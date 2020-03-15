Праздник Холи и девушка-зомби - самые яркие фотографии за минувшую неделю

  • 15 марта 2020
Британский премьер Борис Джонсон Правообладатель иллюстрации FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что в Британии многие потеряют родных и близких, прежде чем закончится эпидемия коронавируса. "Это самый тяжелый кризис в области здравоохранения для нашего поколения", - заявил Борис Джонсон.

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В Венеции дезинфекции подвергся даже опустевший мост Риальто, который обычно заполнен толпами туристов Правообладатель иллюстрации MARCO SABADIN / AFP

В Венеции дезинфекции подвергся даже опустевший мост Риальто, который обычно заполнен толпами туристов.

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На автобусной остановке в руандийском городе Кигали установлены портативные рукомойники Правообладатель иллюстрации MARGARET ANDRESEN / REUTERS

В руандийском городе Кигали портативные рукомойники установлены на автобусных остановках. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы во многих странах Африки, но континенту пока удается сдерживать наступление болезни.

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Бывший вице-президент США Джо Байден Правообладатель иллюстрации AFP

Бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен участвовать в президентских выборах этого года, вступил в жаркий спор по поводу права на ношение оружия с рабочим автозавода Fiat Chrysler в Детройте.

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Участники шествий посыпают себя цветными порошками Правообладатель иллюстрации INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Жители Мумбаи на минувшей неделе отмечали индуистский праздник весны Холи. Этот праздник известен иностранцам как фестиваль красок. Обычно во второй день праздника люди выходят на улицу, посыпают друг друга цветной пудрой и поливают окрашенной водой.

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В Ашдоде в Израиле на улицах появились дети в традиционных одеяниях Правообладатель иллюстрации AMIR COHEN / REUTERS

Евреи всего мира начали отмечать весенний праздник Пурим, который был учрежден в память спасения евреев от массового уничтожения в древней Персии. Дети в израильском городе Ашдод в честь праздника вышли на улицы в традиционных одеяниях.

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На съезде комиков в английском Брадфорде перед публикой представили ряженые персонажи в костюмах из известных комиксов. Правообладатель иллюстрации Danny Lawson / PA Media

В английском Брэдфорде перед публикой предстали собравшиеся на свой съезд ряженые персонажи в костюмах из известных комиксов. На фото - девушка в костюме зомби Эмили, ее сопровождает стрелок-мандалорец в космических доспехах.

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Танцор 34-летний Кента Камбара Правообладатель иллюстрации KIM KYUNG-HOON /REUTERS

Японский инвалид-колясочник Кента Камбара выступает на конкурсе танцев в Токио. 34-летний Камбара родился с врожденным дефектом позвоночника и парализован ниже пояса. "Если вы не можете ходить ногами, можно ходить на руках. Если вы чего-то не можете, постарайтесь догадаться, как это можно сделать по-другому", - говорит он.

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Питер Тухман работает трейдером на Нью-Йоркской фондовой бирже. В понедельник он стал свидетелем резкого падения курсов множества акций, что автоматически привело к прекращению торгов. Правообладатель иллюстрации TIMOTHY A. CLARY / AFP

Питер Тухман работает трейдером на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 марта он стал свидетелем обвала котировок. Из-за обрушения цен на акции торги были приостановлены на 15 минут.

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Женщины у пожарища в Дакке Правообладатель иллюстрации MONIRUL ALAM / EPA

В Дакке, столице Бангладеш, пожар уничтожил бедный район Рупнагар. Сгорело более 2 тыс. домов, около 10 тыс. жителей осталось без крова.

Все фотографии защищены авторскими правами.

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