Планета, где с небес проливается железо, и попугай-интеллектуал из Новой Зеландии

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Почему не стоит попадать под вечерний дождь на WASP-76b

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И прольется железный дождь...

В созвездии Рыб, за 400 световых лет от Земли, живет планета типа газовый гигант WASP-76b, которая с головокружительной скоростью вращается вокруг своей звезды. Да и звезда эта - не чета нашему Солнцу, она в два раза больше и заметно горячее. Не удивительно, что WASP-76b относится к так называемому классу горячих юпитеров, поверхность этой планеты нагревается до таких температур, что металл превращается в пар. А где есть пар, там должны быть и осадки.

"Можно сказать, что по вечерам на этой планете стоит дождливая погода, только вот дождь там проливается расплавленным железом", - поясняет астрофизик Женевского университета Давид Эренрайх.

Вообще WASP-76b - это странная планета. Она не только подвергается солнечной радиации в тысячи раз большей силы, чем Земля, но и состоит со своим солнцем в так называемом приливном захвате, то есть вращается синхронно с ним и всегда обращена к солнцу одним боком. Точно такая же зависимость установилась между Землей и Луной, обратную сторону которой мы никогда не видим.

В случае с WASP-76b это означает, что на одной стороне планеты всегда царит день, и температура держится в районе 2400 градусов по Цельсию, а на другой - ночь, и там прохладнее, всего-то 1500 градусов.

Именно этим и объясняется уникальное атмосферное явление - металлический дождь.

Как показало компьютерное моделирование, такая разница в температурах между дневной и ночной стороной должны вызывать сильнейшие ветры, которые носят над планетой металлический пар. И атомы железа на раскаленной дневной стороне, соединяясь в молекулы на ночной, должны проливаться дождем из расплавленного металла.

Но у ученых не было вещественных доказательств, и тогда команда Эренрайха решила изучить терминаторы (речь идет не о роботах-убийцах, а о линиях, разделяющих день и ночь), чтобы посмотреть, насколько асимметрична химическая картина в дневной и ночной половинах.

С помощью высокодисперсионной спектроскопии они обнаружили на вечернем терминаторе - там, где день превращается в ночь - спектрпаров железа в атмосфере.

На утреннем терминаторе такой спектр отсутствовал, что послужило очень веским аргументом в пользу железного дождя, поскольку именно жидкое железо является самым стойким металлосодержащим конденсатом.

Теперь астрономы, которым до этого уже попадались экзопланеты с железными и даже корундовыми облаками (из которых теоретически, мог бы пролиться дождь из рубинов и сапфиров) с нетерпением ждут новых чудес космической погоды.

Звезда, которая пульсирует только одним боком

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Вселенная любит преподносить астрономам сюрпризы, причем для этого совсем не обязательно заглядывать в глубины космоса. Буквально у нас под носом, в каких-то полутора тысячах световых лет, обнаружилась однобокая звезда, которая пульсирует только с одной стороны.

Причем такое странное поведение HD74423 (эта звезда похожа на наше Солнце, только в полтора раза массивнее и моложе) впервые было замечено астрономами-любителями, которые внимательно изучают снимки, сделанные телескопом TESS (этот телескоп НАСА целенаправленно ищет экзопланеты).

Любители не поняли, с чем имеют дело, и обратились к профессионалам. Как признался астроном Дон Курц из университета Центрального Ланкашира, он "искал подобную звезду почти 40 лет".

В самом факте пульсации нет ничего нового: это делают многие, а возможно и все звезды, и вызвано это конвекцией, то есть перемещением энергии изнутри планеты к ее поверхности, а также ее магнитным полем.

Но у всех других звезд пульсация происходит равномерно, что же не так с HD74423?

Дело в том, что у это звезды есть приятель, даже скорее близкий друг - красный карлик, с которым HD74423 образует так называемую бинарную систему. Сила притяжения карлика такова, что звезду вытянуло в форме яйца. И странная однобокая пульсация - все то же дурное влияние карлика.

"Когда качество данных претерпевает революционных изменения, вас часто ожидают такого рода открытия, - поясняет астроном Сиднейского университета Саймон Мерфи. - Возможно, теперь мы обнаружим много таких звезд, но все равно они будут редкостью, ведь когда имеешь возможность наблюдать сотни тысяч небесных тел, можно наткнуться и на настоящую диковинку".

Человек начал бегать на миллион лет раньше, чем считалось

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Без сильного ахиллова сухожилия древний человек далеко бы не убежал

В научной среде принято считать, что представители вида ранних гоминидов Australopithecus afarensis, к которому принадлежит знаменитая Люси, (возможно, дальняя родственница современного человека) научились ходить намного раньше, чем бегать.

Предположительно, способность к хождению на двух ногах предки человека обрели еще 10 млн лет назад, а вот бег освоили лишь 2-3 миллиона лет назад.

Однако, по мнению Эллисон Макнатт из университета Южной Калифорнии, все было несколько сложнее. К примеру, она уверена, что уже ранние гоминиды должны были обладать какой-то способностью к бегу, иначе что бы им оставалось делать при неожиданной встрече с хищником?

Макнатт решила найти признаки способности к бегу именно у A. afarensis, поскольку австралопитеки этого вида появились около 3,9 млн лет назад и исчезли через миллион лет, примерно тогда же, когда развились первые настоящие люди вроде Homo habilis.

Эллисон вместе со своим коллегой из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире Джереми Десильвой решили сосредоточиться на ахилловом сухожилии.

У современных людей это сухожилие, кстати, самое крепкое во всем теле, при беге сначала растягивается, сохраняя энергию, а потом взрывообразно отдает ее, сберегая нам до 35% усилий.

"Длинное ахиллово сухожилие хорошо помогает при ходьбе и просто необходимо для успешного бега", - поясняет Макнатт.

Сухожилия редко становятся окаменелостями, однако изучив пяточные кости людей и 11 других современных приматов, Макнатт и Десильва обнаружили, что длина одной из поверхностей пяточной кости всегда строго пропорциональна длине ахиллова сухожилия.

Когда они измерили две пяточные кости австралопитеков, то вычислили, что их ахиллово сухожилие могло доходить до середины голени и даже выше, точно как у современных людей. К примеру, у шимпанзе, которые тоже могут бегать на двух ногах, это сухожилие не поднимается выше лодыжки.

"Я считаю, что A. afarensis были первыми гоминидами, адаптированными к бегу", - полагает Макнатт.

Однако двуногие гоминиды встречались и до них, так что исследовательница не исключает, что мы узнаем и о более древних бегунах в человеческом роду.

Кеа: страшный озорник и большой интеллектуал

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В Новой Зеландии хорошо знают этого попугая: он печально знаменит тем, что своим острым как нож клювом любит вскрывать рюкзаки туристов в поисках съестного или откусывать дворники у автомобилей. Но, быть может, за острым клювом скрывается не менее острый ум, просто этим птичкам никто не давал возможности его применить.

Чтобы выяснить, способны ли попугаи на что-то большее, чем изощренное хулиганство, кандидат наук в области сравнительной психологии из университета Окленда Амалия Бастос с коллегами отправились в заповедник рядом с городом Крайстчерч.

Там они стали обучать местных попугаев: им наглядно объяснили, что черные жетоны - это способ заслужить угощение, а за оранжевые ничего не дают.

Потом ученые поместили перед птицами две прозрачных банки, в которых были перемешаны жетоны, и стали по одному вынимать их, не показывая попугаям, какой цвет они выбрали. Попугаи, внимательно следившие за действиями людей, гораздо чаще выбирали руку, предварительно опущенную в банку, где преобладали черные жетоны, даже если соотношение было таким близким, как 63 к 57.

Этот эксперимент в совокупности с другими тестами наглядно подтвердил, что попугаи способны делать правильные статистические выводы.

Более того, в окончательном варианте эксперимента попугаи чаще брали жетон у человека, который предпочитал черные, даже если в банке преобладали оранжевые. Ранее такого рода социальную информацию при выборе использовали лишь люди и шимпанзе.

Результаты исследования указывают, что попугаи кеа, как и люди, обладают общим интеллектом, то есть способностью совмещать сразу несколько видов информации. И это при том, что строение мозга человека и птицы, линии которых разошлись около 300 млн лет назад, сильно отличаются. Ранее исследователи когнитивных способностей и вовсе утверждали, что для общего интеллекта необходимо владение языком.

Впрочем, специалист в области сравнительной психологии из Гарварда Ирен Пепперберг настроена скептически.

По ее словам, кеа демонстрируют некоторое интуитивное понимание, но не настоящие статистические познания. При этом она указывает на то, что в ходе экспериментов не удалось доказать, что птицы в деталях понимают, как соотношение жетонов в банке влияет на вероятность награды.

"Это забавное исследование, - считает в свою очередь орнитолог и специалист по попугаям из Техасского университета в Браунсвилле Карл Берг. - Но если у кеа в самом деле есть способность к обучению, то они явно развили ее. Ведь животные, обладающие даже зачаточными пониманием основ статистики и принципов предсказания, должны уметь просчитывать количество еды, наличие партнеров и другие вещи, необходимые для выживания, успешного выведения потомства и эволюционного успеха в целом".