Image caption По словам очевидцев, в концу недели продукты снова появились в магазинах Чечни

В республиках Северного Кавказа начали массово скупать продукты, после того как в начале недели по социальной сети WhatsApp разошлась аудиозапись, на которой мужчина призывает закупиться товарами минимум на месяц. Местные жители опознали в говорящем заместителя министра внутренних дел Чечни.

По рассказам очевидцев, еще в понедельник в магазинах и на рынках Чечни, Дагестана и Ингушетии не было никакого ажиотажа. Жители спокойно реагировали на информацию о возможном введении карантина. Регионы по очереди отправили детей школьного и дошкольного возраста на каникулы, а глава Чечни Рамзан Кадыров еще на прошлой неделе заявил, что масштаб проблемы преувеличен, и посоветовал тем, кто переживает из-за коронавируса, "смешивать воду с лимоном и медом и укреплять иммунитет".

Однако в понедельник вечером в соцсетях стала распространяться аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова, говорит о необходимости закупаться продуктами и о том, что нужно будет сидеть дома: "Вы должны знать, что нужно сидеть дома и положить дома продукты. С запасом минимум на один месяц. Это мы должны будем сделать, хотим мы этого или нет. Даже в России закроют дороги и запретят передвигаться. Паники не должно быть, но в доме все должно быть готово".

Сразу после этого люди начали сметать всё с прилавков, рассказывает жительница Грозного Асет Имранова. Ее родственница, которая работает в магазине, позвонила ей в тот же вечер и предложила отложить продукты. Закрыть магазин из-за обилия покупателей она смогла только в час ночи. В этот и на следующий день магазин заработал по два миллиона рублей, хотя обычно выручка составляет около 400 тысяч: "Говорит, что они не могли даже присесть. У кассиров забрали стулья, они стоя работали. Ни чаю попить, ни поесть. Берут еду: муку, сахар, крупы, соль. Как в 90-х годах было, хватают все подряд".

Сама Имранова ничего не купила про запас: "Мы две войны пережили, голода не было, торговали продуктами даже под бомбами".

Лейла Макаева торгует на рынке Грозного и подтверждает, что местные в начале недели действительно начали массово закупать еду, в основном муку, крупу и масло.

Житель Грозного Абдурахман Эдельгириев признается, что ему тоже в какой-то момент стало тревожно. Мужчина сначала не верил слухам о том, что жителей закроют в домах и еда закончится. Увидев очередь у соседнего магазина, он не удержался и купил десять пачек макарон, два килограмма риса, гречки и масло: "Говорят, все это началось после аудиосообщения Алаудинова. Я не понимаю, Рамзан говорит, что все нормально, а замминистра МВД советует закупаться продуктами".

О том, что магазины Грозного на время опустели, рассказывает еще одна жительница города Марина Сусаева. Сейчас, по ее словам, продукты снова появились на прилавках, но два дня назад люди скупили практически все: "Сегодня уже хорошо, но "КамАЗ", загруженный мукой, разобрали сегодня за полчаса, я не успела".

По словам Тоиты Бурсаговой из Грозного, после того как чеченские магазины опустели, жители республики отправились за продуктами в соседний Дагестан.

50 мешков соли в одни руки

Владелец магазина в дагестанском Хасавюрте Магомед считает, что причиной такого спроса стало то самое аудиообращение.

Хасавюрт граничит с Чечней, в городе расположено несколько крупных оптовых продуктовых рынков. Магомед вспоминает, что утром, проезжая по городу, обратил внимание на массовые скопления автомобилей "Газель" с номерными знаками 95-го региона (код Чеченской Республики). По его словам, в основном они стояли возле магазинов, где продают муку и рис. Мужчина утверждает, что уже через два дня, 18 марта, не смог найти муку во всем городе. "У меня сосед продает соль, он рассказывал, что один чеченец приехал и забрал 50 мешков в один руки", - говорит дагестанец.

Увидев такой спрос на продукты питания, рассказывает Магомед, жители дагестанского Хасавюрта занервничали: "Некоторые тоже ринулись что-то покупать. Не так массово, конечно. В целом по городу в магазинах нет такого ажиотажа". Магомед не стал покупать продукты про запас: "Купил на две тысячи как обычно и все".

Жительница Ингушетии Жанна Мальсагова рассказывает, что в их регионе тоже большой спрос на муку, сахар, крупы и картошку. "Люди скупают еду не для того, чтобы сидеть дома на карантине и всем скопом не заразиться, а в панике, что еды не будет", - считает Жанна.

Ингушка Амина Ахильгова рассказывает, что в магазине в селе Экажево тоже сначала раскупили все продукты, но люди быстро успокоились: закончилась только мука, но ее обещали привезти на следующий день. "Я сама ничего не купила и не считаю нужным. Если люди блокаду Ленинградскую пережили, то ничего не случится. Я оптимистично на это смотрю", - говорит Амина. По ее словам, людей успокаивает то, что в регионе нет ни одного заболевшего, "если только не скрывает минздрав".

В Кабардино-Балкарии, по рассказам местных жителей, в магазинах достаточно продуктов, небольшой рост спроса появился только в среду. Житель Нальчика Зелимхан Мамаев говорит, что еще в понедельник паники никакой не было: "Сегодня уже больше люди берут, немного паника чувствуется. Люди жаднее набирают товары". Сам Зелимхан тоже собирается закупаться продуктами, но не из-за коронавируса: "Доллар растет, рубль падает, закупиться будет полезно в плане экономии".

Жительница пригорода Грозного Тамара Эдельбиева рассказывает, что в магазинах рядом с ее домом нет никакой паники и полно продуктов. Женщина свободно купила мясо на ужин, а сын принес большие сумки с овощами и крупами: "Ну, я над ним посмеялась, говорю, мы даже во время войны с голоду не умерли, что ты так испугался". Тамара считает, что массовой закупкой в Дагестане могут заниматься владельцы чеченских магазинов, у которых быстро заканчиваются товары.

На поведение жителей Чечни отреагировал глава региона Рамзан Кадыров.

Вечером в понедельник он провел прямой эфир в соцсети Instagram вместе с министром здравоохранения Эльхамом Сулеймановым. "У меня спросила моя жена еще неделю назад, говорят, что надо закупаться продуктами питания. Я ей сказал: "Медни, ничего не будет. Как ты берешь на неделю продукты питания или на каждый день, свежее покупай, а больше ничего не нужно", - заявил Кадыров.

Он пообещал жителям республики, что никто не умрет от голода, а тем, кто за это переживает, посоветовал сажать кукурузу, рис и овощи: "Надо отдать все в руки Всевышнего, укрепить свой иман (веру) и иммунитет. Пейте тминное масло…" По мнению главы Чечни, на панике наживаются "определенные государства": "Каждый раз они придумывают всякие болезни и зарабатывают себе большие деньги. Кому-то нужно было придумать и все".

"Пускай, короче, за нас море волнуется", - резюмировал Кадыров. Глава Чечни назвал полной чушью то, что пишут в социальных сетях, а тех, кто распространяет слухи - врагами: "Шайтаны не успокаиваются".