Как Конституционный суд объяснил обнуление сроков Путина и Бога в светском государстве

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Конституционный суд России одобрил содержание всех поправок в Конституцию, включая обнуление срока президентских полномочий Владимира Путина и предусмотренную для их вступления в силу процедуру общероссийского голосования.

Как КС рассматривал поправки в Конституцию

Заключение Конституционного суда принято в закрытом режиме, направлено президенту и опубликовано на официальном сайте. На рассмотрение дела формально ушло около двух суток с момента поступления запроса президента в субботу 14 марта. В воскресенье возле суда протестовали противники реформы. В рассмотрении дела, проходившем, по данным Би-би-си, в субботу и в понедельник, участвовали 14 судей КС, за исключением судьи Константина Арановского. Журналисты в суд к моменту вынесения решения для получения комментариев допущены не были (в отличие от 2014 года, когда КС выносил одобрение присоединению Крыма к России).

Несмотря на то, что КС было отведено на рассмотрение объемного пакета поправок семь дней, судьи, согласно заключению, решили не прибегать "к процедурам предварительного изучения обращения, назначения судьи-докладчика, проведения слушания по делу и провозглашения решения". Такую упрощенную процедуру вынесения судьбоносного решения КС определил самостоятельно: она не была урегулирована ни поправками в Конституцию, ни законом о КС. "Дача настоящего заключения", по мнению судей, вовсе не была обусловлена "наличием неопределенности" в вопросе о конституционности поправок.

В решении КС приводится оценка не всех поправок - выбор тех, которые потребовали "более развернутого одобрения", КС осуществил "на основе мониторинга дискуссии в средствах массовой информации и в сети интернет, а также с учетом общественной значимости".

Обнуление сроков

КС признал допустимым обнуление сроков президентских полномочий, фактически отменив свою прежнюю позицию по этому вопросу, которая в 1998 году запрещала баллотироваться на третий срок Борису Ельцину. КС указал, что теперь поправка к Конституции, разрешающая Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году в президенты, содержит для этого "специальную оговорку", которая при принятии Конституции 1993 года отсутствовала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В воскресенье у здания Конституционного суда в Петербурге протестовали противники реформы

Открывая возможность Путину занимать президентское кресло в пятый и шестой раз, КС заявил, что не считает это "нарушением запрета присвоения власти в РФ" - поскольку "лицо избирается, пусть неоднократно и подряд", но на основе "всеобщего равного и прямого избирательного права".

Общероссийское голосование и взаимосвязанность поправок

Согласованность требования закона 1998 года, который предписывает, что закон о поправке в Конституцию должен охватывать "взаимосвязанные изменения конституционного текста", КС оценивать не стал.

Что же касается общероссийского голосования, то хотя оно и не предусмотрено закрепленным в Конституции порядком принятия поправок в Основной закон, но законодатель был вправе дополнительно ввести эту процедуру "в целях конституционной легитимации своего решения", считает высший суд. По мнению КС, это "не может считаться отказом Федерального собрания и законодателей субъектов РФ от принадлежащего им правомочия и […] конституционной обязанности", поскольку "отвечает принципу народовластия" и является "конституционно оправданным".

О неисполнении решений международных судов

Не возражает КС и против расширения своих полномочий для отказа России исполнять решения любых международных и иностранных судов, в том числе международного арбитража, причем на основании верховенства не Конституции, а некоего не определенного в Основном законе "публичного порядка". Эта поправка была внесена специально для того, чтобы не выплачивать 50 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа по решению Гаагского арбитража.

Предлагая поправку Владимиру Путину на заседании рабочей группы в феврале этого года, сенатор Константин Косачев прямо заявил, что она направлена против "неправовых решений зарубежных судов", в первую очередь, по делу ЮКОСа в качестве "защиты российских национальных интересов от такого рода беззастенчивых политических посягательств".

"Полностью согласен", - заявил на это Путин, подчеркнув, что вводимая в Конституцию норма связана "с защитой нашего суверенитета и пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела". КС в своем заключении попытался смягчить ситуацию, заявив, что данный механизм предназначен "не для утверждения отказа от исполнения международных договоров и основанных на них решений межгосударственных юрисдикционных органов, а для выработки конституционно приемлемого способа исполнения таких решений".

О судебной системе

Поддержал высший российский суд и ограничение возможности обращения туда граждан до "исчерпания других средств судебной защиты". КС подтвердил, что речь идет о прохождении всех инстанций (в апелляционном и кассационном порядке) рассмотрения споров в других судах. Это существенно ограничивает доступ граждан к КС, поскольку обжалование решений во всех инстанциях требует зачастую бесполезной затраты времени и средств.

Сейчас КС может рассматривать жалобы, как только решение суда, применившего неконституционную, по мнению заявителя, норму, вступит в силу. Норма об "исчерпанности" фактически заимствована из правил Европейского суда по правам человека, однако ЕСПЧ в аналогичных случаях опирается не на количество инстанций, а на их эффективность и сам определяет стадию исчерпанности средств защиты: например, жалобы по уголовным делам в Страсбурге обычно рассматривают после апелляции, а по гражданским и арбитражным - после кассации.

Как выяснилось, не возражают судьи Конституционного суда и против постепенного сокращения своего состава (в связи с возрастным цензом) до 11 человек. Это означает, что обновление состава КС надолго блокируется. КС даже заявил, что такое сокращение "согласуется с принципами независимости и несменяемости судей".

При этом КС вообще не упомянул принципы независимости судебной власти, оценивая впервые вводимое право президента и Совета Федерации отправлять в отставку судей Верховного и Конституционного судов за совершение порочащих судью проступков. КС лишь весьма туманно признал, что это "не может рассматриваться как несовместимое" со статьей 10 Конституции, касающейся самостоятельности ветвей власти, и "с конституционной природой судебной власти в демократическом правовом государстве". КС при этом рассчитывает, что "немотивированного и ничем не обоснованного прекращения полномочий судей" не будет.

При этом именно обеспечение прав и свобод "независимым правосудием, включая деятельность Конституционного суда", наряду с "развитым парламентаризмом, реальной многопартийностью" и другими гарантиями должно, по версии КС, сопровождать одобренную возможность обнуления президентских сроков Путина.

Об исторической правде

Ряд поправок - от норм об "исторической правде" до определения детей как "важнейшего приоритета государственной политики", по мнению, КС носят "неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер" и не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера".

При этом КС, в отличие от отсутствовавшего при рассмотрении этого дела судьи Арановского, запретил ставить под сомнение статус России как правопреемника СССР. Судья Арановский в особом мнении призывал КС сохранить возможность отказа от правопреемства СССР как незаконного и репрессивного государства хотя бы в будущем и не блокировать заранее такие решения, чтобы "в будущем что-то их осложняло и мешало на них настаивать". В ответ на это законодателями и президентом, а теперь и КС, такая возможность окончательно заблокирована.

О вере в Бога

Аналогичную конструкцию КС применил и для оценки включения в Конституцию указания на веру в Бога: КС счел, что это "не означает отказа от светского характера Российского государства, [...]поскольку по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации". Каким образом будут одновременно применяться положения Конституции о том, что Россия является светским государством, и правовое регулирование, основанное на вере в Бога, судьи не уточняют.

О русском языке

Одобрил КС и положение о русском языке как "языке государствообразующего народа" (до сих пор в России действовал закон о "государственном языке", применение которого, как говорилось на Совете по русскому языку при президенте осенью 2019 года, было связано с многочисленными проблемами). КС согласился с "объективным признанием роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация", посчитав, что это "не умаляет достоинства других народов".

О семье и браке

Защита "института брака как союза мужчины и женщины", по мнению КС, "не может считаться несовместимой" с основными главами Конституции, при этом соответствующая поправка, как и ряд других, должны пониматься "в строгом соответствии с предписаниями этих статей и не могут применяться в противоречии с ними".

Запрет однополых браков КС обосновал максимально подробно. В документе цитируются его решения о том, что "ни из Конституции, ни из принятых на себя Россией международно-правовых обязательств" не вытекает обязанность государства по созданию условий "для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола". При этом положение о браке как союзе мужчины и женщины не "снимает с государства конституционные обязанности" не допускать произвольного вторжения в сферу частной жизни и дискриминации меньшинств.

Вопросы законодательного регулирования в сферах, затрагивающих сексуальные и связанные с ними межличностные отношения", должны решаться "на основе традиционных представлений об этих ценностях в контексте особенностей национального и конфессионального состава российского общества", решил КС.