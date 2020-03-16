Коронавирус: как защитить свою психику в условиях пандемии

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Вот уже долгое время из-за эпидемии коронавируса в мире царит неопределенность, новости о последствиях этой напасти кажутся бесконечными. Сложившаяся ситуация не может не отражаться на психическом состоянии людей, особенно тех, кто страдает различными психическими расстройствами. Как же защитить свою психику?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала ряд рекомендаций, которые весьма положительно восприняты экспертами и пользователями соцсетей.

Ники Лидберг из британской ассоциации AnxietyUK, помогающей людям с приступами тревожности, объясняет, что страх потерять контроль над ситуацией и не справиться с ней - основная причина целого ряда психических отклонений и, в частности, тревожности.

"Тревожность начинается с того, что человек не знает, чего ждать, волнуется о будущем и думает, что что-то вот-вот произойдет. Именно такие чувства порождает ситуация с коронавирусом", - соглашается Роузи Уитерли из благотворительной организации Mind.

По словам экспертов, людям, давно страдающим психическими расстройствами, в эти дни нужна дополнительная помощь, но заботиться о своем состоянии должны абсолютно все.

Читайте меньше новостей и тщательно выбирайте источники

Поток новостей о коронавирусе усугубил состояние Ника, отца двоих детей из графства Кент, который давно борется с тревожностью. В последнее время Ник страдает от участившихся панических атак.

"Когда на меня накатывает тревожность, мысли выходят из-под контроля, и я начинаю думать о том, что грядет катастрофа", - говорит Ник. Он очень волнуется о своих родителях и других членах семьи в возрасте, которые оказались в группе повышенного риска.

"Обычно, когда я начинаю плохо себя чувствовать, я абстрагируюсь от ситуации, которая является причиной этого, но сейчас я ничего не контролирую", - объясняет Ник.

Ему помогает подолгу не читать новости в интернете и в социальных сетях. Он также считает эффективной помощь, которую людям в его ситуации оказывает AnxietyUK.

Ограничьте время, которое вы тратите на прочтение и просмотр информации, не влияющей на вас позитивно. Проверяйте новости только в определенное время.

Учитывая большое количество фейка в медийном пространстве, черпайте информацию только из проверенных источников, таких как правительственные сайты и сайты национального здравоохранения.

Отдыхайте от соцсетей и заблокируйте все, что заставляет вас волноваться

Правообладатель иллюстрации Emma Russell Image caption Очень важно проводить время вдали от новостей, интернета и соцсетей

Алисон из Манчестера 24 года. Она волнуется за свое здоровье и уверена, что должна все время проверять новости и как можно больше узнавать о коронавирусе. Но в то же время она знает, что соцсети могут сеять панику.

"Месяц назад я искала информацию по хэштегам и увидела, как много в сети непроверенного мусора. Я начала тревожиться, ощутила полную безысходность и плакала", - делится Алисон.

Теперь она более избирательна в выборе источников и больше не читает ничего под хэштегами, связанными с коронавирусом. Алисон временно отказалась от соцсетей и телевизора и вместо этого читает книги.

Отключите оповещения по ключевым словам, которые приведут вас в гущу обсуждения, заблокируйте или отпишитесь от аккаунтов, навязывающих вам нежелательную тему.

Заблокируйте группы в WhatsApp, посты в "Фейсбуке" и любые другие источники, информация из которых заставляет вас волноваться.

Мойте руки, но не слишком усердствуйте

Правообладатель иллюстрации Emma Russell Image caption Для многих людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством, постоянное использование средств гигиены - один из симптомов заболевания

Еще одним триггером для обострения состояния у людей с психическими расстройствами могут стать повторяющиеся рекомендации. Например, в условиях пандемии коронавируса это рекомендация мыть руки.

Страдающим тревожностью особенно тяжело постоянно слышать этот совет, это заставляет их волноваться.

Для Лили Бейли, автора книги "Потому что мы плохие" - о жизни с обсессивно-компульсивным расстройством (OКР), постоянная боязнь чем-то заразиться и патологическое соблюдение чистоты стали причиной психического расстройства.

По ее словам, постоянно повторяющийся совет мыть руки может вызвать рецидив у тех, кто более-менее справился со своими отклонениями.

"Это очень тяжело, потому что сейчас я должна делать то, чего долгое время избегала. Я четко следую советам, но мне трудно, учитывая, что для меня мыло и дезинфицирующие средства сродни пристрастию", - говорит Бейли.

По ее словам, для многих людей с ОКР свобода передвижения, возможность выходить из дома - очень важное условие улучшения состояния, и самоизоляция является еще одним сложным испытанием.

Общайтесь с людьми

Количество людей, которые окажутся в самоизоляции, будет только расти, поэтому проверьте, что у вас правильно записаны номера телефонов и электронные адреса близких вам людей.

"Договоритесь о времени, когда вы ежедневно будете справляться о самочувствии друг друга, и будьте на связи с окружающими", - советует Роузи Уитерли из благотворительной организации Mind.

Если вы оказались в самоизоляции, следуйте своему обычному режиму, но постарайтесь сделать так, чтобы каждый день чем-то отличался.

Сделайте дела, до которых не доходили руки, прочитайте книгу, до которой никак не доходили руки. В результате две недели в изоляции могут оказаться довольно продуктивными.

Избегайте нервного истощения

Нас могут ожидать еще недели или даже месяцы пандемии, и, по мнению экспертов из организации Mind, очень важно по возможности выбираться на природу и получать как можно больше солнечного света.

Занимайтесь спортом, хорошо питайтесь и пейте достаточно воды, говорят специалисты.

AnxietyUK дает следующие рекомендации: