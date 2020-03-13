Митингам против поправок в Конституцию мешает коронавирус. Что будет делать оппозиция?

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Московская мэрия отказалась согласовывать митинги против поправок в Конституцию, сославшись на мэрский указ о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Роскомнадзор, не дожидаясь решения суда, заблокировал сайт кампании, участники которой призывают голосовать против президентских поправок.

Как оппозиция будет протестовать против обнуления президентских сроков Путина за месяц до голосования и в условиях коронавируса?

Нет или бойкот?

Российские оппозиционеры не проводили масштабных акций во время обсуждения поправок в Конституцию, которые Путин впервые озвучил во время своего послания федеральному собранию 15 января. Критике подверглись многие поправки - о верховенстве Конституции над международным правом, о создании госсовета, о боге и браке как союзе мужчины и женщины. Однако оппозиционная активность началась только после выступления Путина в Госдуме 12 апреля.

В этот день во время рассмотрения поправок в Конституцию во втором чтении депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила либо убрать из основного закона ограничение по президентским срокам, либо обнулить эти сроки Путину. После этого президент сам приехал в Думу и заявил, что не против обнуления, но только если эту поправку одобрит Конституционный суд.

Фактически это означает, что Путин может получить право оставаться президентом России до 2036 года.

Спустя несколько дней после этого сразу несколько оппозиционных движений подали заявки на проведение митингов в разных городах и начали серию одиночных пикетов.

Движение "Нет!" начало сбор подписей против поправок в Конституцию и собрало их уже около 10 тысяч. "Нет!" управляется комитетом нескольких оппозиционных активистов, в него входят Илья Азар, Егор Жуков, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Андрей Пивоваров.

Движение было создано спустя несколько дней после выступления Путина с посланием Федеральному Собранию, рассказал Би-би-си Андрей Пивоваров, исполнительный директор движения "Открытая Россия". "Мы сразу составили манифест о том, что нужна кампания, которая скажет "нет" поправкам", - говорит он.

Движение провело несколько региональных акций против поправок в Конституцию еще в феврале. По словам Пивоварова, к движению уже присоединились активисты из 18 городов, которые подали заявки на проведение митингов.

Собственных мероприятий на эту тему "Открытая Россия" не планирует, говорит Пивоваров: "Важно не свой флаг поднимать, а работать с товарищами вместе".

Правообладатель иллюстрации DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images Image caption Одиночные пикеты в Москве проходят с 12 марта

Однако если это движение призывает прийти на голосование и проголосовать против поправок, то у других оппозиционеров пока нет сложившегося мнения по этому поводу.

В партии "Яблоко" сейчас решают, к чему призывать сторонников - к протестному голосованию или к бойкоту выборов.

"Эмоционально мне хочется прийти, вычеркнуть. Но потом включается разум: мы с 1995 года знаем, что на выборах - нарушения и в разной форме фальсификации. Всему должен быть какой-то разумный предел - если вы можете и голосовать любым способом, и наблюдателям нельзя следить... Но мы будем думать, как лучше: нужно взвесить "за" и "против", - говорит глава "Яблока" Николай Рыбаков.

По его словам, партия будет проводить серии пикетов и принимать участие в акциях вместе с "партнерскими организациями". "В любом случае мы будем рассказывать избирателям и объяснять, что поправки незаконные и по форме, и по содержанию, что они противоречат самой Конституции", - говорит Рыбаков.

Как именно реагировать на голосование, также думает и Михаил Светов, недавно создавший собственное движение "Гражданское общество". От имени движения активисты уже подали заявки на проведение митингов в 11 городах.

Конфликта между акциями своего нового движения и движения "НЕТ!" Светов не видит: "Я думаю, мы дополняем друг друга, а не спорим. Тем более, что позиция у нас схожая - не допустить очередных двух сроков Путина".

Почему оппозиция начала реагировать на поправки только сейчас?

Михаил Светов признается, что начал думать о широкой общественной кампании только после выступления Путина в Думе 12 марта.

"Моя позиция сильно изменилась после думского выступления Путина. Все ожидали, что будет какая-то сложная схема, которая всех запутает, а оказалось, что все делается совершенно внаглую", - говорит он.

После выступления Путина в Думе оппозиция оказалась в более выгодном положении, полагает Светов.

Движение "НЕТ!" начало свою работу еще в феврале, но эта работа "была не такая активная", говорит Андрей Пивоваров.

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В "Яблоке" же заявляют, что именно они были единственной оппозиционной силой, которая начала реагировать на путинские поправки с самого начала. В феврале партия написала собственные поправки в Конституцию, среди которых - ограничение президентских полномочий и усиление парламента.

В марте "Яблоко" обратилось в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. В партии считают, что президент не может давать указания избирательной комиссии.

Свой иск в "Яблоке" считают одной из причин, почему ЦИК до сих пор не утвердил правила голосования, которое должно пройти в конце апреля. "Они понимают, что закона никакого нет, на основании которого они могут издавать правила. Я убежден, что они понимают всю незаконность распоряжения Путина", - говорит глава партии Рыбаков.

Сам он говорит, что у него нет ответа на вопрос, почему оппозиция начала устраивать общественную кампанию только после выступления Путина в Думе. "Мне тоже сложно сказать, почему у нас уничтожается Конституция и государство, а [Алексей] Навальный делает главной публикацией дня - что там у Маргариты Симоньян", - сетует он.

Коронавирус против митингов

В Москве митинги планировались на 21 и 22 марта, однако мэрия отказалась их согласовывать из-за ситуации с коронавирусом.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, запрещающий проведение массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек. После этого мэрия отказала "Гражданскому обществу в проведении митингов, несмотря на то, что в заявке была указана численность участников акции до 4,5 тысячи.

Движению "НЕТ!" отказали в проведении митинга в Москве на том же основании, но они подали дополнительную заявку на акцию в 4,9 тысячи человек.

Похожую заявку подала и КПРФ. Коммунисты намерены провести акцию 28 марта численностью менее пяти тысяч человек.

13 марта в Петербурге ввели похожий запрет - отменили все массовые мероприятия, но численностью уже до тысячи человек.

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный 12 марта в своей программе на YouTube раскритиковал то, как будет проводиться голосование по поправкам в Конституцию, но своих конкретных планов не назвал.

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny Идёт увлекательная дискуссия идёт о том, голосовать или нет 22 апреля. Только хочу напомнить всем действующую 136 ст Конституции. Такие поправки, как внес Путин, вступают в силу после одобрение в субъектах федерации. А это происходит прямо сейчас. Никакое голосование уже не нужно pic.twitter.com/ii2dATPRi4 — Alexey Navalny (@navalny) 12 марта 2020 г.

В своей программе Навальный заявил, что предстоящее голосование по поправкам превратится "в самую большую общемировую систему заражения и распространения коронавирусом". Также считает и Михаил Светов: по его словам, необходимо переносить дату голосования.

Один из собеседников Би-би-си среди оппозиционных политиков сказал, что, по его мнению, пока непонятно, что делать с митингами из-за коронавируса. Из-за эпидемии морального права призывать людей на митинги у оппозиционеров нет, считает собеседник Би-би-си.