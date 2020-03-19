В ловушке закрытых границ. Как российским туристам вернуться домой?

Правообладатель иллюстрации NARONG SANGNAK/EPA/TASS Image caption Каждый день одна или сразу несколько стран закрывают свои границы для туристов

Десятки тысяч российских туристов, находящихся в других странах, не могут вернуться на родину. Авиакомпании отменяют рейсы, страны вводят карантин и закрывают границы. В итоге туристы вынуждены ночевать в аэропортах, тратить дополнительные деньги на резко подорожавшие билеты и вступать в бесконечные переписки с российскими посольствами.

По данным Ростуризма, на 18 марта 2020 года за пределами России оставались 100 тысяч туристов. Сюда входят только те, кто выехал за границу организованно с помощью турагентств. В реальности цифра может быть выше, если учесть тех, кто поехал путешествовать самостоятельно.

Вопрос о возвращении путешественников домой остро встал после того, как российские и зарубежные авиакомпании начали закрывать рейсы в одну страну за другой.

Российские консульства в нескольких странах рекомендовали путешественникам отправляться в Россию, но сделать это зачастую уже технически невозможно или крайне сложно и дорого.

17 марта пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сказала, что российские туристы оказались "в ловушке" в Европе. "Российские туристы в Европе предоставлены сами себе и просят вывезти их домой, но сделать это непросто - на большинстве оставшихся рейсов либо нет мест, либо билеты подорожали в несколько раз", - сказала Тюрина (цитата по Интерфаксу). За прошедшие с 17 марта два дня ситуация мало изменилась.

Один из примеров - ситуация в Черногории. До недавнего время она была последней страной в Европе, где не было зафиксировано случаев коронавируса. 17 марта Черногория закрыла границы для российских граждан, тогда в стране находились около 1000 россиян. Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщал, что правительство Черногории требует бесплатно доставить в Тиват 50 своих граждан из Москвы в обмен на разрешение вывезти оттуда россиян. Официального подтверждения этой информации не поступало.

18 марта посольство России в Черногории заявило в своем "Фейсбуке" о том, что разрешение на вывоз туристов получено. Судя по данным сервиса Flightradar, первый согласованный рейс из Черногории состоялся. Разрешение на вывоз пассажиров 19 марта получили S7 и "Победа", сообщают перевозчики.

С похожими проблемами российские туристы сталкиваются в других странах. В основном жалуются на них туристы, находящиеся в странах, которые только что закрыли границы. Часто возникают сложности с составными рейсами с пересадками в странах ЕС. Так часто летят из стран Африки или Латинской Америки в Россию.

В мессенджерах есть чаты туристов, которые не могут выбраться из Марокко и Филиппин. Некоторые туристы в итоге остаются там, где их застала эпидемия, в надежде переждать карантин.

Русская служба Би-би-си поговорила с людьми, которые не могут вернуться в Россию из-за карантина, или которые вернулись, заплатив еще раз за билет и преодолев бюрократию в российских посольствах.

Попросить у родственников деньги, чтобы выбраться с Бали

Проблемы возникли и у российских туристов на Бали - улететь в Россию оттуда пока можно, но стоимость билетов выше обычного. Ждать снижения цен нет смысла: россияне по прибытии получают визу, у некоторых срок ее действия подходит к концу, а штраф за пребывание в Индонезии с просроченной визой составляет миллион рупий в день - это примерно пять тысяч рублей (62 доллара).

Анна Фролова примерно месяц находится на Бали с мужем и двумя детьми. У семьи как раз заканчивались визы. Они должны были вернуться в Россию с пересадкой в Куала-Лумпуре. Но 18 марта Фролова узнала, что рейс в Куала-Лумпур отменен, так как Малайзия закрыла границы.

"Мы на Бали уже месяц, и у нас заканчивается виза, которая ставится по прибытии. Индонезийцы отказываются нам ее продлевать. Билеты на четверых стоят 165 тысяч рублей. Деньги за отмененный рейс нам еще не вернули. Денег нет, родственники не могут прислать", - рассказывает Би-би-си Фролова.

"Мы позвонили на горячую линию посольства, нам там сказали прямым текстом - быстрее бегите отсюда, просите родственников, чтобы что-то продали, вам переслали деньги, только такие пути, Россия закрываться не собирается, поэтому для вас продлеваться визы не будут. Каждый день продления визы на Бали для четырех человек обойдется в 20 тысяч рублей. Сегодня у нас последний день", - добавляет она.

Анне Фроловой пришлось покупать билеты в Таиланд, власти которого пока не закрывают границы из-за коронавируса.

"Мы летим до Бангкока с пересадкой в Джакарте. Я не знаю, что там будет, только что выяснилось, что в Таиланде с 21 марта будут требовать справки. Мы хотим сделать их здесь в Индонезии, но нет никакой специальной формы для этой медицинской справки", - объясняла она в среду утром. Вечером 19 марта Анна узнала, что их рейс из Джакарты в Бангкок отменен: "Через полтора часа (в 19 часов по московскому времени) заканчивается наша индонезийская виза. Думаем: вообще лететь или нет уже до Джакарты".

"У нас двое детей - по-хорошему нам лучше было бы отсидеться Бали. Мы бы остались здесь, если бы нам разрешили не платить этот ужасный штраф по 20 тысяч рублей за семью. Мы как на иголках, так как каждые полчаса что-то меняется. Я не представляю, что дальше будет. Во всяком случае, мы уверены, что сможем 30 дней находиться в Бангкоке легально", - опасается Анна.

В распоряжении Би-би-си есть запись звонка Анны в консульский отдел посольства России в Индонезии - его сотрудник действительно порекомендовал занять деньги у знакомых, чтобы поскорее выбраться из страны. "Желательно найти деньги и отсюда улететь, потому что неизвестно, будет ли проводиться эвакуация", - советует ей сотрудник посольства.

Анна и ее муж рассматривали вариант возвращения в Россию через ОАЭ, но этот перелет занимает около 40-50 часов, они переживают, что за это время все может измениться, и тогда они застрянут в ОАЭ.

Из Бразилии в Москву "минуя очаги распространения коронавируса"

Алексей Рожков не понимает, как вернуться из Бразилии. Он планировал улететь из Рио-де-Жанейро в Москву через Рим 23 марта. Вторую часть рейса авиакомпания Alitalia уже отменила. Пустят ли его на рейс в Рим, он не уверен. Связаться с офисом компании у Рожкова не получилось: "Они просто не берут трубки". Это может быть связано с тем, что вся Италия c 10 марта закрыта на жесткий карантин.

В генеральном консульстве России в Рио-де-Жанейро Алексею отказались давать какие-либо комментарии и попросили написать письмо на электронную почту. В итоге он получил ответ с советом купить билет "в максимально сжатые сроки" самому и добираться до России "минуя очаги распространения коронавируса".

Image caption В Бразилии за несколько дней до закрытия границ было людно. Но сейчас людей стало заметно меньше

"В ЕС и в Лондоне есть коронавирус, я что, должен лететь через Африку?" - говорит Рожков.

В том же письме его попросили отправить личные данные и выслали три номера телефона, по которым можно получить информацию, но ни по одному из них не получилось дозвониться: "Я написал в Whatsapp, они читают сообщение, но не отвечают".

В Рио-де-Жанейро, по словам Рожкова, ситуация обостряется - отменены все развлекательные мероприятия, нельзя попасть к статуе Христа, на гору Сахарная Голова, стало меньше людей на пляжах.

Алексей живет в хостеле и рассчитывает на помощь хозяев, если не сможет улететь из города.

Шри-Ланка: "авиакомпания перестала выходить на связь"

Во вторник, 17 марта, Татьяна Пантелеева должна была улететь в Москву из аэропорта столицы Шри-Ланки Коломбо с пересадкой в Бахрейне. Сначала авиакомпания Gulf Air отменила рейс из Бахрейна в Москву, а потом и из Коломбо до Бахрейна. Всего на этот рейс не смогли попасть 15 граждан России.

"Авиакомпания перестала выходить на связь, они просто закрыли офис, содрали с него вывеску. В аэропорту сначала сказали, что через час всех выведут и аэропорт закроется. Мы уже представили, как живем на улице. Сегодня появился представитель авиакомпании, они пытаются что-то сделать, но пока говорят, что мест нет", - рассказывала Би-би-си Татьяна Пантелеева в среду, 18 марта.

Image caption Gulf Air вскоре после начала пандемии закрыла офис в Коломбо

Изначально в Gulf Air ей сказали, что не готовы предоставить билеты на рейсы другой авиакомпании. В российском консульстве, по словам Татьяны, россиянам предлагали лететь за свой счет прямым рейсом "Аэрофлота" в пятницу. "Аэрофлот" действительно до сих пор летает в Москву из Коломбо, правда, билет на ближайший самолет стоит 52 тысячи рублей (утром 18 марта стоимость достигала 81 тысячи). Обычно билеты на рейс "Москва - Коломбо - Москва" можно купить примерно за 36 тысяч рублей.

"Цена выросла в два раза с вечера 17 марта", - сказала Татьяна. При этом у них не было гарантии, что рейс не отменят, так как самолеты из Москвы в Коломбо уже не летают.

У Татьяны и других семей был выбор - либо оставаться в аэропорту и ждать решения проблемы, либо снять гостиницу. "Мы сняли отель с людьми, которые тоже оказались в этой ситуации. Вначале мы очень переживали, а потом решили перестать переживать, когда-то мы все равно отсюда выберемся. Есть люди, которые остались в аэропорту, у них реально нет денег ни на жилье, ни на еду", - рассказывает Татьяна.

В какой-то момент она опубликовала пост в "Фейсбуке", в котором описала свои злоключения. После этого с ней вышло на связь посольство России на Шри-Ланке. "Хотя бы они связались с авиакомпанией, до этого они говорили, что вообще ничего не могут сделать - это проблема авиакомпании, кого угодно, но явно не их", - объясняет она.

Татьяна говорит, что следила за новостями о коронавирусе, но в целом разобраться в ситуации было сложно, так как все постоянно менялось. По ее словам, на острове нет паники, туалетную бумагу с полок магазинов пока не сметают. Разве что некоторые таксисты настороженно относятся к туристам и не хотят их подвозить.

Спустя какое-то время Gulf Air предоставила Татьяне Пантелеевой и еще нескольким россиянам билеты на другой рейс - через Абу-Даби. Сейчас Татьяна уже в Москве.

Лилия Кузнецова летела в Москву тем же рейсом, что и Татьяна. Кузнецовым пришлось провести сутки в аэропорту Коломбо: "Удручает только то, что вчера наша авиакомпания не смогла никак посодействовать, может быть, ввиду того, что уже был конец рабочего дня. И мы со вчерашнего дня, с трех часов дня, находимся в аэропорту без возможности выйти на улицу, в зоне, где нет кафе - только одни стойки регистрации. Здесь очень много французов, немцев, которые точно так же застряли здесь. Их, конечно, больше, чем россиян". Кузнецова с семьей также смогли вернуться.

Билет "за любые деньги"

В "Телеграме" появилось несколько чатов, созданных людьми, которые не могут вернуться в Россию. В одном из них - марокканском - состоит и жительница Санкт-Петербурга Екатерина. Она прилетела в Марракеш 8 марта, а вернуться планировала 21-го. Но авиакомпания TAP Air Portugal отменила первую часть рейса - из Марракеша в Лиссабон. Рейс из Лиссабона в Москву пока не отменен.

Главным занятием второй половины отпуска стало общение с российским консульством - в воскресенье власти Марокко объявили об отмене всех международных рейсов. Границы были закрыты мгновенно.

Image caption В Марокко на улицах не очень людно

"На последний рейс из Касабланки (город в западной части Марокко - Би-би-си) радостно продавали билеты за 100 тысяч. Но даже если бы у нас были эти деньги, мы были далеко от Касабланки", - рассказала Би-би-си Екатерина.

Об этом рейсе писал в своем "Инстаграме" москвич Александр Щербинин. Он отмечал, что в российском консульстве советовали покупать билеты "за любые деньги" - "иначе застрянете на неопределенный срок".

На улицу Екатерина и ее молодой человек выходят редко, в городе мало что работает, а местные жители с опаской общаются с европейцами: "Местные агрессивнее относятся к туристам. Они считают, что европейцы передают заразу. Можно идти по улице и услышать в свой адрес "корона-корона!".

"В кафе могут не обслужить, автобус может не остановиться, - рассказывает Екатерина Би-би-си. - Многие хорошо относятся, но есть такое. Местные спрашивают, почему мы не в масках, но где купить их - непонятно. Через дорогу от отеля была аптека, где все продавали по конским ценам, но и она теперь закрыта".

В консульстве российским туристам, застрявшим в Марокко, обещают решить проблему, однако не дают никакой конкретики, откуда и когда люди смогут улететь.

"Мы подумали в чате, что если поднять шум, наше правительство что-нибудь сделает, - говорит Екатерина. - Мы очень надеемся, что нас эвакуируют на нормальном самолете, все опасаются, что будет самолет с ведром вместо туалета. Но нам ничего не говорят - сидите и ждите. У нас в чате люди со всех концов России, непонятно, будет ли обязательный карантин в Москве или можно будет две недели дома отсидеть в самоизоляции".