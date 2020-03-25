Беларусь обрадовалась дешевой нефти. Кому еще помогут низкие цены?

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Падение цен на нефть оказалось выгодно для Беларуси, которая с начала года не может заключить договор с Россией о поставках нефти. Президент страны Александр Лукашенко уже заявил, что Москва согласилась на условия Минска. Российская сторона это не подтверждает. Би-би-си разбиралась, кто еще выиграл и проиграл от низких цен на нефть.

На торгах во вторник, 24 марта, нефть марки Brent торговалась на уровне 28 долларов за баррель. В последние несколько недель цены на нефть опускались ниже 25 долларов за баррель. За последние полтора месяца ситуация на рынке нефти и в мировой экономике в целом радикально изменилась. В начале февраля нефть стоила почти в два раза дороже - 56,65 доллара за баррель Brent.

С начала года Россия и Беларусь не могут договориться о поставках нефти. Москва настаивает на более высоких ценах на нефть для Беларуси, а Минск просит скидок.

В начале января этого года Лукашенко, явно разочарованный ходом переговоров, заявил, что Беларусь найдет нефть "в другом месте". Примерно в это же время цены начали рушиться. В соцсетях пользователи публикуют графики сырьевых котировок с цитатами белорусского президента, как бы намекая, что рынок пошел на поводу у Лукашенко.

Причиной падения цен на нефть, конечно, стали не слова белорусского президента, а развал сделки ОПЕК+ и снижение спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса и экономического спада.

Но тем не менее, на фоне более низких цен на нефть переговорные позиции белорусских властей стали явно сильнее. Определенного прорыва в переговорах удалось достичь уже в начале февраля. Тогда Москва обещала, что возместит часть потерь от повышения цен на нефть и налогового маневра. Но стороны не назвали деталей соглашения.

С тех пор ситуация изменилась еще сильнее. Саудовская Аравия в условиях борьбы за рынок с Россией может стать одним из поставщиков нефти в Беларусь, сообщил Рейтер со ссылкой на источник в Минске. "Мы уже давно работаем в этом направлении. Мы с саудитами в Лондоне встречались. Сейчас цены у них просто замечательные", - сказал агентству собеседник.

Снижение цен на нефть - это дополнительная возможность для Минска быстрее договориться о поставках российской нефти, заявил 9 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас. То есть Беларусь надеется выбить скидку у российских компаний, которые сейчас будут сражаться за долю рынка с Саудовской Аравией и США.

В прошлые выходные президент Лукашенко заявил, что Россия согласилась на условия Минска по поставкам нефти. Позже агентство Рейтер сообщило, что Россия согласилась снизить цену на нефть для Беларуси до 15,7 доллара за тонну, а с 1 апреля российские нефтяники готовы в полном объеме восстановить поставки нефти в Беларусь. По данным агентства, Беларуси уже не так нужна российская нефть на фоне падения цен и спроса.

Почему Беларусь требует скидку?

Причиной очередного раздора между Россией и Беларусью по поводу цен на нефть стал налоговый маневр, который проводится в России. В его рамках обнуляются экспортные пошлины и увеличивается налог на добычу полезных ископаемых.

Беларусь раньше получала российскую нефть беспошлинно, и в результате цена сырья получалась меньше мировой стоимости. Когда налоговый маневр закончится (в 2024 году), стоимость российской нефти для Минска увеличится до мировой.

Поможет ли Беларуси дешевая нефть

Обвал мировой цены действительно может принести Беларуси определенные выгоды, отмечает старший директор группы по природным ресурсам Fitch Дмитрий Маринченко.

"Даже если Беларусь продолжит закупать нефть в России, цена должна существенно снизиться - она так или иначе привязана к рыночным котировкам", - говорит эксперт. По его словам, российские компании должны предоставлять Минску дополнительные скидки, чтобы не потерять белорусский рынок из-за конкуренции с Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока.

Беларусь ищет альтернативные поставки, но на этом направлении серьезных прорывов нет, считает старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

В частности, Минск договорился с Азербайджаном о поставке 1 млн тонн нефти в 2020 году. Для сравнения, у России Беларусь обычно закупает 24 млн тонн в год. Азербайджанское сырье поставляется танкерами в порт Одессы, а оттуда перекачивается по трубопроводам через Украину.

Также Беларусь прорабатывает маршрут поставок через порты Балтики. В январе по этому маршруту поступила пробная партия норвежской нефти. Этим же путем идут танкеры с российской нефтью, которую Беларусь покупает у трейдеров, а не напрямую у компаний.

Кроме того, поставлять нефть в Беларусь готовы США. Однако российская нефть, цена которой все еще меньше мировой, для Беларуси выгоднее.

"Теоретически нефть дешевеет, а логистика ни дешевле, ни проще не становится. Может быть, идут какие-то переговоры, возможно, даже с саудитами, но никаких результатов пока не видно. Хотя такие переговоры - дело не быстрое", - говорит Иосуб.

Госконцерн "Белнефтехим" отмечает, что пока сложно делать долгосрочные прогнозы о закупочных ценах сырья. "Хотелось бы оптимистичных сценариев, но не хочется разбрасываться словами о надеждах. Пока эта нефть [по низким ценам] - бумажная. Живой нефти по этим ценам мы пока не видели", - сказал Би-би-си представитель "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Почему дешевая нефть не повысит потребление

Падение нефтяных цен обычно приводит к последующему ускорению роста мировой экономики. В 2015 году, по оценке экономистов Всемирного экономического форума, благодаря обвалу нефтяных цен мировой ВВП вырос на 0,3-0,7% больше, чем вырос бы в сценарии без спада цен.

"В обычной ситуации низкие цены на нефть благоприятствуют крупным странам-импортерам, таким как Китай, Индия, Турция и так далее, поскольку низкая цена стимулирует дополнительный спрос и толкает вперед экономику", - говорит Александр Грязнов, директор направления "Корпоративные рейтинги" S&P Global Ratings.

Благодаря снижению сырьевых цен в странах-импортерах дешевеет топливо, в результате доходы населения растут, а расходы производителей - снижаются, поясняет руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

Однако сейчас этот механизм вряд ли сработает, уверены экономисты, опрошенные Би-би-си. В условиях роста предложения и одновременного снижения спроса, низкие цены не повысят потребление, пока риски вируса не уйдут, говорит Грязнов.

"Ограничения по перелетам ведут к снижению туристической активности, многие производственные предприятия закрыты, запрещены массовые мероприятия. Все это ведет к снижению предложения и спроса на многие товары и услуги по всему миру", - отмечает директор департамента аудиторских услуг Deloitte Александр Губарев.

"Снижение цен на топливо [благодаря дешевой нефти] лишь частично уменьшит убытки авиалиний и судоходных компаний, которые они понесут из-за снижения пассажиропотока и объемов грузовых перевозок [в связи с коронавирусом]", - добавляет ведущий аналитик по нефтегазовому сектору России и стран СНГ агентства Moody's Артем Фролов.

По мнению Губарева, низкие цены на нефть помогут более быстрому восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии, но уже после того, как будут сняты ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

Сколько теряют страны?

24 марта агентство Moody's снизило прогноз по ценам на нефть на этот и следующий год до 40-45 долларов за баррель. Ранее агентство ожидало 50-55 долларов за баррель.

Низкие цены на нефть могут плохо сказаться на рейтинге кредитоспособности нескольких стран, например, Омана, Бахрейна, Ирака и Анголы, предупреждает Moody's. Этим странам будет сложно выдержать шок.

У России, Катара, Азербайджана и Казахстана достаточно устойчивая ситуация с бюджетом, а девальвация валют этих стран сгладит последствия от падения цен на нефть, добавляет агентство. К странам с устойчивым финансовым положением в Moody's относят также Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Уже есть и примерные оценки потерь стран экспортеров-нефти.

По оценке КПМГ, при снижении цен с 60 до 30 долларов за баррель крупнейшие производители-экспортеры, такие как Саудовская Аравия, лишаются 200-300 миллионов долларов США выручки ежедневно.

Потери всех стран ОПЕК составляют около 500 млн долларов в день, подсчитало агентство Рейтер (в ОПЕК входят 13 стран, в том числе Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Венесуэла).

Потери России могут составить 100-150 млн долларов в день, оценил акционер "Лукойла" Леонид Федун после срыва сделки об ограничении добычи.

"В краткосрочной перспективе позиции Саудовской Аравии выглядят хуже всего", - комментирует главный экономист "Ренессанс Капитала" Чарли Робертсон. По его мнению, для России влияние обвала цен тоже негативное, но не настолько.

У Саудовской Аравии ниже себестоимость добычи - менее 9 долларов за баррель, тогда как в России средняя стоимость добычи - 15 долларов за баррель, пишет The Economist со ссылкой на данные консалтинговой компании Rystad Energy. Минэнерго РФ оценивает себестоимость добычи в России в 9-20 долларов в зависимости от проекта, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина.

Низкая себестоимость - это преимущество Эр-Рияда, но свои сильные стороны есть и у России, сказал Би-би-си эксперт Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон. В Саудовской Аравии курс местной валюты привязан к доллару, тогда как в России благодаря плавающему курсу рубля цена нефти в нацвалюте снижается меньше, чем долларовая цена, отмечает он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Саудовская Аравия может пострадать от падения цен на нефть сильнее, чем Россия

Кроме того, у России расходы бюджета сводятся с доходами при цене Urals 42,4 доллара, продолжает эксперт (Urals обычно стоит немного дешевле Brent). А вот у Саудовской Аравии, по данным МВФ, бюджет балансируется при стоимости нефти 80-85 долларов.

Что будет со сланцевой революцией?

В этой войне есть еще одна сторона - США. Американские сланцевые компании в последние годы понемногу наращивали свою долю рынка, пользуясь относительно высокими ценами на нефть, которые установились благодаря сделке ОПЕК+. Теперь же, когда цены на нефть резко упали, многим сланцевым производителям придется трудно, потому что у них стоимость добычи выше, чем у России и Саудовской Аравии.

Как отмечали ранее эксперты, российские нефтекомпании были не в восторге от сделки с ОПЕК, в результате которой преимущества получали в том числе американские сланцевые проекты (сама Россия благодаря сделке получила дополнительно около 10 трлн рублей, сообщал министр энергетики Александр Новак).

"Роснефть" открыто критиковала стратегию ограничения добычи именно за то, что она "расчищает место" для американской нефти. Желание разорить сланцевую индустрию в США могло стать причиной срыва сделки, писали Блумберг и Financial Times.

Многие сланцевые компании в США почувствуют на себе влияние низких цен довольно быстро, говорит Джеймс Хендерсон.

Но американский нефтегазовый сектор составляет 7% ВВП, отмечает Антон Усов. По его мнению, обвал сырьевых цен повлияет на американскую экономику скорее положительно, так как США являются и крупным потребителем, и крупным производителем.

Для США прямой эффект на экономику будет ограниченным, считает Александр Грязнов: "Но если такие цены продержатся еще долго, то, конечно же, определенной части американских производителей придется уйти с рынка, что уменьшит добычу нефти и приведет к росту цен. Собственно это и является целью, которую преследует Россия. Другое дело, что это займет время".

Нефтяной бизнес в США сможет покрыть часть убытков благодаря страховке от низких цен. Rystad Energy проанализировала данные компаний, на которые приходится треть добычи нефти в США. Эти компании захеджировали половину своей добычи в 2020 году, фактически гарантируя себе продажи по средней цене около 56 долларов за баррель.

Правообладатель иллюстрации Spencer Platt/getty Image caption Многим американским нефтекомпаниям придется уйти с рынка, считают эксперты

Точка безубыточности для американских сланцевых проектов составляет в среднем 50 долларов за баррель нефти WTI, сообщал в марте 2019 года Федеральный резервный банк Далласа. В рамках исследования топ-менеджеры отвечали на вопрос, какой должна быть цена нефти, чтобы их компании могли продолжать бурение новых скважин. Ответы варьировались в пределах 23-70 долларов.

Большинство сланцевых производителей закладывали в свои бюджеты цену 55-65 долларов за баррель, пишет Рейтер со ссылкой на данные консалтинговой компании Rystad Energy.

Только 16 компаний готовы бурить новые скважины при цене ниже 35 долларов за баррель. У крупнейшего американского производителя нефти - Exxon Mobil - точка безубыточности сланцевых проектов составляет 26,9 доллара за баррель.

18 марта котировки WTI упали до 23 долларов за баррель. Низкие цены приведут к сокращению инвестиций в сланцевой отрасли, убыточные компании прекратят бурение новых скважин, отмечают аналитики.

Сланцевая индустрия США уже была в похожей ситуации в 2014 году, когда Саудовская Аравия предприняла первую попытку покончить со сланцевыми проектами в США. Но тогда американские компании улучшили технологии и снизили стоимость производства.