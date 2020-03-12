Путин и Ходорковский обвинили друг друга в жульничестве. Как они спорили

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Президент России Владимир Путин и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в четверг заочно обменялись "любезностями".

В очередном интервью из проекта агентства ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", вышедшем 12 марта, глава государства назвал Ходорковского жуликом.

"Ходорковский - жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", - заявил он журналисту Андрею Ванденко.

"Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. […] Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе? Думаю, что так не бывает. Но не доказано - значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий", - сказал Путин.

На предположение Ванденко, что "Вы воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению", президент заявил: "Под этим есть определенные основания".

Ходорковский прокомментировал слова Путина в "Твиттере".

"Услышал, что Путин назвал меня жуликом. Редкий случай, когда заведомо уступаю Владимиру Владимировичу пальму первенства. Такое жульничество, как он с Конституцией и своими сроками, перещеголять невозможно", - написал он.

Президент и опальный олигарх и прежде не раз высказывались друг о друге. Разумеется, заочно: лицом к лицу они в последний раз виделись на памятной встрече Путина с бизнес-элитой 19 февраля 2003 года.

19 февраля 2003 года: У вашей компании были проблемы с уплатой налогов. Но надо отдать должное руководству компании ЮКОС: она договорилась с налоговой службой, приняла все претензии, и закрывает все проблемы с государством (эта и последующие цитаты Путина - по РИА Новости).

22 ноября 2004 года: Ходорковский никогда не занимался политикой… Поэтому попытка подменить криминальную сторону этой проблемы политической - это неверно.

6 сентября 2010 года: Не буду вмешиваться, но у этого человека кровь на руках.

16 декабря 2010 года: Я, так же как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. Ходорковскому вменяется в вину хищение достаточно солидное. Если мы посмотрим практику других стран, то господин Мэдофф получил в США за аналогичное преступление 150 лет лишения свободы. У нас все гораздо либеральнее смотрится.

20 декабря 2012 года: Здесь нет никакого персонального преследования. Вы понимаете, я очень хорошо помню, как развивался этот процесс. Нет ничего такого, а все пытаются представить какое-то политическое дело. А что, Михаил Борисович занимался политикой? Он был депутатом? Возглавлял какую-то партию? Там речь идет чисто об экономическом преступлении. Не надо политизировать эти вопросы.

18 декабря 2013 года: Ходорковский обратился с просьбой о помиловании… И вроде не собирался заниматься политикой, но я, когда решение принимал о помиловании, исходил не из того, что будет и не будет заниматься политикой, это его выбор, и он имеет право это делать, так же, как любой гражданин РФ. Бог в помощь, пусть работает. Я принимал решение по гуманитарным соображениям. Он тогда писал, что у него мама больна тяжело. Вы знаете, мама - это святое дело. Я сейчас без всякой иронии это говорю. Он отбыл большую часть наказания в местах лишения свободы, какой смысл был человека там держать.

6 марта 2003 года: Стилистика работы нашего президента в том, что он старается не вмешиваться в происходящий процесс… При всем своем сложном характере Путин является человеком откровенным в таких вопросах - он прямо высказывает свои претензии, а мы стараемся, чтобы эти претензии не разрастались (интервью томскому телеканалу ТВ-2).

1 августа 2005 года: Левый поворот в судьбе России столь же необходим, сколь и неизбежен. А Владимиру Путину, чтобы дать мирному левому повороту свершиться, много трудиться не придется. Надо всего лишь в конституционные сроки уйти на покой и обеспечить демократические условия для проведения следующих выборов (статья в газете "Ведомости").

29 апреля 2010 года: Своим соперником меня выбрал сам Путин. Отказать ему невозможно. Он в благодарность кормит и охраняет. Уже седьмой год (интервью французскому изданию Metro).

19 июля 2013 года: Когда я критикую Путина, то говорю не о приватизации, и даже не об отнятом ЮКОСе, а о недостатках несменяемой власти (интервью немецкому телеканалу N-TV).

15 августа 2017 года: В представлении Путина свобода - хаос, грязные дороги и обветшалые дома. В его представлении получиться что-либо может только тогда, если люди маршируют нога в ногу, в строю. Это особенность военного мышления и советского человека. При этом важно понимать, что Путин россиянам ничего не навязывает. Он сам отражает скорее представления массы граждан (интервью немецкому изданию Spiegel).

1 октября 2019 года: Я думаю, что Путин не просто плохой, а очень плохой человек, хотя и с определенными вполне понятными правилами, которых он придерживается. То есть он плохой, но не беспредельщик. Но плохой он или хороший, он, конечно, умный. Потому что если бы он таковым не был, пускай с негативной коннотацией, то 20 лет первый пост в стране он бы не удержал. Он очень хороший вербовщик. Вербовать людей он умеет. Он понимает, что вы хотите услышать, если ему надо, и вы его будете видеть таким, каким вы хотите его видеть (интервью "Радио Свобода").