Как Китай преподал демократиям урок борьбы с коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Италия все же решилась на жесткие меры, объявив карантин в масштабах всей страны

Когда в январе Китай объявил о беспрецедентных мерах по борьбе с распространением коронавируса, многие обозреватели не преминули отметить, как сложно будет повторить такие меры в демократических странах.

Меры эти, напомним, включали карантин для всей провинции Хубэй (а это 65 млн человек) и строительство полевого госпиталя всего за 10 дней.

При этом в Китае вспышку коронавируса, судя по всему, удалось взять под контроль. Зато во всем остальном мире число заболевших за две недели увеличилось в 13 раз.

Объявляя о пандемии коронавируса, глава ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал все страны принять незамедлительные и наступательные меры.

Каким же образом демократические страны смогли извлечь уроки из китайского опыта борьбы с инфекцией?

Китай: худшее позади?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Более 50 млн человек оказались на карантине в китайской провинции Хубэй

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в самый эпицентр вспышки коронавируса, состоявшийся 10 марта, стал попыткой показать, что худшее уже позади.

Действительно, если верить официальным данным, число новых случаев заражения не превышает нескольких десятков в день.

Однако как рассказал в интервью Би-би-си старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Нью-Йорке Яньчжун Хуань, который занимается вопросами глобального здравоохранения, китайский опыт едва ли применим в других странах.

"Мало где, будь то демократическая или недемократическая страна, можно с такой эффективностью и так глубоко воздействовать на общество, - сказал эксперт. - И это вовсе не комплимент, если учесть человеческую и общественную цену такого вмешательства. Но даже если кто-то из демократических лидеров захочет скопировать китайский подход, у него просто не хватит для этого сил и власти".

"Для этого не нужна диктатура"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Север Италии больше всего пострадал от коронавируса

Впрочем, по словам профессора микробиологии и вирусологии Университета Сан-Рафаэль в Милане доктора Роберто Буриани, для борьбы с коронавирусом вовсе не нужна диктатура.

Италия предприняла самые жесткие в Европе меры, посадив на карантин всю страну с населением в 60 млн. Закрыты все магазины, кроме супермаркетов и аптек.

Общественные мероприятия запрещены, людям рекомендуют не выходить без надобности из дома. Школы и университеты не работают, а каждый, кто решил отправиться в поездку, обязан предоставить документ, объясняющий такую необходимость.

"В действительности диктатура уже установилась, и в роли тирана выступает вирус, который отменил рукопожатия и поцелуи, ужины с друзьями, выпивки, концерты, Ла-Скалу. Каждый из нас теперь обязан сыграть свою роль, но день победы будет прекрасен", - написал доктор Буриани в "Твиттере".

"Все дело в скорости"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Визит председателя Си в Ухань был призван продемонстрировать, что худшее уже позади

А вот по словам старшего советника главы ВОЗ доктора Брюса Эйлворда, реакция страны вовсе не определяется тем, царит ли там демократия или авторитарный режим.

Эйлворд, руководивший расследованием обстоятельств возникновения эпидемии в провинции Хубэй, считает, что мир еще не выучил китайский урок.

"В Китае мы обнаружили, что все дело в скорости. Респираторное заболевание, по крайней мере такое, можно взять под контроль, если очень-очень быстро выявить зараженных, изолировать их, выявить их контакты и тоже изолировать, - рассказал он Би-би-си. - Население должно понять, с чем мы имеем дело. Они должны осознать серьезность ситуации и сотрудничать с властями в выполнении этих мер".

Доктор Эйлворд также рассказал, какое сильное впечатление произвели на него коллективные усилия, добровольно предпринятые простыми китайцами перед лицом угрозы.

"Люди не боялись правительства, люди боялись вируса и последствий, если они не смогут предпринять должных совместных усилий. Власти сыграли ключевую роль в целеуказании, однако усилия по-настоящему были общими", - говорит Эйлворд.

Отслеживание потенциальных носителей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Южной Корее ввели проверку на коронавирус прямо на дорогах, но от карантина пока воздерживаются

В Южной Корее власти ведут активную борьбу с вирусом, не прибегая к карантину. Сейчас страна занимает четвертое место в мире по числу заразившихся после Китая, Италии и Ирана.

Власти проверяют на заражение сотни тысяч пешеходов на улицах и водителей в машинах и с помощью мобильных телефонов и спутниковых технологий отслеживают потенциальных носителей.

Как выразился президент Южной Кореи Мун Чжэин, это настоящая война с угрозой эпидемии.

В стране проживает около 50 млн человек - примерно как в Италии, однако в карантин помещено не более 30 тыс. человек.

При этом число новых зараженных сокращается: в пятницу 13 марта их было 110, это самый низкий показатель более чем за две недели. Теперь больше пациентов выписывается из больниц, чем поступает туда.

По словам профессора Хуаня, речь идет не только о сдерживании вируса: власти пытаются одновременно спасти экономику.

Сеул прекрасно осознает необходимость баланса между агрессивным сдерживанием эпидемии и теми перебоями, которые это сдерживание вызывает в экономике и обществе, говорит эксперт.

Он также признает, что некоторые драконовские меры, принятые Китаем, создали вторичные проблемы, такие как перегруженность системы здравоохранения в Ухане, что в свою очередь привело в росту уровня смертности в городе. Разумеется, другие страны не хотели бы повторять эту ошибку.

"Китайскую модель не только нельзя скопировать, она просто не тянет на эталон эффективной борьбы с эпидемией", - считает профессор Хуань.

Что делается в других странах?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Саудовская Аравия ввела карантин в Эль-Катифе

Иран критикуют за то, что он не ввел полный карантин в эпицентре коронавируса - провинции Кум на севере страны. Власти лишь установили медицинские блокпосты и просят людей отказаться от поездок.

Саудовская Аравия ввела карантин в Эль-Катифе, где зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусом.

В Японии школы закрыты до апреля, схожие меры приняты в других странах Азии и на Ближнем Востоке.

По данным ЮНЕСКО, в результате закрытия школ и университетов в 29 странах учебу прекратили более 330 млн школьников и 60 млн студентов.

Власти европейских стран не спешат следовать примеру Италии и вводить у себя столь жесткие меры.

В Британии просят всех граждан, побывавших в Италии, устроить себе карантин на две недели, и даже приняли законодательство о принудительном карантине, однако закрывать школы не спешат.

"Если бы немедленный запрет на крупные общественные мероприятия сочли эффективной мерой, он бы уже был введен, однако это не соответствует нашим прогнозам, а мы твердо верим в научный подход", - заявила в интервью Би-би-си заместитель главного санитарного врача Англии доктор Дженни Харрис.

Центральная координация

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Британии по примеру Южной Кореи начали проверять людей на коронавирус прямо в автомобилях

Британские власти ожидают рост числа заразившихся. Доктор Харрис утверждает, что страна к этому готова, и указывает на различия в системах здравоохранения Великобритании и Италии.

"Их система, если угодно, раздроблена по регионам, и ей понадобилось время для установления единообразного подхода, у нас же имеется единый механизм контроля и управления, который находится в руках правительства, и уже оно руководит всеми службами здравоохранения страны", - поясняет она.

В свою очередь глава ВОЗ доктор Гебреисус говорит о том, что пандемию можно взять под контроль, и призывает правительства реагировать в соответствии с нуждами своих стран и систем здравоохранения.