумел доказать, что попал на Бреку случайно.

Image caption При братьях Барклай на острове Сарк исчез феодальный строй - и самыми влиятельными людьми там стали они

Братья действительно активно участвовали в жизни этих небольших островов. Дело в том, что Сарк с населением около 600 человек до 2008 года был последним в Европе феодальным образованием, вся земля здесь принадлежала монарху. ЕС счел эту форму противоречащей Конвенции о правах человека - и добился проведения парламентских выборов.

На них победили сторонники монарха, и давно конфликтовавшие с ним братья Барклай ликвидировали на острове все созданные ими рабочие места, закрыв магазины и отели - без работы осталось до четверти работоспособного населения Сарка.

В 2012 году врач острова Бреку, где живет около 30 человек, транспортировал пациента в больницу на Гернси, использовав собственную лодку, а не вертолет братьев Барклай. Местная газета, принадлежавшая близнецам, обвинила доктора в халатности, и тот решил покинуть остров.

После этого на Бреку прошел первый в истории острова митинг протеста - сторонники доктора требовали справедливости.

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В июне 2004 года братья Барклай купили за 665 миллионов фунтов газету Daily Telegraph, основанную в 1855 году, и ее дочерние издания.

В феврале 2015 из газеты уволился ведущий политический обозреватель Питер Оборн. В своей колонке на сайте Open Democracy он рассказал, что в газете с 1923 по 2004 год сменилось всего шесть главных редакторов. А с 2004 года, когда Барклаи приобрели издание, - еще шесть. Новые менеджеры, по его словам, интересовались только кликбейтом, и поэтому в респектабельной и исторически консервативной газете стали появляться тексты о женщине с тремя грудями, например.

Кроме того, Оборн утверждал, что учредители вмешиваются в политику редакции, заставляя ее игнорировать новости о проблемах близких к ним компаний. И, напротив, без веских поводов в газете стали появляться комплиментарные статьи о компаниях, которые и так были крупными рекламодателями Daily Telegraph.

Позже газету критиковали за потерю объективности и за то, что она стала главным агитатором за выход Британии из ЕС.

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Уже после "брексита" профессор журналистики и колумнист Guardian Рой Гринслейд написал, что "рабская поддержка" Бориса Джонсона в его стремлении вывести страну из ЕС превратила респектабельную Daily Telegraph в "посмешище".

Продолжающаяся критика газеты привела к тому, что на братьев Барклай стали все больше и больше обращать внимание другие медиа. К 2020 году они выяснили, что в семье не просто больше нет единства: братья, всего добившиеся вместе, всерьез обсуждают раздел активов. Их дети активно в этом участвуют, и прослушка в отеле Ritz - маленькая часть большого конфликта. Его отправная точка не известна, но близнецы уже несколько лет даже не общаются.

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Сразу же после скандала с прослушкой стало известно, что дочь Фредерика Барклая Аманда выведена из состава членов совета директоров Ritz. И в тот же день в совет директоров были включены Алистер и Ховард Барклаи - сыновья Дэвида Барклая.

В середине февраля Фредерик Барклай сделал первое за десятилетия публичное заявление - о том, что он подаст в суд на своего брата-близнеца, если тот попытается продать Ritz меньше чем за 1 млрд фунтов. В заявлении говорится, что Дэвид Барклай и его семья хотят продать отель инвестиционной компании из Саудовской Аравии, оценивая его всего в 750 миллионов фунтов. Тогда как Фредерик Барклай получил и отклонил как минимум два предложения, и оба превышали 1 млрд фунтов.

Газета Times пишет, что семья собирается разделить все активы между 85-летними близнецами и их детьми. По данным издания, дело не только в личном конфликте между братьями, но и между их детьми, у которых уже давно собственные взгляды на то, как должен развиваться бизнес.

"Они на войне. Старики вообще не разговаривают между собой годами. Раньше они вместе ели, держались за руки, спали на соседних кроватях, у них были разные галстуки, но одни и те же куртки. Раньше каждое лето жили на яхте, теперь на ней остался только Дэвид, а Фредди ушел и купил другую", - говорит источник Times, заключавший сделку с братьями.

В феврале 2020 года журналисты Financial Times узнали, что Дэвид Барклай установил новый памятник на могиле их с Фредериком отца. Под памятным текстом на памятнике стоит только имя Дэвида Барклая. Остальные члены семьи, не знавшие об этом, были "глубоко расстроены" этим жестом.

Предварительные судебные заседания по делу о прослушке в отеле прошли в закрытом для прессы режиме. На просьбу прокомментировать процесс представляющий Фредерика и Аманду Барклай один из самых высокооплачиваемых адвокатов Великобритании Десмонд Браун ответил: "Мы все помним, как говорил Лев Толстой: каждая несчастная семья несчастна по-своему".