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"Яндекс" советует работникам перейти на удаленную работу и собирается проводить учения по закрытию московских офисов. "Сбербанк" организовал штаб по предотвращению распространения коронавируса и готовится делать "бэкап бэкапа". Русская служба Би-би-си выяснила, какие меры крупные компании принимают для защиты от коронавируса.

"Яндекс" с понедельника порекомендовал сотрудникам работать удаленно. Приезжать в офис можно, но компания советует не пользоваться общественным транспортом. Затраты на такси и каршеринг обещают возмещать, рассказал сотрудник компании. В пресс-службе это подтвердили, отметив, что возможность работать удаленно по согласованию с начальством у сотрудников была всегда.

Во вторник "Яндекс" проведет учения по закрытию московских офисов, чтобы проверить качество дистанционной связи.

Компания также отменила мероприятия в своем московском офисе. Там регулярно проводятся встречи разработчиков, дизайнеров и других специалистов и отраслевые конференции. "Нам очень жаль, но наша встреча переносится из-за ситуации с коронавирусом - мы не хотим подвергать вас даже минимальному риску заражения", - говорится на странице одного из мероприятий, которое было запланировано на 30 марта.

"Яндекс" - только один из примеров того, как российские компании меняют порядок работы, чтобы избежать распространения коронавируса.

В Сбербанке был организован специальный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Этот штаб разрабатывает план действий в условиях чрезвычайной ситуации. Согласно письму, которое есть в распоряжении Би-би-си, в рамка этого плана планируется продублировать основные функции подразделений Сбербанка в отдельном от основного офиса здании - то есть сделать бэкап.

В самом крупном банке страны обсуждают план перевода как минимум 15% сотрудников на удаленный режим работы. Причем сотрудников пытаются разделить на несколько категорий в зависимости от того, насколько легко им будет организовать удаленный доступ.

Отдельно в Сбербанке хотят выделить "золотой фонд" сотрудников, которых они попытаются изолировать для сохранения работы департаментов банка в любых условиях. А также заместителей сотрудников из "золотого фонда" как "бэкап бэкапа".

В пресс-службе банка отказались комментировать эту информацию, сообщив, что в банке измеряют температуру тела сотрудников и принимают другие меры. "Сбербанк ответственно подходит к мерам по обеспечению безопасности сотрудников с учетом профилактических рекомендаций профильных государственных ведомств и надзорных органов", - сообщили Би-би-си в пресс-службе, заверив, что "сохраняют бесперебойное обслуживание клиентов и штатную работу подразделений".

В еще одном российском банке "Тинькофф" внимательно отнеслись к рекомендациями ограничить физические контакты между людьми. Председатель правления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз записал для сотрудников видео, где рассказал, что рукопожатия в компании отныне запрещены. Видео есть в распоряжении Би-би-си. Не лучшим, но допустимым методом приветствия он назвал fist bump ("кулачное" приветствие). Лучше всего здороваться, не прикасаясь к друг другу, следует из видео.

Image caption Председатель правления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз (на скриншоте слева) записал для сотрудников видео, где рассказал, что рукопожатия в компании теперь под запретом.

Удаленная работа

Карантин и работа из дома - одна из самых популярных мер у российских компаний для предотвращения коронавируса. Особенно она популярна в IT-секторе.

К удаленной работе сотрудников готовят и в других компаниях и организациях. Так, в Mail.ru советовали сотрудникам после работы брать рабочие ноутбуки домой, чтобы в случае необходимости можно было остаться работать дома. Это Би-би-си подтвердили в пресс-службе компании.

Похожие меры подготовили и в социальной сети "ВКонтакте". "В случае необходимости мы готовы перевести всех коллег на удаленную работу. Такое развитие событий не кажется нам критичным. Команда "ВКонтакте" базируется в разных городах, мы часто проводим встречи онлайн, поэтому никаких технических сложностей не ожидаем", - сообщили в компании.

На работу на дому переводят весь офис IBM, который расположен в башне Москва-сити, сообщил сотрудник компании. Официально подтвердить это не удалось, Русская служба Би-би-си ожидает ответа от пресс-службы компании.

"Лаборатория Касперского" временно закрыла офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае, все сотрудники в Китае работают из дома. В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона установлен гибкий график работы, а в самих офисах раздают респираторные маски и санитайзеры.

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Но IT-компаниям перевести сотрудников на удаленку проще. Предприятиям другого профиля это подходит не всегда. "Удаленка в госорганах - это нонсенс", - сказал, например, сотрудник Центробанка.

В инвесткомпании ITI Capital на удаленную работу перевели часть сотрудников сервисных подразделений. Там тоже составили список критически важных для бизнеса подразделений и сотрудников. "В случае неблагоприятного сценария мы готовы обеспечить сотрудникам такси до и от офиса или, если нахождение в офисе или перемещение по городу будет запрещено, удаленный доступ из дома", - сообщили в компании.

Запретить отпуск за границей компании не могут, но рекомендуют от него воздержаться. После поездки в Италию, Германию и другие страны с большим числом заболевших московские работники, согласно приказу мэра, обязаны "самоизолироваться".

Эти меры сотрудников просят соблюдать все опрошенные Би-би-си компании.

В Mail.ru сотрудников даже просят перед такой поездкой подписать в отделе персонала специальное соглашение о том, что они будут работать дистанционно в течение двух недель после возвращения. Как пояснили в пресс-службе, это стандартная процедура для организации удаленной работы.

Сколько сотрудников оказались на карантине, компании или не разглашают, или не считают.

"Отталкиваясь от статистики продаж авиабилетов, мы отметили, что рынок business travel столкнулся с последствиями распространения коронавируса раньше, чем туристический сектор, - рассказала Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма "Аэроклуб". - Уже в январе-феврале рынок потерял порядка 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Она отметила, что 60-70% мероприятий, которые были запланированы на апрель и позднее в Европе, были отменены или не подтверждены.

Никуда не выезжать и ни с кем не встречаться

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Почти все опрошенные Би-би-си компании запретили или ограничили иностранные командировки и отменяют массовые мероприятия. Многие отказались даже от деловых поездок по России.

В банке "Тинькофф" перевели в онлайн все внутренние мероприятия, которые планировались ранее: обучение, лекции и другие встречи, которые предполагают большое количество людей. Даже для проведения рабочих встреч рекомендуется использовать конференц-связь, сообщили Би-би-си в банке.

"Принять решение об участии во внешних бизнес-мероприятиях сотрудники могут сами, пока ограничений нет, но рекомендовали заменить их на онлайн-трансляции", - добавили в пресс-службе.

В "Роснефти" сотрудникам запретили ездить даже между офисами за исключением крайней производственной необходимости, сообщил сотрудник компании. Совещания проводятся только по телефону. Пресс-служба компании не ответила на запрос Би-би-си.

В "Яндексе" приостановили оформление командировок. В МТС полностью приостановили деловые поездки сотрудников за границу и рекомендуют по возможности ограничить командировки по России, заменив их дистанционными совещаниями.

В IT-компании "Ланит" разрешение на зарубежную командировку можно получить только по согласованию с топ-менеджментом.

В некоторых компаниях вспышка коронавируса, наоборот, привела к появлению новых мероприятий. В российском офисе Coca-Cola проводит еженедельные встречи, посвященные коронавирусу, сообщил один из сотрудников компании (запрос в пресс-службу остался без ответа).

На ограничение командировок решились не только компании, но и государственные учреждения. В МГУ отменили командировки в филиалы, рассказали несколько преподавателей вуза, которые попросили об анонимности. Также вуз на неопределенный срок перенес финалы олимпиад школьников "Покори Воробьевы горы" и "Ломоносов".

В Центральном банке официально отменили все заграничные командировки, не связанные с участием в международных организациях, рассказали Би-би-си несколько сотрудников банка. Они также не уполномочены говорить с прессой. По возвращении из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в региональных отделениях ЦБ предлагают брать отпуск за свой счет, рассказал один из сотрудников. Би-би-си направила в ЦБ запрос и ждет ответа.

В России крупные международные события, в том числе, например, Петербургский международный экономический форум, были отменены, но мероприятия с меньшим количеством участников все еще в силе.

Запрет рукопожатий и измерение температуры

Московская мэрия обязала работодателей измерять сотрудникам температуру - многие закупили термометры, а также дезинфицирующие средства для рук. В ЦБ, например, санитайзеры появились около входа в столовую, рассказал сотрудник регулятора.

В поликлиниках "Медси" на входах стоят медсестры в масках и очках, они измеряют температуру пациентов бесконтактными термометрами. В компании работают над тем, чтобы сделать отдельные входы для людей с температурой, сообщили в пресс-службе.

В Mail.ru установили дезинфицирующие устройства на каждом этаже в московском офисе, закупили индивидуальные антисептики и организовали раздачу гигиенических масок и респираторов.

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В IKEA увеличили "частоту и интенсивность" дезинфекций в офисах и торговых залах. В банке ВТБ в течение дня в офисах проводится дезинфекция, а при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства, сообщили в пресс-службе.

К ухудшению ситуации готовятся в Райффайзенбанке. Если это потребуется, компания "активизирует план по борьбе с пандемией в тесном сотрудничестве с органами местной власти и здравоохранения", сообщили в пресс-службе.

В подготовке текста участвовали отделы политики и экономики Русской службы Би-би-си.