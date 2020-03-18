Covid-19 и ибупрофен: мифы и правда о лекарствах против вируса

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В последнее время в сети распространяется информация о том, что при симптомах коронавируса нельзя принимать ибупрофен, нурофен и прочие препараты с противовоспалительным эффектом. Наряду с советами настоящих медиков появилось много фейка. Что происходит и какой информации доверять?

В комментарии Би-би-си врачи подтвердили, что при подозрении на коронавирус ибупрофен действительно принимать не рекомендуется. Однако люди, принимающие этот препарат по другим показаниям, не должны прерывать прием без консультации с лечащим врачом.

В чем суть споров об ибупрофене?

Ибупрофен относится к группе нестероидных противовоспалительных средств. Они помогают сбить температуру и облегчить симптомы гриппа или другой вирусной инфекции, но также могут вызывать побочные эффекты, особенно у людей с астмой, проблемами сердца и плохой циркуляцией крови.

Исследований о свойствах ибупрофена при симптомах Covid-19 проведено не было, но ранее было изучено влияние препарата при других респираторных инфекциях. Было доказано, что в ряде случаев он действительно может усугублять состояние больного.

Основной вывод экспертов заключается в том, что противовоспалительный компонент ибупрофена может снижать эффективность иммунной системы человека в борьбе с вирусом.

На днях на сайте Национальной системы здравоохранения Британии (NHS) появилось сообщение о том, что, хотя вред от ибупрофена при коронавирусе пока полностью не доказан, граждан просят воздержаться от его применения.

Ранее NHS не разделяла опасений по поводу противовоспалительных препаратов.

Каковы рекомендации специалистов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Парацетамол раскуплен в большинстве аптек мира

"Если у вас температура, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительное средство по другой причине или не уверены, что делать, обратитесь к врачу", - призывает министр здравоохранения Франции Оливье Веран, невролог по образованию.

Преподаватель и научный консультант Ливерпульской школы тропической медицины Том Уингфилд рекомендует парацетамол, так как он вызывает меньше побочных эффектов.

"Нестероидные препараты, такие как ибупрофен, особенно принимаемые в течение долгого времени, могут вызывать раздражение желудка и нагрузку на почки. А это опасно для пациентов с предрасположенностью к заболеваниям желудка и почек", - считает Том Уингфилд.

"В настоящий момент такие симптомы, как температура и больное горло, лучше снимать парацетамолом", - говорит профессор эпидемиологии из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Шарлотта Уоррен-Гаш. Она призывает как можно скорее начать исследования влияния противовоспалительных средств на состояние пациентов с определенными уже существующими заболеваниями.

В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендовала людям с симптомами Covid-19 избегать применения ибупрофена.

Как распознать фейк

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption В этом фейковом посте автор ссылается на исследования лаборатории в Вене, которые якобы доказывают губительный эффект ряда препаратов при коронавирусе

Медики призывают избирательно относиться к источникам информации в интернете, так как в последнее время появился целый ряд сообщений о том, что в больницы разных стран поступили люди в тяжелом состоянии, якобы принявшие ибупрофен при температуре и кашле.

Однако в упоминающихся больницах эту информацию опровергли.

В одном из сообщений, например, говорилось, что эксперты из Венского университета утверждают, будто ибупрофен создает в организме благоприятную среду для Covid-19, что и стало причиной такой катастрофической ситуации в Италии.

Как правило, пользователи, публикующие подобную информацию, ссылаются на медицинские источники, однако медики утверждают, что подобные сообщения - фейк.

Пользователей должны настораживать ссылки на абстрактного врача, а также многочисленные публикации одного и того же сообщения на разных аккаунтах.

Опасно также, когда пост официального лица вырывается из контекста и приводит к неверным выводам.

Например, пост в "Твиттере" министра здравоохранения Франции Оливье Верана о том, что противовоспалительные средства могут провоцировать более агрессивное распространение инфекции, был распространен более 43 тысяч раз без упоминания о том, что Веран также призвал не прекращать прием этих препаратов без консультации с врачом.

Медики в разных странах мира призывают верить лишь информации, опубликованной на официальных сайтах национальных систем здравоохранения, на сайте ВОЗ и в известных научных журналах.