Коронавирус: итальянские эксперты предложили позволить старикам умирать

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В итальянских клиниках больные уже лежат в коридорах

Две недели назад в Италии насчитывалось 322 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Врачи могли уделить достаточно внимания каждому пациенту.

Неделю назад в Италии было уже 2 502 случая Covid-19. Медики в госпиталях еще делали искусственную вентиляцию легких всем больным с острой дыхательной недостаточностью.

11 марта в Италии имелось 10 149 заболевших. Теперь их просто слишком много для того, чтобы обеспечить каждому соответствующую заботу.

Врачей и медсестер не хватает на всех. А главное - аппаратов для вентиляции легких много меньше, чем задыхающихся.

На войне как на войне

Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях.

Документ начинается со сравнения нынешней ситуации с войной или крупными природными катастрофами, когда врачам приходится выбирать, кому из раненых и пострадавших помогать в первую очередь.

Рекомендации призывают установить критерии отбора на основе "справедливости в распределении и оптимального использования ограниченных ресурсов".

Главная идея, выдвигаемая экспертами, проста: доступ к интенсивной терапии следует обеспечить больным с более высокими шансами на выздоровление. Так, по их мнению, можно соблюсти принцип "максимального блага для максимального количество людей".

Отсюда следует рекомендация, в нормальных условиях представляющаяся немыслимой: "Возможно, потребуется определить предельный возраст для получения интенсивной терапии".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Больных в Италии сейчас слишком много, чтобы обеспечить каждому соответствующую заботу

Тем, у кого из-за старости меньше шансов выздороветь и кому в любом случае осталось жить недолго, предлагается позволить умереть.

Звучит жестоко, но единственная альтернатива - следование принципу "кто раньше прибыл, тот и занял". По мнению авторов меморандума, это еще хуже.

Помимо возраста, эксперты рекомендуют врачам учитывать также общее состояние пациента, или, по выражению авторов документа, "внимательно оценивать наличие сопутствующих патологий".

Проще говоря, пожилые и отягощенные болезнями пациенты потратят на себя больше дефицитных ресурсов, а в итоге с высокой долей вероятности все равно умрут.

Рекомендации предлагается распространить и на тех больных, кто нуждается в интенсивной терапии по причинам, не связанным с коронавирусом.