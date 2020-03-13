В Британии много случаев коронавируса, но на карантин всё пока не закрывают. Как это объясняют?

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В четверг власти Великобритании ввели новые меры по противодействию эпидемии коронавируса, перейдя от стадии сдерживания к стадии замедления распространения вируса.

В отличие от многих охваченных нынешней пандемией стран, которые ввели полномасштабные карантинные меры, закрыли школы, рестораны и отменили массовые спортивные мероприятия и фестивали, британские власти поступили гораздо более сдержанно. Однако это не связано с относительно невысокой цифрой подтвержденных в стране диагнозов.

По данным за пятницу в Британии коронавирус диагностирован у 798 человек, однако в правительстве признают, что реальное число инфицированных новым вирусом может быть гораздо выше - по их оценке, от 5 до 10 тысяч человек.

Какие конкретно меры предложило британское правительство по замедлению распространения коронавируса и почему?

Режим самоизоляции: кому и в каком случае?

Согласно новым рекомендациям, человек должен самоизолироваться у себя дома в течение семи дней, если у него внезапно появился непроходящий кашель и повысилась температура до 37,8 градусов. Эти симптомы считаются относительно легкими, поэтому, если ухудшения состояния нет, то звонить по специально выделенной линии 111 не рекомендуется.

Семидневный период обусловлен тем, что, по уточненным данным, человек является наиболее заразным при появлении первых симптомов и остается заразным в течение недели.

В будущем власти могут попросить самоизолироваться целые семьи, если хотя бы один член семьи проявляет признаки коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В некоторых городах Британии можно провериться на коронавирус не выходя из машины

Тестирование на коронавирус

В стадии сдерживания важно было выделить каждый отдельный случай заражения, провести диагностику, а затем выявить все контакты этого человека и попросить их уйти в самоизоляцию. Однако новая фаза по замедлению распространения вируса подразумевает, что отныне тестирование будет проходить иначе.

Теперь у большинства людей со слабовыраженной симптоматикой не будут брать анализ на наличие коронавируса. Зато тем, у кого болезнь протекает в тяжелой форме, анализ будет делаться сразу в больнице, где будет приниматься решение о ходе дальнейшего лечения.

Почему не закрывают школы?

Британским школам рекомендовано отменить все поездки и экскурсии, однако полная отмена занятий признана неэффективной мерой. Это действенно при эпидемии гриппа, однако в случае с нынешней эпидемией коронавируса врачи сомневаются в том, что дети являются эффективными переносчиками инфекции.

Эксперты также считают, что, если будут закрыты школы, дети продолжат общаться либо друг с другом, либо будут находиться со своими бабушками и дедушками, подвергая наиболее уязвимое поколение дополнительному риску. К тому же школы надо было бы закрывать как минимум на 13 недель, чтобы сократить пик заболеваемости новой инфекцией на 10-15%.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Некоторые матчи Премьер-лиги отменены из-за болезни футболистов

Массовые мероприятия

Британские власти полагают, что запрет на проведение массовых мероприятий - это одна из наименее эффективных мер, она сократит число зараженных всего на 5%. Коронавирус легче распространяется в замкнутом пространстве - как в пабе или баре, - чем на футбольном стадионе.

"Наиболее вероятное место, где вы можете подхватить инфекцию, - это от члена семьи или приятеля в небольшом помещении, а не на открытом пространстве", - сказал главный советник правительства по вопросам науки сэр Патрик Валланс, отвечая на вопросы Би-би-си.

Проведение спортивных состязаний при пустых стадионах приведет к тому, что люди будут собираться в пабах для просмотра трансляции и заражать друг друга.

Вместе с тем, власти Шотландии (у нее автономия в этой сфере) пошли по другому пути и запретили все меропрития с количеством участников, превышающим 500 человек, чтобы высвободить службы помощи.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Некоторые британцы поспешили закупить все необходимое на случай самоизоляции

Когда ждать скачка?

Как сказал правительственный советник сэр Патрик Валланс, Британия по заболеваемости коронавирусом отстает от Италии на четыре недели, где на сегодняшний день выявлено более 15 тыс заболевших и 1016 летальных исходов.

Врачи ожидают, что в Британии пик заболеваемости - то есть появление самого высокого числа вновь инфицированных - пройдет в ближайшие три месяца и к осени эпидемия пойдет на спад. Пик заболеваемости может оказаться тяжелым бременем для Национальной службы здравоохранения, где в настоящий момент имеется всего 5 тыс коек с аппаратом искусственной вентиляции легких, и медики хотят увеличить это число.

Тяжелые случаи Covid-19 - это как раз те пациенты, которым требуется искусственная вентиляция легких.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Британские медики считают, что в пабе есть больше шансов заразиться, чем на стадионе

Групповой иммунитет

Британские эпидемиологи надеются, что новый подход правительства по обузданию коронавируса поможет выработать у населения групповой иммунитет.

"Наша цель - постараться выровнять пик заболевамости, а не полностью его подавить, - сказал сэр Патрик Валланс. - К тому же, поскольку большинство переносит это в легкой форме, это поможет нам выработать что-то вроде группового иммунитета, чтобы большее число людей получило иммунитет против этого заболевания, что сократит дальнейшее инфицирование".

По всей видимости, как отметил эксперт, новый коронавирус станет "повторяющейся из года в год сезонной инфекцией".

Пожилое население

Уже установлено, что коронавирусную инфекцию тяжелее переносят пожилые люди, особенно имеющие сопутствующие заболевания. Однако решение, закрывать ли для посещений дома для престарелых, правительство оставило за администрацией каждого конкретного подобного учреждения.

Медработники понимают, что полностью защитить престарелое население не удастся, поскольку они, в силу возраста и имеющихся проблем со здоровьем, часто посещают больницы, где легко могут подхватить инфекцию.

Авиарейсы в другие страны

Главный врач Англии и старший советник правительства по научным вопросам не рекомендовали властям закрывать воздушное сообщение с другими странами, как это сделали, к примеру, США. Считается, что эта мера неэффективна, если только не сократить 95% всех перелетов, хотя на деле даже сокращение 50% перелетов вряд ли возможно.

Согласно выводам ВОЗ, если в самолете находится инфицированный человек, то весь рейс инфицирован не будет: вы с большей вероятностью можете заразиться, если будете сидеть рядом с ним или же на одном из двух рядов перед ним и за ним.

Чтобы избежать общественной апатии

Правительственные эксперты не раз предупреждали о том, что важно внедрять меры по борьбе с эпидемией постепенно, резко не меняя привычного людям образа жизни.

К примеру, введение немедленного запрета на передвижения может поначалу подавить распространение вируса на короткое время, а затем люди устанут соблюдать карантин, и вирус вернется с новой силой. Вместо этого власти хотят отодвинуть пик заболеваемости коронавирусом ближе к лету, а затем, возможно, пересмотреть существующие рекомендации.

Почему план британских властей критикуют?

Новый план правительства подвергся критике за отсуствие более решительных, резких мер.

В частности, бывший министр здравоохрания Джереми Хант, ныне являющийся председателем парламентского комитета по делам здравоохранения и социальной помощи, в интервью Би-би-си выразил удивление тем, что власти не отменяют массовые спортивные мероприятия и не запрещают посещать дома престарелых, как это сделано, к примеру, во Франции.

Он указал в частности, на успех тех стран, где на ранних стадиях распространения инфекции были предприняты жесткие ограждающие меры.

"Здравые меры"

Между тем эпидемиолог из Ноттингемского университета профессор Кит Нил отметил, что план властей поможет сдержать распространение вируса.

"Эти рекомендации очень здравые. Очень легко сказать, что надо бы сделать больше, но у нас недостаточно данных для того, чтобы принять какое-либо решение", - сказал он.

Специалист по психологии здоровья из Университетского колледжа в Лондоне (UCL) Сьюзан Мичи отметила, что в настоящий момент правильных рецептов борьбы с новым вирусом нет ни у одного правительства.