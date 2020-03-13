“Идеальный шторм”: что ждет российскую авиацию из-за пандемии коронавируса?

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Эпидемия коронавируса ударила по российской авиации. В пятницу, 13 марта, большинство российских авиакомпаний потеряло возможность летать в страны Европы. До этого им ограничили полеты в Китай и Южную Корею. Для компаний это означает убытки в миллиарды долларов. Как это повлияет на российскую авиацию и цены на билеты?

С 13 марта Росавиация ввела временный запрет на пассажирские авиаперевозки в Германию, Францию, Испанию и Италию. Всего, по данным источника ТАСС, ограничения коснутся 700 рейсов.

Исключение составляют рейсы в несколько городов - Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж - из терминала F столичного аэропорта "Шереметьево". Это базовый аэропорт "Аэрофлота".

"Чартерные рейсы будут осуществляться при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в Российскую Федерацию граждан России (до полного вывоза указанных граждан в их страны)", - говорится в документе Росавиации. В нем не уточняется, касаются ли ограничения только российских авиакомпаний.

Некоторые иностранные перевозчики уже сами сократили свои рейсы - в том числе в Россию. Уже после введения ограничений со стороны российских властей Lufthansa объявила, что приостанавливает полеты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в Москву ("Домодедово") и Санкт-Петербург.

Тем не менее российские перевозчики из-за ограничений могут потерять, по оценкам аналитиков, около 30% рынка. К осени российская авиация может попасть в "идеальный шторм", подобный тому, что случился в 2014-2015 годах.

В эти годы произошла девальвация рубля, темпы роста экономики резко замедлились, а Россия разорвала авиасообщение с Украиной, а затем приостановила авиасообщение с Египтом. Все это привело к резкому снижению спроса на авиабилеты и падению доходов компаний. К концу 2015 года серьезные сложности испытывали две крупные компании - "ЮТэйр" и "Трансаэро". "Трансаэро" прекратила полеты в сентябре 2015 года. Суды до долгам и обязательствам компании, которая была второй по размерам после "Аэрофлота", идут до сих пор.

Убытки российских компаний от ограничения полетов в Китай, Израиль, Италию, Испанию, Францию, Германию и другие страны могут составить 70-100 млрд рублей (0,9 - 1,3 млн долларов) в 2020 году, пишет РБК.

Русская служба Би-би-си разбиралась с тем, как российская авиаотрасль переживет новый "идеальный шторм", а также с тем, как это отразится на пассажирах и стоимости билетов.

Кто уже объявил об изменении маршрутов?

Российские власти отвели для пассажиров, прибывающих из стран, опасных с точки зрения распространения коронавируса, терминал F аэропорта "Шереметьево". Сюда прилетают путешественники из Китая, Южной Кореи, а теперь и из Германии, Франции, Испании и Италии. В основном эти рейсы осуществляет "Аэрофлот".

Другие крупные российские авиакомпании уже отменили рейсы в европейские страны.

11 марта S7 объявила об отмене рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию. Об этом же заявила авиакомпания "Россия", дочка "Аэрофлота".

12 марта компания "ЮТэйр" объявила, что вслед за рейсами в Милан, которые она отменила до этого, с 13 марта прекратит полеты в Берлин. Рейсы будут приостановлены до 31 мая 2020 года.

Лоукостер "Победа" приостановил полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону.

"Аэрофлот" заявил, что сокращает полетную программу в Европу, хотя и продолжает выполнять рейсы из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт - именно эти города стали исключениями в указаниях Росавиации.

По оценке ведущего эксперта НИУ ВШЭ Андрея Крамаренко, всего российские компании могут потерять от 25% до 30% рынка с учетом ограничений на полеты в азиатские страны и четыре европейские страны.

Даже "Аэрофлот" вряд ли выиграет от создавшейся ситуации. По итогам года, по мнению аналитика ВТБ Елены Сахновой, авиакомпания может недосчитаться 5 млн пассажиров.

Что будет с купленными авиабилетами?

Из-за запрета компании вынуждены возвращать деньги пассажирам и менять билеты без штрафов.

S7 уточнила в своем заявлении, что предложит пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости билетов, а также предоставит возможность без штрафов обменять их на более поздние даты или другие направления.

"ЮТэйр" обещает пассажирам, успевшим ранее купить билеты в Милан и Берлин, вернуть их полную стоимость без штрафных санкций. Также компания предлагает обменять их на билеты в Ригу, Вену или Минск с датой вылета до 31 мая без доплат и штрафов.

При этом у каждой компании своя процедура отмены или возврата билетов.

Как отмечала Ассоциация туроператоров, чтобы не возвращать билеты и сохранить хоть какие-то деньги, компании пытаются переоформлять максимальное количество билетов.

Каждый день новые страны закрывают границы для иностранцев или целенаправленно для граждан России. Так, 12 марта Словакия закрылась для иностранцев и остановила пассажирское сообщение. Чехия прекратила выдавать шенгенские визы. Авиакомпания "Победа" прекратила полеты в эти страны. Тем, кто не успел улететь, деньги обещают вернуть автоматически.

Что будет с ценами на билеты?

На цены на билеты помимо массовой отмены рейсов также влияют курсы валюты. Рубль уже несколько недель дешевеет к доллару и евро.

Это может привести к росту цен как на внешние, так и на внутренние перелеты:

Цена на авиабилет в том числе зависит от того, какой курс взаиморасчетов между сторонами используются в системах бронирования. В ночь с 11 на 12 марта этот курс вырос на 10% - вслед за изменением курса рубля от российского ЦБ. Соответственно, билеты подорожали.

В себестоимость билетов на внутренних направлениях заложено примерно 30% издержек в валюте в виде лизинговых платежей за самолет и техническое обслуживание, подсчитал Андрей Крамаренко. Если курс валюты растет на 10%, это прибавляет примерно 6% к издержкам за каждый перелет, полагает он.

Однако компании могут не решиться поднимать цены, несмотря на возросшие издержки. Проблема в том, что конкуренция на внутренних рейсах также вырастет, так как многие компании будут переориентироваться на внутренние направления. Для компаний это может обернуться потерями.

Сильная конкуренция и снижение спроса на билеты в итоге могут привести даже к тому, что цены будут снижаться по сравнению с предыдущим годом, полагает главный редактор авиационного портала Avia.ru Роман Гусаров. Это может произойти уже в летний сезон - в это время, когда компании собирают основную выручку.

"Очевидно, что когда нет спроса, компании будут снижать цены. А куда им деваться? Без выручки авиакомпании существовать не могут", - отмечает эксперт.

Обычно в феврале цены самые низкие, дальше они ползут вверх в преддверии сезона. В этом году, по мнению экспертов, цены могут и не поползти вверх.

"В этом году роста не будет, потому что спроса нет. Нет весенних, нет летних бронирований, у авиакомпаний нет выручки от будущих продаж. Перевозчикам придется привлекать людей, чтобы они побороли свои страхи и полетели", - отмечает Гусаров.

12 марта "Аэрофлот" заявил, что снизит цены на некоторых международных направлениях на 10%.

Кто понесет больше издержек?

Крупным авиакомпаниям придется сложнее, чем маленьким, потому что за несколько месяцев низкого спроса и простоя могут скопиться значительные убытки, полагает Роман Гусаров. Государство, по его словам, должно быть заинтересовано поддержать перевозчиков, но в условиях масштабного кризиса дотации могут понадобиться и другим отраслям, и до авиаторов поддержка не дойдет.

По мнению Гусарова, осенью 2020 года на российском рынке может произойти банкротство кого-то из игроков - как это произошло с авиакомпанией "Трансаэро" осенью 2015-го.

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Даже "Аэрофлот" - компания, которой удалось в наибольшей степени сохранить свою полетную программу, - пострадает от сложившейся ситуации. По данным Росавиации, загрузка рейсов "Аэрофлота" уже снизилась на 4%.

На китайском направлении "Аэрофлот" мог просчитаться, полагает Сахнова. Необходимость отправлять недозагруженные рейсы может оказаться более убыточной, чем отмена рейсов - даже с учетом необходимости выплачивать стоимость операционного лизинга. "Аэрофлот" может понести убытки и сейчас, даже с учетом того, что, скорее всего, останется единственной российской компанией, выполняющей рейсы в несколько европейских столиц.

"Аэрофлот", возможно, все еще надеется на билеты, купленные заранее. Но на самом деле большинство пассажиров сдадут билеты. И что хуже того, сократятся прибыльные перелеты в бизнес-классе", - отмечает Сахнова.

В то же время сценарий, при котором "Аэрофлот" останется монополистом на рынке, невыгоден регуляторам и другим участникам рынка - например, аэропортам - потому что тогда компания сможет диктовать свои условия, продолжает Крамаренко.

По словам Елены Сахновой, нынешний кризис будет проверкой менеджмента авиакомпаний - именно от них, а не от размера господдержки, будет зависеть то, сколько компаний переживут снижение спроса. Есть компании, которые вошли в кризис в сложном положении, например, "ЮТэйр". Но для всех остальных начинается нормальная бизнес-деятельность - необходимо договариваться с партнерами, в частности, с лизинговыми компаниями.

Ситуация действительно похожа на ту, что сложилась в 2014-2015 годах, считает Андрей Крамаренко - но отчасти она еще сложнее для российских авиаторов.

В последующие после кризисных для отрасли годы власти, в частности, отменили НДС на внутренних линиях, ввели возврат акциза за авиакеросин и дифференцированную ставку за обслуживание, например, за аэронавигацию. Российские компании платят за нее меньше, фактически получая преференции за счет иностранных конкурентов, которые летают над Россией.

"Огромный набор мер поддержки выбран и освоен. У государства нет [больше] ресурсов, чтобы вкладывать деньги в отрасль", - говорит эксперт.

Поможет ли государство авиаотрасли?

Заявлений о том, что правительство поможет авиакомпаниям, действительно не было. Более того, перевозчики уже не первый год несут убытки, в том числе по вине государства.

Российские перевозчики начали жаловаться на рекордные убытки в 2018 году - одной из главных причин был резкий рост цен на авиакеросин. Они просили правительство помочь компенсировать эти убытки.

В конце октября 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2019 года "представить в случае необходимости предложения с соответствующими обоснованиями по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива с целью сдерживания цен на пассажирские авиационные перевозки".

В середине октября 2019 года Путин снова поручил правительству до ноября выделить из резервного фонда средства на компенсацию расходов авиакомпаний, возникших в результате роста цен на авиакеросин в 2018 году. В конце февраля 2020 ассоциация обратилась к недавно назначенному премьеру Михаилу Мишустину с просьбой решить вопрос с компенсациями. Но они так и не были выплачены.

В 2019 году российские авиавласти запретили полеты из России в Грузию. По данным "Ведомостей", потери авиаперевозчиков составили около 3,2 млрд рублей. Однако по данным на ноябрь 2019 года, компенсацию авиакомпании, среди которых "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7, так и не получили.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предсказывала убытки за 2019 год в размере 40 млрд рублей против 51,7 млрд в 2018-м.