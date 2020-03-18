"В изоляции с удовольствием". Что москвичи покупают, чтобы не скучать в карантине

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Москвичи постепенно готовятся к самоизоляции и возможному карантину. Они не только закупаются гречкой и макаронами, но и думают о досуге. Магазины фиксируют рост спроса на книги, игры и фильмы онлайн.

Российские школы уходят на каникулы с 23 марта по 12 апреля, а многие компании и госучреждения перешли на удаленную работу на фоне вспышки коронавируса. Власти Москвы также объявили о закрытии музеев, театров и других мест для проведения досуга.

Газета "Ведомости" во вторник написала, что власти Москвы обдумывают возможность введения режима чрезвычайной ситуации. В этом случае в Москве будет введен комендантский час и приостановлена работа компаний. Анастасия Ракова, возглавляющая штаб по борьбе с коронавирусом, опровергла эту информацию.

Москвичи постепенно готовятся к возможной изоляции и карантину. В магазинах в последние несколько дней массово скупаются продукты питания, включая крупы, макароны и мясо, а также гигиенические товары вроде туалетной бумаги и моющих средств.

Кроме продуктов москвичей интересуют еще и всевозможные развлечения, которыми можно заняться дома. Компании в ответ уже предлагают тем, кто собирается сидеть дома на самоизоляции или карантине, специальные программы, они проводят промо-акции своих услуг и товаров, ориентированные на таких людей.

Книги, онлайн-игры и товары для творчества

В книжном онлайн-магазине "Лабиринт" (принадлежит Ozon), Би-би-си рассказали, что за последние недели спрос на книги вырос в полтора раза.

Причем больше всего вырос спрос на научно-популярную литературу по медицине и микробиологии. Рекордсменом по темпам роста продаж стала книга "Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир". Ее продажи с начала февраля выросли на 195%, рассказали в компании.

В компании Ozon рассказали, что в этой сети в феврале-марте также выросли продажи подписок на онлайн-игры (в 1,7 раза), различных товаров для творчества, (в 1,5 раза) и настольных игр (на 90%).

Онлайн-библиотека аудиокниг Storytel открыла бесплатную подписку для всех желающих на 30 дней. Один из последних научно-популярных подкастов посвящен коронавирусу.

В магазине Arma-models, который торгует сборными моделями и настольными играми, рассказали, что продажи заметно выросли, причем больше всего стали покупать краски, клей и прочие химические составы, которые используются в моделизме. По их словам, продажи выросли и онлайн, и в обычных магазинах.

Если раньше пик продаж наступал в выходные, то теперь, по словам представителя магазина, в будние дни посетителей не меньше, причем это касается и магазина, расположенного в большом торговом центре. "Люди собираются проводить время в изоляции с удовольствием", - рассказал он.

Другой магазин, "Клуб ТМ", который тоже продает сборные и железнодорожные модели, расположен в "Центральном Детском мире" - крупном торговом центре на Лубанской площади в Москве. Его представитель рассказал Би-би-си, что в магазин, как и в торговый центр, вообще стало приходить заметно меньше покупателей. Их поток уменьшился примерно на 15%, сказал он.

Кино за рубль

Московские кинотеатры оказались в непростой ситуации из-за того, что максимальное число участников любых мероприятий внутри помещений теперь не может быть больше 50 человек. На этом фоне сразу несколько онлайн-киносервисов запустили кампании, рекламируя себя именно для тех, кто оказался заперт дома.

Бесплатную подписку до конца апреля открыл онлайн-кинотеатр "КиноПоиск". Правда, она действует только для тех, у кого вообще нет никакой подписки.

Подписку за один рубль на один месяц открыл онлайн-киносервис ivi. А сервис Okko запустил чат-бота Okkobro в "Телеграме". Он выдает промо-код, который также дает возможность подписаться за рубль - правда, только на половину месяца. Впрочем, сама по себе подписка за рубль у Okko появилась раньше - ее предлагали в качестве бонуса вместе с некоторыми услугами Сбербанка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Эти промо-кампании были запущены в течение последних дней, представители онлайн-киносервисов пока воздерживаются от оценок их результатов - прошло слишком мало времени. Только в компании ivi сказали, что в минувшее воскресенье аудитория их сайта резко выросла, поставив рекорд месяца.

Это очевидно благотворительные поступки, но компании в итоге могут оказаться в выигрыше с коммерческой точки зрения, так как они таким образом расширяют свои позиции на рынке, полагает партнер аналитической компании Infoline Иван Федяков.

"Сейчас многие пользователи впервые воспользуются этим сервисом, потому что больше времени будут проводить дома [...] Они [онлайн-кинотеатры] жертвуют сейчас прибылью, но миллионы россиян впервые воспользуются сейчас этим сервисом, и я уверен, что потом сотни тысяч останутся его приверженцами", - сказал он.

Эксперт рассказал, что это явление стало массовым, поскольку кинотеатры, конкурируя между собой за место на рынке, вынуждены использовать эту тактику.

Россияне покупают не только доступ к кино, но и технику, на которой можно его смотреть. В группе "М.Видео-Эльдорадо", которая управляет этими сетевыми магазинами бытовой техники, Би-би-си рассказали, что в магазинах выросли продажи телевизоров с диагональю больше 40 дюймов. Кроме того, сохраняется высокий спрос на флагманские модели смартфонов.

Бесконтактная торговля

В последнее время изменилось и покупательское поведение людей. Прежде всего, это касается бесконтактной доставки, когда товар оставляют на пороге дома или квартиры, а покупатель забирает его, не вступая в контакт с курьером.

В компании Ozon рассказали, что за неделю доля этого способа доставки в общем объеме заказов Ozon выросла на 20%, а среднедневное число доставок до двери в марте 2020 по сравнению с 4 кварталом 2019 года выросло на 60%.

О введении услуги бесконтактной доставки рассказали и остальные опрошенные Би-би-си компании, включая "М.Видео", "Эльдорадо", Arma-models.

Представитель "Лабиринта" рассказала Би-би-си, что у них выросли продажи через постоматы - автоматические ячейки, которые устанавливаются в торговых центрах и других людных местах. С одной стороны, это не обеспечивает покупателю полную изоляцию от других людей, но по крайней мере уменьшает число мест, в которые надо зайти за покупками.