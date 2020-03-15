Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чума подстегнула экономическое развитие Европы столетия назад. Но мир изменился

Коронавирус поставил мировую экономику на грань кризиса, и он может оказаться самым серьезным за столетие. Надежды на быстрое выздоровление планеты тают с каждым днем, а счет за лечение растет на глазах. Вирус уже обошелся миру в десятки миллиардов долларов, и это только начало, предупреждают экономисты.

Если до закрытия Европы и США на карантин и обрушения финансовых и сырьевых рынков эксперты осторожно предсказывали замедление прироста богатства в мире, то сейчас большинство сходится во мнении, что мир станет беднее.

Они предупреждают, что надвигающийся экономический спад способен оказаться более разрушительным для благосостояния населения планеты, чем финансовый крах десятилетней давности, поскольку на этот раз проблемы шире и глубже.

В прошлый раз заглохшую банковскую систему запустили центробанки, напечатав денег. Нынешний кризис подорвал всю экономику: и производство, и сектор услуг, и спрос - и поэтому нужны целевые интервенции, на что придется скинуться всем и каждому.

"На этот раз проблема в другом - перебои в реальной экономике. И ее невозможно устранить исключительно силами центральных банков", - говорит Руперт Харрисон из крупнейшего в мире инвестфонда BlackRock.

"Антикризисные инструменты, разработанные после кризисов мировой финансовой системы и еврозоны, предназначены для борьбы с проблемами совсем другого свойства. На этот раз все иначе", - соглашаются экономисты, предупредившие в открытом письме, что коронавирус угрожает не только экономике Европы, но и ее единству.

Властям всех стран мира придется потратить сотни миллиардов долларов средств налогоплательщиков, чтобы устранить как причину кризиса - остановить эпидемию, так и последствия - поддержать пострадавших людей и бизнес. С этим могут возникнуть проблемы: действовать надо быстро, решительно, затратно и желательно в координации с соседями, что политикам многих стран дается с трудом.

Сколько и на что придется потратить

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первоочередные траты придутся на здравоохранение. Тем, у кого оно уже в кризисе, коронавирус обойдется дороже

Некоторые страны уже объявили, что выделят деньги на борьбу с кризисом. В других политики пока торгуются. Суммы в любом случае пока лишь предварительные, однако они уже превысили 100 млрд долларов.

Этого явно недостаточно.

Странам ЕС придется потратить за год около 350 млрд долларов на ликвидацию последствий месячного карантина, подсчитала одна группа экономистов.

На что пойдут эти деньги? На три основные вещи: поддержку здравоохранения, людей и бизнеса.

Первое позволит справиться с эпидемией, второе - поддержать спрос в экономике и социальную стабильность, третье - возродить предложение товаров и услуг.

Господдержка понадобится как людям, лишившимся заработка из-за карантина, так и компаниям, потерявшим рабочую силу, поставщиков и потребителей. Она может быть оформлена в виде бюджетных субсидий, налоговых каникул и денежных компенсаций.

Социальные расходы казны многих стран вырастут, если власти ослабят политику на время кризиса, например, увеличат пособия по безработице и расширят круг имеющих право на эти и другие выплаты, например, оплачиваемые больничные.

Бизнес уже бьет тревогу, и из первых криков о помощи ясно, что речь идет не только о потере прибыли. Миллионы человек лишатся работы, тысячи фирм обанкротятся. Власти стоят перед непростым выбором: поддержать бизнес сейчас или потом поддерживать безработных, да еще и в условиях, когда в казне все меньше денег из-за сокращения налоговых поступлений.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Редкое зрелище: безлюдная Испанская лестница в Риме. Туристическая отрасль может лишиться до 50 млн рабочих мест

На передовой сейчас туризм и авиация. Всемирный совет по туризму и путешествиям предупредил, что пандемия может лишить отрасль 50 млн рабочих мест и сократить рынок туристических услуг на четверть в текущем году.

Только в Испании в феврале заполняемость гостиниц упала на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Еще до полного локдауна отели Мадрида лишились каждого четвертого постояльца, а Барселоны - каждого пятого.

Авиакомпании резко сократили перевозку пассажиров, сначала в Азию, а потом и в США и Европу. Они не скупятся на эпитеты, говорят о худшем кризисе в истории гражданской авиации и уже попросили о миллиардной помощи у правительств, хотя большинство запретов на полеты еще не вступили в силу.

Под угрозой вся сфера услуг: от ресторанов и киностудий до университетов и такси. Большой спорт лишился миллиардных доходов от трансляций и продажи билетов. В очередь за дотациями выстроились даже нефтегазовые компании, обескураженные обвалом спроса и цен на нефть.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Весьма необычная картина для Барселоны: опустевшая плоащь Каталонии в самом центре города

И это только начало

В кассе взаимопомощи денег пока немного.

Пакет бюджетной помощи в США прошел только нижнюю палату конгресса, и его объем известен лишь приблизительно: точно больше 10 млрд долларов, но меньше 50 млрд, о которых заикался президент Дональд Трамп.

ЕС пообещал выделить около 40 млрд евро. Пострадавшая больше других Италия - до 25 млрд евро. Швейцария и Южная Корея - по 10 млрд долларов, Египет - 6 млрд. Франция, Австралия, Новая Зеландия и Япония пообещали сделать "все возможное", чтобы поддержать экономику за счет казны. Китай запустил масштабную программу стимулирования производства за счет налоговых послаблений и льготных кредитов.

И это при том, что ни одна из этих стран пока не столкнулась в полной мере с последствиями кризиса. А они будут серьезными, уверен экономист Мохамед эль-Эриан, работавший на руководящих должностях в МВФ и в администрации Барака Обамы, а также в инвестфонде Pimco и страховой компании Allianz.

"В самое ближайшее время мир столкнется с экономическими проблемами, которые будут серьезнее и масштабнее всего того, что когда-либо переживало большинство населения развитых стран", - поделился он своими выводами после нескольких недель разговоров с экономистами, врачами и учеными, специализирующимися на поведенческих моделях.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Поведенческие модели обещают проблемы экономике: сегодня люди в панике скупают туалетную бумагу, а завтра теряют веру в будущее и в институты

"Мы живем в глобальной экономике, настроенной на растущую взаимосвязанность. Но вдруг охрана здоровья потребовала от нас социальной разобщенности, разделения и изоляции. Это противоречит всему тому, что лежит в основе экономического роста, благополучия и финансовой стабильности", - описал эль-Эриан предпосылки для углубления кризиса.

Насколько мы станем беднее

До пришествия коронавируса экономисты ожидали роста мировой экономики примерно на три процента в 2020 году. Теперь они прочат рецессию и расходятся лишь в оценках ее продолжительности: все зависит от того, как будет развиваться пандемия.

Если по итогам года экономика так и не вырастет, мир недосчитается примерно 4 трлн долларов. Это больше ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, и в два с половиной раза больше ВВП России.

Из трех ведущих мировых экономик - США, Евросоюза и Китая - две еще рассчитывают на прирост богатства, пусть и меньший, чем ожидалось, а одна - Евросоюз - вовсю готовится затягивать пояс.

Европейские чиновники еще в начале марта говорили, что свежие оценки предполагают спад по итогам года примерно на 1%.

Экономика США, крупнейшая в мире, пока на пути к росту, но и в Америке экономисты постепенно начинают пересматривать прогнозы. В мартовском опросе Чикагского университета они оказались чуть менее пессимистичнее европейских коллег: 62% видят вероятность масштабной рецессии в мире из-за коронавируса против 82% европейских экономистов, преимущественно запертых дома на карантине.

Поскольку на США, Китай и ЕС приходится две трети экономической активности в мире, спада в Европе и существенного замедления в Китае будет достаточно для торможения всей мировой экономики. А если добавить сюда угрозу сырьевым странам от падения цен на нефть и металлы, картина становится удручающей.

Масштаб проблем на Западе пока не отражен в статистике, но о нем можно приблизительно судить по опережающим индикаторам из Китая, где в феврале замерла активность как в промышленности, так и в секторе услуг. Спад оказался существеннее, чем в начале предыдущего кризиса десятилетней давности.