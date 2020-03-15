Праздник Холи и девушка-зомби - самые яркие фотографии за минувшую неделю

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что в Британии многие потеряют родных и близких, прежде чем закончится эпидемия коронавируса. "Это самый тяжелый кризис в области здравоохранения для нашего поколения", - заявил Борис Джонсон.

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В Венеции дезинфекции подвергся даже опустевший мост Риальто, который обычно заполнен толпами туристов.

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В руандийском городе Кигали портативные рукомойники установлены на автобусных остановках. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы во многих странах Африки, но континенту пока удается сдерживать наступление болезни.

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Бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен участвовать в президентских выборах этого года, вступил в жаркий спор по поводу права на ношение оружия с рабочим автозавода Fiat Chrysler в Детройте.

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Жители Мумбаи на минувшей неделе отмечали индуистский праздник весны Холи. Этот праздник известен иностранцам как фестиваль красок. Обычно во второй день праздника люди выходят на улицу, посыпают друг друга цветной пудрой и поливают окрашенной водой.

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Евреи всего мира начали отмечать весенний праздник Пурим, который был учрежден в память спасения евреев от массового уничтожения в древней Персии. Дети в израильском городе Ашдод в честь праздника вышли на улицы в традиционных одеяниях.

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В английском Брэдфорде перед публикой предстали собравшиеся на свой съезд ряженые персонажи в костюмах из известных комиксов. На фото - девушка в костюме зомби Эмили, ее сопровождает стрелок-мандалорец в космических доспехах.

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Японский инвалид-колясочник Кента Камбара выступает на конкурсе танцев в Токио. 34-летний Камбара родился с врожденным дефектом позвоночника и парализован ниже пояса. "Если вы не можете ходить ногами, можно ходить на руках. Если вы чего-то не можете, постарайтесь догадаться, как это можно сделать по-другому", - говорит он.

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Питер Тухман работает трейдером на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 марта он стал свидетелем обвала котировок. Из-за обрушения цен на акции торги были приостановлены на 15 минут.

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В Дакке, столице Бангладеш, пожар уничтожил бедный район Рупнагар. Сгорело более 2 тыс. домов, около 10 тыс. жителей осталось без крова.

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