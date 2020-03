Киносеанс на 50 человек и никакого спорта. Как живет Москва после запрета мероприятий

View this post on Instagram

Уважаемые зрители! Дорогие друзья! ⠀ Согласно указу мэра Москвы от 16 марта 2020 года № 21-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ" введен запрет на проведение массовых мероприятий от 50 человек. Он будет действовать до 10 апреля. В связи с этим все спектакли и публичные мероприятия в Гоголь-центре отменены. ⠀ Информация о возрате билетов: ⠀ ❗️Билеты, приобретенные в кассе Гоголь-центра (ул. Казакова 8) – подлежат возврату в кассе театра с 17 марта, ежедневно с 12:00 до 18:00. (при оплате банковской картой – денежные средства возвращаются только на карту с которой произведена оплата). ⠀ ❗️Электронные билеты, приобретенные онлайн на официальном сайте театра www.gogolcenter.com и через официальных партнеров театра: Ticketland.ru, Kassir.ru, Ponominalu.ru, Listim.com – будут отменены и возвращены автоматически на банковскую карту с которой производилась оплата. ⠀ ❗️Билеты приобретенные в кассах официальных агентов театра (Kassir, Ponominalu, Listim, Тикетлэнд), возвращаются только в собственных кассах агентств. ⠀ ‼️Информацию можно получить в кассе и у администраторов по телефонам 8 (495) 120-75-43 и (495) 120-29-98. ⠀ ❤️Мы благодарим вас за понимание и обязательно придумаем, как оставаться с вами на связи в дни карантина. По возможности проведите эти дни дома, чаще мойте руки и берегите своих близких!❤️ ⠀ До скорой встречи! ⠀ Ваш ГЦ ⠀ #гогольцентр #коронавирус #covid19 #Staythefuckhome