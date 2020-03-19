Евро-2020 перенесен, Диснейленды закрыты. Переживут ли спорт и развлечения коронавирус?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за эпидемии коронавируса Disney закрыла свои парки по всему миру

Мировой футбол повсеместно остановился в середине сезона. Решили не рисковать и в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который объявил 17 марта о переносе чемпионата Европы 2020 на следующий год.

Все это будет иметь грандиозные финансовые последствия. По информации УЕФА, последний европейский чемпионат, проводившийся во Франции в 2016 году, принес местной экономике 1,3 млрд долларов.

Страдает от эпидемии коронавируса не только футбольная индустрия, прекратились и другие спортивные состязания.

Американские профессиональные спортивные лиги, такие как НБА и НХЛ, приостановили сезоны. Были отменены Открытый чемпионат Франции по теннису и гонки Формулы-1. Есть опасения, что пандемия может повлиять на проведение летних Олимпийских игр в Токио.

Коронавирус также сыграл злую шутку с индустрией развлечений: закрываются тематические парки, переносятся премьеры новых фильмов, отменяются музыкальные фестивали.

Из-за столь массовых закрытий над доходом миллионов людей нависла угроза.

Отмена футбола

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Football matches have been cancelled all around the world

Италия, Англия, Испания, Германия и Франция - так называемая "большая пятерка" европейских футбольных лиг - объявили о приостановке проведения матчей национальых чемпионатов.

Клубы не получат доход, но им по-прежнему придется выплачивать астрономические зарплаты игрокам, а от компаний, транслирующих футбольные матчи, требуют вернуть деньги подписчикам.

Помимо переноса на год чемпионата Европы-2020, УЕФА отложила матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а южноамериканская федерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила Кубок Америки, который должен был пройти в Аргентине и Чили в июне и июле.

В Африке отложили проведение квалификационных матчей на Кубок африканских наций 2021 года.

В Азии коронавирус остановил проведение нескольких футбольных лиг, там была отменена Лига чемпионов АФК.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за отмены Кубка Америки аргентинцы не увидят своего соотечественника Лионеля Месси в игре

В этом году чемпионат Европы должен был пройти в 12 городах, включая Санкт-Петербург, Баку, Дублин и Бухарест. До начала эпидемии предполагалось, что все они выиграют финансово, но теперь их ждут убытки.

"Это не только вопрос продажи билетов. Евро-2020 должен был помочь туризму и гостиничному бизнесу в европейских странах", - рассказал Би-би-си итальянский экономист Цезарь Графиетти.

Он привел исследование консалтинговой группы EY-DKM, согласно которому Ирландия, которая должна была принять четыре матча чемпионата, получила бы приток иностранных туристов в количестве до 96 тыс. человек. При этом, по подсчетам, экономика страны пополнилась бы на 110 млн долларов.

И в то время, как команды и спортивные организации застрахованы от подобных форс-мажоров, бизнес-компании в принимающих чемпионат городах этим похвастаться не могут.

Микки Маус на карантине

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Диснеевский парк "Мэджик кингдом" в Орландо является самым популярным тематическим парком в мире

13 марта компания Disney объявила о своем решении закрыть свои парки развлечений в США из-за коронавируса.

Закрылись также Диснейленд-парки во Франции, а также в Шанхае и Токио.

Это достаточно серьезная новость для индустрии развлечений, поскольку парк "Мэджик кингдом" в Орландо является самым популярным тематическим парком в мире. В 2018 году его посетили 20,8 млн человек, и в тот год объем продаж там составил более 26 млрд долларов.

В Орландо также находятся другие тематические парки, и около 280 тыс. рабочих мест напрямую зависят от туризма и гостиничного бизнеса. В 2018 году там побывало 75 млн туристов. Это больше вместе взятых показателей Парижа и Нью-Йорка.

Отмена концертов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Группа BTS отменяет концерты по всему миру

Популярная южнокорейская поп-группа BTS, продавшая рекордное количество записей по всему миру, отменила турне в своей стране, которое должно было начаться 11 апреля. В Южной Корее было зарегистрировано более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом.

25 апреля должны начаться концерты группы в США, но из-за эпидемии коронавируса они тоже могут быть отменены.

Британский рэпер Stormzy и американская рок-группа Green Day также были вынуждены отменить свои турне по азиатским странам.

В США еще до официальной рекомендации властей были перенесены на октябрь такие крупные фестивали музыки, как Coachella и Stagecoach, а South By Southwest был вовсе отменен.

В Британии на год перенесли музыкальный фестиваль в Glastonbury, на который были заявлены такие музыканты, как Пол Маккартни, Тэйлор Свифт и Кендрик Ламар.

В ЮАР был отменен один из крупнейших музыкальных фестивалей Африки Afrikaburn. По оценке аналитиков в журнале Forbes, в общей сложности музыкальная индустрия может потерять до 5 млрд долларов.

В этом году не состоится конкурс "Евровидение-2020", который организаторы отменили из-за коронавируса.

Конец игры для Е3

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption E3 is the world's largest gaming industry event

Electronic Entertainment Expo (то есть Выставка электронных развлечений или Е3) является крупнейшей в мире выставкой индустрии компьютерных игр.

В этом году выставку, которая должна была пройти в Лос-Анджелесе, ждали особенно, потому что Playstation и Xbox должны были представить свои новые игровые консоли.

Однако 11 марта надежды геймеров по всему миру были разбиты, потому что организаторы выставки решили ее не проводить.

Также не состоится ежегодная конференция Ted, на которую собираются мыслители и инфлюенсеры, работающие в сферах высоких технологий, развлечений и дизайна. Планировалось, что она пройдет в Ванкувере с 20 по 24 апреля.

Всего было отменено более 10 крупных технологических конференций, а общие убытки, по данным компании Predict HQ, уже превысили 1 млрд долларов.

Лувр на замке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption An unthinkable scene: empty rows outside the Louvre, the world's most visited museum

Ежегодно более 10 млн человек посещают Лувр в Париже. Он считается самым популярным музеем в Париже. Он, а также другие парижские достопримечательности, в числе которых Эйфелева башня и дворец Версаль, были временно закрыты для посещений.

Многие культурные учреждения решили приостановить работу после соответствующей рекомендации министерства культуры, которая предлагала либо полностью прекратить прием посетителей, либо существенно сократить их число.

Примечательно, что министр культуры Франк Ристер был вынужден самоизолироваться после того, как у него диагностировали коронавирус.

На тот момент Париж уже почувствовал отсутствие китайских туристов, которые обычно тратят больше среднестатистического.

Что насчет Олимпиады?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нет гарантий, что Олимпийские игры в Токио состоятся

На этой неделе международный Олимпийский комитет (МОК) должен провести экстренное совещание для обсуждения того, как нынешняя пандемия может повлиять на летние Олимпийские игры в Токио.

Пока что МОК уверен, что спортивное мероприятие, намеченное на период с 24 июля по 9 августа, состоится.

Президент организации Томас Бах заявил, что слова "перенос" или "отмена" даже не упоминались на встрече МОК, состоявшейся в начале марта.

Японский министр Сэйко Хасимото, курирующая подготовку к Олимпийским играм, заявила, что контракт с МОК предусматривает перенос Олимпиады, но премьер-министр Японии Синдзо Абэ тут же заявил, что Игры состоятся в запланированные даты.

"Мы справимся с этим распространением инфекции и примем Олимпиаду без проблем, как и планировали", - сказал Абэ на прошлой неделе.

По подсчетам инвестиционной компании SMBC Nikko Securities, в 2020 году ВВП страны сократится почти на 1,5%, если Игры будут отложены.

Новые фильмы на полку

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption The latest movie in the James Bond saga is the last to feature Daniel Craig in the role

Значительная часть этих потерь связана с переносом кинопремьер. Студии переносят выпуск новых фильмов из-за введенных в странах ограничений на посещение развлекательных мероприятий и нежелания людей посещать кинотеатры.

Один из примеров - новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать". 4 марта стало известно, что премьера фильма переносится с апреля на ноябрь.

Также на неопределенное время был отложен выход фильмов "Тихое место 2" и римейк диснеевского "Мулана".

Из других перенесенных премьер можно выделить очередную, девятую часть кинофраншизы "Форсаж". Теперь вместо мая ее планируют показать в апреле 2021 года.

Во избежание потерь некоторые киностудии решили выпустить фильмы сразу для домашнего просмотра, минуя кинотеатры.

Это относится, например, к фильму "Тролли. Мировой тур", который можно будет посмотреть в интернете в день выхода 10 апреля.

Ватикан отменил Пасху. Хадж под вопросом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption More than 2 million people make the Hajj pilgrimage every year

Распространение коронавируса может серьезно ударить по религиозным праздникам.

Эпидемия уже сказалась на мероприятиях католической церкви, запланированных на предшествующую Пасхе неделю, и в том числе на пасхальную службу, которая проводится в соборе святого Петра.

В Италии введен строгий карантин, и власти объявили, что верующим не дадут собраться на площади святого Петра, куда обычно стекаются тысячи людей со всего мира.

Есть также опасения, что пандемия повлияет на проведение хаджа - паломничества мусульман в Мекку в Саудовской Аравии.

В 2019 году в Мекку приехало более двух миллионов паломников. В начале марта власти страны закрыли доступ в город для паломников, которые хотели принять участие в умре.

Хадж еще никогда не отменялся. Он проводился даже в 1918 году во время эпидемии испанского гриппа, от которого умерли десятки миллионов людей по всему миру.

Каждый год благодаря паломникам бюджет Саудовской Аравии пополняется примерно на 12 млрд долларов. Это стало заметным подспорьем для экономики страны, которая стремится диверсифицировать свои доходы, перестав полагаться исключительно на экспорт нефти.

Несчастливый новый год для азиатов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Songkran is the New Year holiday observed across several Southeast Asian countries

Сначала коронавирус испортил празднование Нового года в Китае, а теперь он портит торжества и в Таиланде.

Уличные вечеринки в честь Сонгкрана, который отмечается в некоторых азиатских странах, были отменены.

В Таиланде, как сообщают СМИ, власти подумывают перенести праздник с апреля на июль.

На Сонгкран приезжает огромное количество туристов. В 2019 году вклад туризма составил почти 20% ВВП страны.

Запрет на туристические поездки для китайцев уже сильно ударил по Таиланду. Практически каждый четвертый турист приезжает туда из Китая.

Из-за коронавируса отменили конференцию окоронавирусе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption The cancellation of Mobile World Conference in Barcelona cost 14,000 temporqry jobs, according to the organisers

13 марта в Нью-Йорке должна была состояться конференция, посвященная ведению бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Но в итоге ее, как и многие другие конференции по всему миру, отменили.

Отменили также конференцию Mobile World Congress - крупнейшую выставку, посвященную смартфонам, которая ежегодно проходит в Барселоне и создает 14 тыс. временных рабочих мест.