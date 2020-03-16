Киносеанс на 50 человек и никакого спорта. Как живет Москва после запрета мероприятий

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS

Московские власти запретили проведение всех уличных массовых мероприятий и ввели ограничение на число участников тех мероприятий, которые проводятся в зданиях. Эти меры будут действовать до 10 апреля, сообщает сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Под запрет попали "любые досуговые мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности" на открытом воздухе. Если же они проводятся в зданиях, то участвовать в них не могут участвовать более 50 человек одновременно.

Новые ограничения не коснулись церковных служб, а также ресторанов и баров. Посещение этих мест московские власти не считают "досуговым мероприятием", сообщил проекту "Подъем" глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немирюк.

Эти ограничения уже привели к отмене спектаклей и спортивных событий. Объявил о закрытии с 17 марта до 10 апреля московский парк развлечений "Остров мечты".

Киносеанс на 50 человек

"На каждый наш сеанс вне зависимости от того, в каком зале он идет и каково количество мест в этом зале, приобрести можно будет только 50 билетов. Даже если вместимость зала 300 - 350 человек, не важно" - рассказали Би-би-си в пресс-службе Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино").

Это ограничение, говорят в компании, будет действовать как при покупке билетов непосредственно в кассах кинотеатров, так и при приобретении их через онлайн-сервисы.

"Данные ограничения необходимы, мы все это понимаем, но они носят опять-таки временный характер - будут действовать согласно указу мэра Москвы до 10 апреля", - сказал собеседник Би-би-си в пресс-службе объединенной сети кинотеатров.

В сети "Киномакс" на момент публикации не ответили на вопросы Би-би-си. На странице Киномакса в "Фейсбуке" в последнем на момент выхода материала посте с рекламой фильма Маттео Гарроне "Пиноккио" написано: "Когда померил и температуру, и давление, убедился, что здоров, и пошел в кино)".

В сети кинотеатров "Каро" также на момент публикации не ответили на вопросы Би-би-си. В социальных сетях компании вечером 16 марта никакой информации о возможных ограничениях не сообщалось.

Театры отменяют спектакли

Московские театры отменяют свои спектакли до 10 апреля. Стоимость билетов они собираются полностью компенсировать, но многие театры все еще не определились с процедурой выплаты компенсаций.

Театр "Практика" отменяет все спектакли со вторника, 16 марта. Спектакль, который запланирован на 15 марта, в театре решили не отменять. В пресс-службе "Практики" Русской службе Би-би-си сказали, что в среднем театр получает от 74 тысяч до 400 тысяч (аншлаговая стоимость) рублей за один спектакль. Обычно в театре идут по два спектакля ежедневно.

"Сейчас изучаем закон, чтобы вернуть билеты в соответствии с законом", - говорит пресс-атташе театра Мария Никитина.

В театре Вахтангова тоже заявили об отмене всех спектаклей с 16 марта по 10 апреля. Возврат билетов будет осуществляться в кассах театра и через сайт Ticketland.

"Мы переживаем за людей, которые могут быть подвержены коронавирусной инфекции и с пониманием относимся к указу мэра Москвы. Мы меньше всего сейчас думаем о финансовых потерях", - сказала Би-би-си пресс-секретарь театра Елена Кузьмина.

При этом в театре продолжатся репетиции спектаклей к столетию театра. По словам Кузьминой, в каждой из них будет задействовано "до десяти человек максимум".

Об отмене спектаклей на всех своих площадках до 10 апреля объявил Большой театр. В этот период в нем должна была пройти серия показов оперы "Кармен", а также балетов "Спящая красавица" и "Жизель". Порядок возврата билетов в театре объявят во вторник.

Репетиции Большой также прерывать не намерен, но перестроит их так, чтобы "единовременно в помещении находилось не более 50 человек". Сейчас в театре работают порядка двух с половиной тысяч человек.

В Гоголь-Центре на 18-19 марта были запланированы премьерные показы спектакля "Петровы в гриппе". На сайте театра уже убрали из афиши все спектакли вплоть до 10 апреля. Позже в "Инстаграме" театра появилась картинка с медицинской маской: подпись к ней сообщала, что все спектакли до 10 апреля отменены.

Театр на Таганке тоже объявил о приостановке спектаклей, но намерен попросить у департамента культуры разрешение провести спектакль "Тартюф" 3 апреля. Его планируют показать онлайн, а в сам зал допустить только 50 зрителей.

Приостановили показы спектаклей до 10 апреля включительно также в "Современнике", Театре Романа Виктюка и Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Об этом театры написали в соцсетях и на сайтах.

Отменять спектакли не планирует Театр.Doc- там решили сократить количество зрителей на спектаклях до 40 человек. "У нас малый зал, мы подходим по параметрам", - сказали в театре.

Музеи пока работают

А вот московские музеи пока закрываться не будут. Государственный исторический музей и Третьяковская галерея продолжат работать в обычном режиме, передает Интерфакс.

Правда, оба музея собираются перенести мероприятия с численностью больше 50 человек. Третьяковка, например, отменяет все вернисажи, лекции и концерты.

Концертный зал в Зарядье тоже прекращает работу до 10 апреля. На сайте концертного зала появилась информация о том, как сдать билеты на отмененные концерты.

В Музее космонавтики Би-би-си рассказали, что отменили лекции, которые должны были состояться на этой неделе, но сам музей продолжает работу. "Мы же тоже государственное бюджетное учреждение, на основании чего мы закроемся? Мы не школа. Пока мэр города нас не закрывает, поэтому остаемся открытыми", - заявили в музее.

В пресс-службе Дарвиновского музея объяснили, что пока не знают, что будет дальше. Они ждут приказа столичного департамента культуры, из которого и станет понятно, закрываться им или продолжать работать: появления приказа ждут завтра утром.

Между тем частные музеи уже начали закрываться - музей Гараж приостановил работу еще 14 марта. При этом музеи закрываются не только в Москве - в Екатеринбурге закрылся "Ельцин Центр".

Спортивные соревнования и другие мероприятия

Отменяются и назначенные на ближайшие недели спортивные мероприятия. Запланированный на 22 марта футбольный матч ЦСКА - Зенит официально отложен.

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила об отмене показательных выступлений сборной "Россия, вперед!". Шоу должно было состояться 29 марта в московском дворце спорта "Мегаспорт".

Отменяют публичные мероприятия и различные магазины. Например, московский магазин комиксов "Чук и Гек" объявил, что из-за коронавируса откладывает лекции и автограф-сессии, запланированные не весну. При этом владельцы призвали покупателей активнее заказывать комиксы через интернет-магазин.

Из-за карантина не будут проводить и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, также известную как Московская неделя моды. Она должна была пройти в Манеже с 31 марта по 4 апреля. "Основываясь на текущих данных о характере и скорости распространения вируса, единственно верный способ исключить потенциальную грозу в данном случае - не проводить показы вообще", - говорится в заявлении организаторов.