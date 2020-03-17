У "Ведомостей" - новый владелец. Это сын экс-главреда "Аргументов и фактов"

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Газета "Ведомости" подтвердила информацию о смене владельца - ее купят издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Отец Зятькова был главным редактором "Аргументов и фактов", Голубович связан с показаниями против экс-владельцев ЮКОСа.

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает газету "Ведомости", сообщил "Ведомостям" сам Кудрявцев. Воронов также подтвердил изданию эту информацию.

История вопроса

Кудрявцев приобрел "Ведомости" в 2015 году после принятия закона, запрещающего иностранцам владеть в России более 20% СМИ (до этого изданием владели издательский дом Sanoma, британская Financial Times и американская News Corp). Позже собственником стала числиться семья Кудрявцева, поскольку у него есть израильское гражданство.

В начале февраля этого года Кудрявцев объявил, что больше года собственником "Ведомостей" является семья его партнера по бизнесу Воронова. "Мы создали ситуацию, при которой "Ведомости" стали устойчивы и независимы, потому что перестали терять деньги, - рассказывал Кудрявцев. - Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет".

"Ведомости" - независимое деловое издание, много внимание уделяющее политике и зачастую резко высказывающееся в адрес Кремля.

В середине февраля телеграм-канал "Беспощадный пиарщик", а вслед за ним СМИ сообщили, что после смены собственника пост главного редактора газеты покинут Илья Булавинов и шеф-редактор сайта vedomosti.ru Максим Товкайло. Это подтверждал источник Би-би-си в редакции. Пост главреда прочили медиаменеджеру Дмитрию Солопову, сам Солопов говорил, что получил предложение возглавить редакцию "Ведомостей".

Булавинов, Кудрявцев, Воронов заявляли, что эта информация не соответствует действительности.

Ждали Зятькова

В середине марта издание "Медуза" сообщило, что Кудрявцев и его партнеры нашли потенциальных покупателей на "Ведомости" и что было заключено соглашение о намерениях продать издание. Новыми владельцами газеты издание называла как раз основателя инвесткомпании Arbat Capital Голубович и бывшего главного редактора "Аргументов и фактов", президента издательского дома "Наша версия" Николая Зятькова.

Голубович был топ-менеджером нефтяной компании ЮКОС, в 2004 году его объявили в федеральный и международный розыск по обвинению в мошенничестве, а в начале 2007-го он вернулся в Москву и выступил свидетелем по второму "делу ЮКОСа". Его показания были более выгодные обвинению, писала "Медуза".

Зятьков-старший был главным редактором еженедельника "Аргументы и факты" в 2002-2016 годах, а в 2007 году купил издание "Наша версия", основанное в 1998 году Артемом Боровиком. Он занялся медиабизнесом вместе со своим сыном.

Зятьков-младший владеет доменом издания "Новая версия". В интервью собственному изданию Константин Зятьков говорил: "К счастью, "Наша версия" явно выделяется на фоне многих изданий. Так сложилось, что все наши авторы - патриоты России".

О чем объявили "Ведомости"

Кудрявцев и его партнеры продают все активы и долговые обязательства, сделка должна быть закрыта в течение одного-двух месяцев, но уже с 18 марта начнется переход активов под управление новых собственников, сообщил "Ведомостям" бывший собственник Кудрявцев.

Зятьков подтвердил "Ведомостям", что вместе с Голубовичем предварительно договорился о покупке газеты. Он не смог ответить на вопрос, будет ли у кого-то из партнеров приоритетное право по управлению активом.

Пока не известно, за сколько купили "Ведомости". "Цена актива определена с учетом всех рыночных параметров, в том числе - финансовых показателей и стоимости бренда, но стороны договорились ее не разглашать", - говорится в заявлении владельцев "Ведомостей", опубликованном на сайте издания.

"Ведомости", согласно этому заявлению, "будут по-прежнему максимально широко освещать и анализировать происходящее в России и мире в соответствии с требованиями многолетней аудитории".