Опустевшее небо. Как сократился воздушный трафик из-за коронавируса

Правообладатель иллюстрации Flightradar24 Image caption Карта мирового авиационного трафика 18 марта 2020 года в 16:30 UTC

Мировая авиационная индустрия оказалась, возможно, в самом тяжелом кризисе за всю свою историю. Этот кризис наглядно виден в сервисе Flightradar24, который показывает авиационный трафик по всему миру. Би-би-си показывает, как трафик изменился за последний месяц.

Три ведущих авиационных альянса - Oneworld, SkyTeam и Star Alliance, в которые входят все крупнейшие авиакомпании мира, несколько дней назад заявили, что пережить текущий кризис удастся далеко не всем. Первых банкротств можно ждать уже к лету, предупреждают они.

До этого Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила сокращение оборота авиакомпаний из-за вспышки вируса в 113 млрд долларов. Эти цифры могут еще вырасти.

Русская служба Би-би-си решила проверить, как кризис авиаперевозок выглядит на картах онлайн-сервиса Flightradar24. Этот сервис в постоянном режиме отслеживает перемещение самолетов гражданской авиации.

Мы сравнили нынешнюю картину в районе крупных международных авиационных узлов и на авиационных маршрутах с той, что была примерно месяц назад. Обратите внимание на то, что число одного месяца не совпадает с другим - мы сравнили ситуацию в воздухе в третью среду марта и февраля в одно и то же время суток.

Значки самолетов голубого цвета означают, что их отслеживают при помощи спутников, а не наземных станций, и они равнозначны желтым.

Чтобы воспользоваться слайдером, надо кликнуть на стрелку в центре и потянуть ее в любую сторону.

Кликните Москва 18 марта, 8:00 мск 19 февраля, 8:00 мск

По данным газеты "Ведомости", крупнейшие российские авиакомпании из-за коронавируса закрыли свыше 20% рейсов. 17 марта руководитель Росавиации Александр Нерадько признал, что это может грозить компаниям банкротствами. Российские перевозчики страдают не только от закрытых аэропортов, но и от ослабления курса рубля.

Кликните Киев 18 марта, 8:00 по киевскому времени 19 февраля, 8:00 по киевскому времени

Украина объявила о решении закрыть авиасообщение с другими странами 15 марта, а само решение вступило в силу 17 марта. Последствия этого решения явно видны на карте.

Кликните Италия и Балканы 18 марта, 8:00 по белградскому времени 19 февраля, 8:00 по белградскому времени

Италия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. В ней введен тотальный карантин, приостановлены все массовые мероприятия и спортивные матчи, закрыты учебные заведения. Людям рекомендовано без необходимости не покидать дома, а в общественных местах предписано соблюдать правило одного метра - не приближаться к другим прохожим. Вспышка коронавируса в Италии привела к падению авиационного трафика, что ярко видно на картах.

Обратите внимание - справа над Балканами и Турцией проходит оживленная воздушная трасса. Это воздушный коридор, своего рода автомагистраль в небе, по которому самолеты следуют из Азии и стран Ближнего Востока в Европу. Хорошо видно, что число рейсов сильно сократилось.

Кликните Лондон 18 марта, 8:00 по лондонскому времени 19 февраля, 8:00 по лондонскому времени

Сильное сокращение числа рейсов угрожает будущему британской авиации, заявила ассоциация британских авиаперевозчиков Airlines UK. British Airways уже предупредила персонал о возможных сокращениях. В заявлении руководство назвало этот кризис более серьезным, чем теракты 11 сентября.

Кликните Атлантика 18 марта, 8:00 по нью-йоркскому времени 19 февраля, 8:00 по нью-йоркскому времени

Соединенные Штаты ввели запрет на путешествия в 26 стран Шенгенской зоны, а с понедельника он был распространен на Великобританию и Ирландию. На этой карте - трансатлантические коридоры, соединяющие Европу и Африку с Североамериканским континентом.

Кликните Китай 18 марта, 8:00 по пекинскому времени 19 февраля, 8:00 по пекинскому времени

Город Ухань был центром распространения коронавируса на первом этапе эпидемии. Однако на прошлой неделе было объявлено, что пик эпидемии в Китае пошел на спад.

Справа в Японии расположено несколько крупных аэроузлов, и, кроме того, вдоль японских островов проходит воздушный коридор из Азии в сторону западного побережья США.

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