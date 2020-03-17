Лиги без чемпионов. Что будет с Евро-2020 и национальными кубками

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чемпионата Европы придется ждать еще год, есть надежда, что чемпионаты и еврокубки возобновятся в мае

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - структура, отвечающая за весь футбол в Европе, - пытается преодолеть самый большой вызов в своей истории. 17 марта по итогам конференции в режиме видеосвязи члены организации перенесли чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года. Национальные чемпионаты должны завершиться до 30 июня.

Что будет с чемпионатом Европы по футболу

Чемпионат Европы изначально был слабым звеном. В 2004 году, когда решался вопрос о месте его проведения, УЕФА решила сделать из него праздник для всей Европы - чемпионатам исполнялось 60 лет - и провести сразу в 12 странах: от Азербайджана до Великобритании. Несколько игр получил и новый стадион в Санкт-Петербурге.

Провести такое мероприятие в условиях коронавируса невозможно: массовые скопления людей либо не рекомендованы, либо просто запрещены, границы стран ЕС и не только их - закрыты.

Было два варианта развития событий: перенести Евро на декабрь 2020 года - и тогда он стал бы симметричен чемпионату мира 2022 года в Катаре, который тоже пройдет зимой. Или перенести его на лето 2021 года. Большинство в УЕФА проголосовало за второй вариант.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В УЕФА решили, что матчи на пустых стадионах - это не праздник футбола

В итоге чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в тех же городах. Уже проданные билеты останутся в силе, а если кто-то не сможет посетить матчи в следующем году, УЕФА возместит их полную стоимость

Пока здесь есть только одна проблема: чемпионат совпадает с запланированным ФИФА клубным чемпионатом мира. Мировая футбольная ассоциация хочет превратить летнюю предсезонную подготовку лучших команд Европы в своего рода маленькую Лигу чемпионов, провести ее в Азии - и заработать большие деньги.

Теперь ассоциациям придется как-то развести два этих события и решить еще сотни вопросов. УЕФА оценивает перенос Евро в 275 миллионов фунтов, но президент организации Александр Чеферин говорит, что здоровье важнее, а праздник с пустыми стадионами невозможен.

Что будет с футбольными клубами

В большой пятерке - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции - футбола нет уже вторую неделю. В Италии, где от вируса пострадало наибольшее количество людей в Европе, вообще не хотели возобновлять чемпионат.

В остальных странах прикидывали разные варианты. Остановить чемпионат и признать чемпионами тех, кто сейчас находится на первых местах. Дождаться и доиграть значительно позже обычных сроков, летом (перенос Евро-2020 этому очень поможет). Просто обнулить уже сыгранные результаты и начать новые турниры осенью.

Самый экзотический вариант предложил президент французского "Лиона" Жан-Мишель Олас - закончить чемпионаты и распределить все команды по среднему количеству очков, набранному за три года или за пять лет.

Только при этом раскладе "Лион" поднялся бы с нынешнего седьмого места на второе, а, например, в Англии лидирующий сейчас с огромным отрывом "Ливерпуль" не попал бы даже в еврокубки. Впрочем, любой из этих вариантов нарушает спортивный принцип распределения мест, призов и денег.

В этих условиях УЕФА решила не назначать дату возобновления игр национальных чемпионатов и европейских кубков, но постановила, что их надо доиграть до 30 июня, "если ситуация улучшится, и это будет уместно".

С учетом того, что сыграть предстоит еще минимум 12 туров национальных чемпионатов и матчи 1/8 финала еврокубков, игры могут проходить в любой день и по логике начаться не позднее конца апреля. В УЕФА хотят, чтобы все чемпионаты возобновились одновременно, но ситуация с коронавирусом в разных странах разная, и получится ли прийти к общему знаменателю - непонятно.

В марте в Европе профессионалы будут играть только в одной стране, Беларуси. Там принято решение не останавливать стартующий 19 марта турнир, а матчи, по данным на 17 марта, будут проходить со зрителями.