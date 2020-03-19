Мой дом - моя крепость: как выжить в коронавирусной осаде

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Кто только не рассказывает сегодня о том, как следует беречься от коронавируса в общественных местах. Но ведь зараза могла уже незаметно прокрасться в ваш дом и подстерегает вас там, где вы меньше всего ожидаете.

На этот случай газета Daily Mail предлагает рекомендации профессиональной уборщицы Сандры Редмонд из британской компании Molly Maid.

Дезинфекция хороша только после тщательной уборки

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Не имеет смысла протирать грязные поверхности дезинфицирующим средством, их следует сначала хорошенько отмыть, советует Сандра. Ведь грязь даже под слоем дезинфекции останется грязью.

Конечно, куда легче пройтись по дому с распылителем, чем тщательно, с губкой и мылом, все отмывать. Но ведь вы делаете это для себя, не так ли? Так зачем же заниматься самообманом.

Не спешите стирать дезинфицирующий раствор с поверхности, оставьте его секунд на 30, чтобы он успел убить все живое.

Обычно такого рода уборку мы делаем раз в несколько дней, но времена сейчас совсем не обычные, так что лучше мыть и дезинфицировать рабочие поверхности на кухне каждый день.

Не забывайте про кухонные шкафчики и чайники

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Поверхности, к которым часто прикасаются руки, нуждаются в регулярной чистке.

Конечно, мы в первую очередь обращаем внимание на большие поверхности, такие как столешницы. Но нельзя забывать и о чайниках, кофеварках, дверных и оконных ручках, пультах и, разумеется, ручках и кнопках кухонных приборов. А также о тех самых укромных уголках в верхних и нижних шкафчиках, которых редко, но все же касается рука человека.

Кухонные губки нужно стирать!

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Кухонные губки и полотенца, предназначенные для чистки других вещей и поверхностей, сами порой кишат бактериями. Как выяснили британские ученые, обычная кухонная губка служит домом для 19,6 млрд бактерий. Вряд ли ваша губка сильно отличается от среднестатистической, так что делайте выводы.

К счастью, проблема решается просто, все эти миллиарды бактерий можно одним махом отправить в мир иной, то есть положить губку в посудомоечную или стиральную машину. А если вы хотите расправиться с ними собственноручно, то простирайте губку в горячей мыльной воде.

Есть и более изобретательный способ избавиться от микробов на губке: засуньте ее на пару минут в микроволновку, а чтобы губка не скучала, компанию ей могут составить кухонные полотенца и мочалки из ванной.

Кстати, для протирания кухонных поверхностей отлично подходят ткани из микроволокна, поскольку они хорошо стираются и быстро сохнут.

Прогоните стиральную машину вхолостую

Во избежание распространения микробов нижнее и постельное белье, а также банные и кухонные полотенца следует стирать при температуре 60°C (можно и на более высокой, если инструкция на белье позволяет), а если вы используете био порошок, жидкость или капсулы, то при 40°C (иначе биодобавки просто не будут работать).

Полезно также раз в неделю прогонять стиральную машину в холостом режиме на максимальной температуре или с добавлением дезинфицирующих веществ, чтобы не позволить микробам размножаться внутри механизма. И надолго не оставляйте в машине влажное постиранное белье, потому что иначе бактерии не преминут начать в нем размножаться.

Как часто нужно заниматься такой уборкой?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мытье рук никто не отменял, но их нужно мыть тщательно, минимум 20 секунд

Дезинфицировать поверхности, которых мы часто касаемся руками (а это выключатели, дверные ручки, особенно на входных дверях, и тому подобное), рекомендуется каждый день, хотя очевидно, что ни сил, ни времени на это у большинства людей не хватает.

Но можно постараться делать это хотя бы раз в два дня дезинфицирующим раствором или просто теплой водой с мылом.

Кухонные электроприборы, такие как чайники и кофеварки, достаточно мыть раз в неделю, тоже со специальным средством или мыльной водой. И не забывайте выключать их из розетки прежде, чем приступите к мытью, иначе последствия могут наступить немедленно и оказаться куда страшнее коронавируса.

В целом же, мыть следует все, чего вы касаетесь руками. Ну и как обязательное правило - мойте руки сразу по возвращении домой и прежде, чем вы начнете за все хвататься. Потому что именно этого момента только и ждут микробы и вирусы.