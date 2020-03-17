"Расчет на безумие". Как москвичи скупают в магазинах овощи, мясу и крупу

Image caption В "Ашане" раскупили мясо

Москвичи вечером во вторник начали скупать продукты и товары гигиены. Во многих магазинах было, по наблюдениями корреспондентов Би-би-си, больше народу, чем обычно. Полки с туалетной бумагой и другими гигиеническими товарами, а также с хлебом, крупами и овощами во многих магазинах оказались пустыми.

Этому предшествовали сообщения о закрытии столицы на карантин. Газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников, близких к мэрии Москвы и правительству, сообщила, что в течение двух недель в столице может быть введен режим чрезвычайной ситуации.

Издание утверждало, что это может прозойти уже на этой неделе и обернуться приостановкой работы общественного транспорта, а также всех предприятий и организаций города, кроме эстренных служб, продуктовых магазинов и аптек.

Позже эти сообщения опровергла глава "короновирусного" штаба мэрии Москвы Анастасия Ракова.

Это уже второй за последнюю неделю случай ажиотажного спроса: магазины на выходных также зафиксировали повышенный спрос на товары длительного хранения и личной гигиены. Например, "Ашан" отметил рост спроса на гречневую крупу в два раза, а на туалетную бумагу - почти в полтора. В Metro зафиксировали высокий спрос на бакалейные товары, крупы, консервы и макаронные изделия.

"Зачем такую панику развели!"

В "Ашане" в ТЦ "Гагаринский" уже в 17:30 много народу. Здесь уже не найти многих овощей - отдел с луком, картошкой, морковью почти пустой. Макарон тоже не осталось: разве что листы для лазаньи сиротливо стоят на полках с пастой. Круп нет вообще никаких, осталось всего несколько пачек геркулесовой каши.

Image caption Покупатели в "Ашане" в эту среду

"Достали люди, которые подходят и фотографируют", - ворчит мужчина в респираторе. В тележке у него разнообразные консервы. В респираторе он в магазине, кажется, один, а вот в медицинских масках пришли многие, особенно люди помоложе.

Почти пустые полки с мясом изучает Наталья, которая пришла закупаться в магазин со взрослым сыном. "Судя по опыту Италии, Испании и прочих, будет на две недели карантин, - рассуждает она. - Значит, нужно, чтобы дома было что-то базовое на две недели. Вот мяса нет - теперь надо срочно ехать искать мясо".

Image caption Полки с кашами и крупами в "Ашане" оказались полупустыми

Наталья не верит, что в период карантина продукты можно заказать с доставкой: "Мы не знаем, как доставка будет работать, это все неизвестно, поэтому, конечно, лучше купить. Я еще вчера думала, что не о чем беспокоиться, и наверное, зря. Вон, люди все волнуются".

Действительно в магазине много покупателей, кто-то берет с полок по четыре литровых пакета молока. Все выглядт взволнованными.

"Я сам не верил, пока в Ашан не приехал", - признается Дмитрий, говоря о серьезности происходящего. Обычно он как раз пользуется доставкой еды, но вчера она его подвела: он, как обычно, хотел заказать продукты на семью в "Утконосе", но сайт не работал.

Дмитрий рассказывает, что попробовал заказать в другом месте, но и там сайт был перегружен. Тогда он понял, что надо ехать в магазин самому. Он ходит по Ашану в шарфе, натянутом на нос, и объясняет: "Сахара нет: вот, пришлось рафинад взять. А кушать надо что-то, у нас двое детей".

Дмитрия на работе уже перевели на удаленку, детей тоже отправили домой из школы.

Даниил моложе Дмитрия, детей у него нет. Он не охотится за остатками сахара и мяса, зато положил в тележку 16 рулонов туалетной бумаги: явно чувствуя себя неловко, он объясняет, что покупает ее не только для себя, а заодно и для родственников. "В России, я думаю, еды на всех хватит. А вот масок не хватает, средств личной гигиены - ну, надо о них подумать", - объясняет он.

Даниил - самозанятый, поэтому собирается в ближайшее время сидеть дома: "Посидеть не мешало бы, потому что в официальную статистику по заболевшим я не верю".

"Зачем такую панику развели, боже мой! - сердится юная Фарангиз, толкая тележку вслед за матерью. - Вот моя мама закупается чем-то, а я не пойму - зачем? Это же просто ОРВИ, только в более сильной форме!".

Фарангиз не верит, что всю Москву закроют на карантин. "А мама теперь такая: "Не-не, гулять с друзьями не ходи", - жалуется она.

Сотрудник Ашана раскладывает на пустые полки миски со свежим мясом и успокаивает, что уже завтра полки снова будут полными: "Завтра будет усиленная доставка, с расчетом на… - он обводит глазами магазин, - безумие. Это просто сегодня была обычная".

Ажиотажный спрос

В некоторых других московских магазинах и некоторых магазинах ближайшего Подмосковья также наблюдается ажиотажный спрос на продукты. Судя по фотографиям, полки в магазинах оказались пустыми, а раскупили в основной средства гигиены, крупы и консервы.

Image caption Магазин "Перекресток" около метро "Технопарк"

В магазине "Перекресток" около метро "Технопарк" в Москве в эту среду было заметно больше народу, чем обычно в это время. На кассах были очереди, тележки и корзинки закончились. В основном раскупались консервы и крупы, овощи и фрукты покупали не так активно.

Image caption Гипермаркет Selgros в Новой Москве

В гипермаркете Selgros на Боровском шоссе рядом с московском районе Ново-Переделкино, расположенным за МКАД, также было в среду вечером намного больше людей, чем обычно. Покупатели сами снимают очереди на телефоны. В тележках оптовые упаковки сахара, питьевой воды и туалетной бумаги. Гречки, манной крупы и муки уже нет.