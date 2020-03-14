Коронавирус и самоизоляция по-итальянски. Они не унывают!
- 14 марта 2020
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Пропустить Twitter пост , автор: @bbcrussian
Власти Италии запретили из-за коронавируса выходить из дома без необходимости. Люди в разных городах страны оказались в изоляции в своих домах. Но итальянцы не унывают! pic.twitter.com/M4uoAstG2F— bbcrussian (@bbcrussian) 14 марта 2020 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @bbcrussian
Власти Италии запретили гражданам из-за коронавируса выходить из дома без необходимости. Люди в разных городах страны оказались в изоляции в своих домах. Но итальянцы не унывают!