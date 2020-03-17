Дезинфекция икон и закрытие святынь. Как религия реагирует на коронавирус

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Ватикан отменил пасхальные службы, а российские православные продолжают целовать иконы. Мусульмане начнут дезинфицировать ковры, а иудеи - соблюдать дистанцию. Русская служба Би-би-си разобралась, как разные мировые религии реагируют на вспышку коронавируса.

Дезинфекция икон и Валаам на карантине

Несмотря на эпидемию коронавируса православные Санкт-Петербурга массово прикладываются к мощам Иоанна Крестителя из Иерусалима. По наблюдениям издания "Фонтанка", волонтеры протирают стекло мощей тряпочкой, но не успевают это делать после каждого приложившегося.

Протоирей Казанского собора Александр Пашков, куда привезли мощи, заявил "Московскому комсомольцу", что прикладываться к иконам безопасно. По его словам, в храме инфекция распространяться не может, так как бог всех исцеляет.

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Протирка мощей в Петербурге

Вместе с тем Синод Русской православной церкви заявил, что легкомысленно относиться к коронавирусу недопустимо. Синод советует приходам дезинфицировать кивоты икон, к которым прикладываются верующие, и использовать одноразовые стаканчики для запивки после причастия. При этом само причастие будет все равно проводиться из одной ложки.

В РПЦ призывают больных людей не приходить в храмы, чтобы не заражать других. Однако сами храмы закрываться не будут, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Также митрополит советует воздержаться от походов на массовые мероприятия за исключением богослужений.

"Как мы будем предохранять людей от возможного распространения вируса - это тот вопрос, на который церковь будет отвечать в каждом конкретном случае, в зависимости от распространения вируса, и, конечно, прислушиваясь к городским властям, и прислушиваясь к профессиональным медицинским работникам", - сказал он.

Несмотря на то, что РПЦ не планирует закрывать храмы, на карантин ушел Валаамский монастырь, пишет "Фонтанка". Он будет закрыт до пасхи, 19 апреля.

Ватикан без верующих и Благодатный огонь под угрозой

Православные и католики в других странах столкнулись с гораздо большим количеством ограничений.

В Молдове, которая прекратила авиасообщение с Европой, решено на две недели прекратить все религиозные мероприятия. В Латвии, где действует режим ЧС, также отменили все мероприятия численностью более 50 человек, включая богослужения и мессы. Храмы Православной церкви Армении (где введено чрезвычайное положение) будут проводить литургии, но на закрытыми дверьми, то есть без прихожан.

Кипрская православная церковь призвала верующих не приходить в храмы до 10 апреля. Глава церкви архиепископ Христозом заявил, что верующие не должны чувствовать вины из-за того, что не приходят на службы.

Правообладатель иллюстрации ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images Image caption Закрытый собор святого Петра в Риме

В Израиле меры по предотвращению коронавируса могут поставить под угрозу схождение Благодатного огня, сообщало 10 марта РИА Новости со ссылкой на источник в церковных кругах. Сейчас в Израиле до 23 марта действует запрет на мероприятия численностью более пяти тысяч человек.

Больше всего от коронавируса пострадал Ватикан. В Италии, где карантин захватил всю страну и от вируса погибли больше тысячи человек, воскресные службы прошли без прихожан и транслировались в прямом эфире. Все храмы Рима закрылись до 3 апреля.

Ватикан также объявил об отмене торжественных мероприятий мероприятий с участием папы Римского во время Страстной недели и католической Пасхи 12 апреля. Мессы покажут по телевидению и в интернете. В самом Ватикане также зарегистрировали один случай заболевания.

Пустая Кааба и дезинфекция ковров

Власти Саудовской Аравии 5 марта из-за коронавируса закрыли главную мусульманскую святыню - Запретную мечеть в Мекке, где находится Кааба. Позже мечеть открыли, но саму Каабу обнесли стеной. Кроме того, Саудовская Аравия запретила и своим гражданам, и иностранцам паломничества в Мекку и Медину. Всего в стране выявили 11 случаев заболевания.

В Германии призвали мусульман отказаться от пятничной молитвы в мечетях до конца марта, а в Марокко и Таджикистане закрыли все мечети страны. Временно были отменены богослужениях во всех церквях и мечетях Иордании.

Правообладатель иллюстрации ABDEL GHANI BASHIR/AFP via Getty Images Image caption Опустевшая Кааба, огороженная стеной

В Кувейте также не только закрыли мечети, но и внесли поправки в азан (призыв к молитве), Теперь верующих призывают "молиться дома", а не "приходить на молитву".

В России Духовное управление мусульман (ДУМ) рекомендовало сократить пятничные молитвы до 10-15 минут вместо часа. В Московской соборной мечети после каждого намаза будут обрабатывать ковры для молитвы, а ручки и перила в здании - протирать антисептиком каждый час.

Не целовать мезузу и держать дистанцию

Иудеям ходить в синагоги можно. Однако Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвал верующих держать дистанцию с другими людьми, не пить из одного бокала и не целовать мезузу (свиток с молитвой у входа в помещение).

Он также призвал не расстраиваться, если кому-то придется отмечать Песах (8-16 апреля) на карантине. "Провести праздник в кругу семьи достаточно, чтобы выполнить заповедь", - сказал Борода.

Правообладатель иллюстрации The Western Wall Heritage Foundation Image caption Стена плача в Иерусалиме

В Израиле верующим запретили целовать Стену Плача в Иерусалиме - главную иудейскую святыню. К самой Стене верующих пускают, но также просят держать дистанцию.

Несмотря на то, что власти Израиля распорядились закрыть школы и учебные заведения, ортодоксальные еврейские общины не берут во внимание эти запреты. В воскресенье премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху специально встретился с консервативными духовными лидерами, чтобы убедить их закрыть иешивы (иудейские институты). Была ли достигнута договоренность, не ясно.