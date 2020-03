В ловушке закрытых границ. Как российским туристам вернуться домой?

View this post on Instagram

Билеты за 130тр или остаться жить в Марокко. ⠀ Отправились в отпуск мы 8 марта. Марокко была безопасной страной с точки зрения короны, никаких упоминаний и выявленных случаев. Местные встречали нас с распростертыми объятиями угощали фрешем и ярко светило солнышко. ⠀ Поездка проходила охеренно вплоть до вчерашнего дня, мы много смеялись, катались и кайфовали от гор, океана, пустыни и леса, вы видели посты и сторис😋 ⠀ Но все изменилось в 16.31 14.03. Я получил емайл от компании TAP Portugal, мол диар Александэр рейс ваш аннулирован. Мы в шоке. Билеты были Мараккеш - Лиссабон - Москва. Марокко закрывает границы на вылет, сразу, моментально, без уведомления и какого-то времени на отъезд туристов. ⠀ Авиакомпания с нами не связывается и дозвониться невозможно. ⠀ Едем в консульство Рф в Касабланке. Закрыто. Дозвонились, приехал консул. Советует брать билеты срочно. Из более менее доступных вариантов 30тр с человека рейс с пересадкой в Турции. Пока мы обсуждали, тут же пришли новости, что рейс отменили. И так за час ещё закрыли 15 государств, сухопутные границы с Алжиром, Мавританией, морское сообщение с Испанией, Канарскими островами, Тунисом и Португалией. В портовом Танжере автомобильная пробка на 30 км. Наш единственный вариант - это прямые рейсы в Россию (15,17,19 марта). ⠀ Билеты появляются в системе по 2-3 штуки, стоимостью от 65 до 180тр за каждый. Сайты висят, ни один билет купить не получается. Кассы закрыты. ⠀ Между тем мы видим, что кафешки, магазины начинают закрываться в экстренном режиме, люди отворачиваются от нас, закрывают нос и рот, отходят в сторону. Белые = европейцы = угроза. Ребятишки на улице кричат корона, корона и бегут сломя ноги. ⠀ Заезжаем в магазин: пустые полки и местные с загруженными до краев тележками. Это какой-то сюр. Ущипните меня! ⠀ Садимся в машину, открываем пару бутылочек белого сухого и пытаемся вспомнить все свои контакты. Кто-то звонит в МИД, кто-то пробивает возможность аренды яхты и отчаливания на Канары, другие смотрят варианты аренды частного самолета. Мгимо херли, можем себе позволить. Если кто не знал, это стоит от 80000евро. —— Продолжение в карусели ▶️▶️▶️