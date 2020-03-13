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Пандемия коронавируса ввела в оборот новые слова. Одно из них - самоизоляция: карантин на дому.

Многим британцам придется самоизолироваться, чтобы замедлить распространение болезни, заявил в четверг премьер-министр Борис Джонсон. А в Москве за нарушение режима самоизоляции грозят уголовным наказанием вплоть до пяти лет лишения свободы.

Итак, что нам всем нужно знать про самоизоляцию и как осуществить ее?

Что это такое?

Самоизоляция значит, что вы отрезаете себя от остального мира.

Вы сидите дома, не ходите на работу, учебу и в любые публичные места, избегаете общественного транспорта и такси.

Здравый смысл подсказывает, что следует находиться в хорошо проветриваемом помещении с окном, которое можно раскрыть, и избегать тесного контакта с вашими домашними.

Просите помощи, если вам нужно купить еду, предметы первой необходимости и лекарства.

Желательно, чтобы друзья или курьеры оставляли ваши покупки за дверью.

И, конечно, вам не следует принимать гостей.

А надо ли?

Начиная с с 13 марта всем лицам с симптомами, напоминающими грипп (температура выше 37,8 по Цельсию и (или) частый кашель), в Великобритании настоятельно рекомендуется не выходить из дома как минимум семь дней.

Тем, кто вернулся из страны, сильно пораженной коронавирусом, или близко контактировал с установленным носителем инфекции, власти и медики предлагают самоизолироваться на 14 дней. Часто обновляемый список проблемных стран опубликован на сайте британского правительства.

Под близким контактом, создающим существенный риск, понимается пребывание в течение 15 минут и более на расстоянии менее двух метров от человека.

Пациентам с легкой простудой, которая обычно переносится на ногах, также желательно по возможности посидеть дома, но не беспокоить звонками врачей без достаточных оснований.

Симптомами болезни Covid-19 являются высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Обычно они проявляются через пять дней после заражения.

Как быть с близкими и соседями?

Если вы пользуетесь общей с кем-то кухней, старайтесь готовить себе в одиночестве, уносите еду в свою комнату и чаще обрабатывайте поверхности в доме чистящими средствами.

Полностью изолировать себя от людей, с которыми вы живете в одном доме, вряд ли возможно, но надо стараться свести физические контакты к минимуму. Старайтесь соблюдать при разговоре дистанцию в два метра. Спите один. Особенно берегите людей из группы риска.

Если кто-то из домашних не соблюдает самоизоляцию вместе с вами, чаще мойте руки с мылом на протяжении не меньше чем 20 секунд. Делайте это всякий раз после контакта с человеком, пришедшим с улицы.

Media playback is unsupported on your device Правильно вымытые руки снижают риск заражения любой инфекцией, в том числе и коронавирусом.

Вы не должны пользоваться общими полотенцами, салфетками и другими хозяйственными предметами. Человеку, ушедшему на самоизоляцию, желательно иметь отдельную ванную. Если ванная общая, ему следует тщательно мыть ее после себя - конечно, если состояние позволяет.

Упаковывайте мусор в два мешка и держите, пока не придут результаты анализов. Если подозрение на корнавирус подтвердится, вам скажут, что с ним делать.