"Один заболеет - заразит остальных". Заключенным в России запретили свидания из-за коронавируса

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Федеральная служба исполнения наказаний прекратила выдавать разрешения на свидания с родственниками заключенным в колониях и арестантам в следственных изоляторах. Эти меры приняты в целях борьбы с распространением коронавируса среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также сотрудников системы ФСИН.

Запрет на свидания продлится "до особого указания" - говорится на сайте ФСИН. Об ограничениях стало известно еще до официального заявления ведомства. Во вторник, 17 марта, бывший сотрудник Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Яна Теплицкая опубликовала фотографию объявления в СИЗО-3 ФСИН России.

Во ФСИН уточняют, что запрет на вход во все учреждения ведомства действует на всех посетителей и сотрудников с повышенной температурой, а также тех, кто в последние 14 дней вернулся из стран "с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции".

Краткосрочные свидания между обвиняемыми в совершении преступления и их близкими в следственных изоляторах проходят через стекло, говорит Теплицкая.

"Было понятно, что начнут с этого. При этом мне кажется, что именно краткосрочное свидание - это не самая большая угроза. Но понятно, что это очень болезненно и для заключенных и для их родственников, потому что эти свидания - редкие, это часто единственный способ вообще увидеть и поговорить с человеком и убедиться, что он в порядке", - рассказала правозащитник Би-би-си.

"Невозможно обеспечить защиту в тех условиях, которые есть сейчас"

По мнению Теплицкой, защититься от распространения болезней с высокой степенью заразности в СИЗО и колониях сейчас практически невозможно.

"Есть учреждения, в которых перелимит, огромное количество людей в одном помещении. Это чаще всего колонии, но бывают и изоляторы. Понятно, что если один человек в этом помещении заболеет, он заразит всех остальных", - объясняет правозащитник.

По мнению члена ОНК Татарстана Альберта Зарипова, самую большую опасность в системе ФСИН представляют не столько колонии, сколько помещения СИЗО, куда доставляют недавно арестованных подозреваемых: "Места лишения свободы - это более длинная история. Если в розыске человек находился, где-то поймали… Если в следственный изолятор попадет кто-то с данным заболеванием, то это, к сожалению, распространится довольно быстро".

Функционирование изоляторов построено на постоянных контактах между людьми, объясняет бывший член ОНК Теплицкая. Коммуникация между арестантами происходит не только в пределах одной камеры, но и между помещениями: например, кто-то должен разносить еду.

"Обычно это делает хозотряд - осужденные, которые остались в следственном изоляторе, чтобы выполнять такую работу. Есть сотрудники [изолятора], которые обязаны обходить все камеры, собирать все жалобы и обращения. Есть медицинские сотрудники, которые обязаны взаимодействовать со всеми".

Приостановить эти контакты нельзя. "Невозможно перестать кормить людей или кормить их так, чтобы избежать взаимодействия. В общем, невозможно обеспечить защиту от вируса в тех условиях, которые есть сейчас", - считает Теплицкая.

Сотрудник ОНК из Татарстана Зарипов уверен, что запрет на контакты с внешним миром - абсолютно необходимая мера и, возможно, единственный способ сохранить жизнь заключенным с ослабленным из-за хронических болезней иммунитетом: "Скажем так. Если объявить карантин и никого не впускать, то они выживут. А если нет и зайдет туда коронавирус, то они, скорее всего, умрут. Ну там нет ситуации, что всех спасут, излечат… Иллюзий здесь питать не надо".

"Врачей не хватает"

Во ФСИН утверждают, что при выявлении симптомов новой болезни или подозрения на коронавирусную инфекцию заключенных будут переводить не в ведомственные больницы, а в государственные и муниципальные медучреждения.

Однако как на практике будут выявляться симптомы COVID-19, схожие с проявлениями ОРВИ, неизвестно. "Конечно, протестировать всех на коронавирус вряд ли будет такая возможность. Если массово оказывать медицинскую помощь, то тоже, скорее всего, у нашей пенитенциарной системы нет такой возможности", - считает Зарипов.

Медики, работающие в системе ФСИН, по мнению Теплицкой, просто физически не могут справиться с нынешним объемом работы: "В нормальной, обычной ситуации врачи [в колониях] не успевают осматривать всех больных, обходить, принимать, измерять всем температуру - это все невозможно. Всегда есть люди с тяжелыми заболеваниями, на которых никто не обращает внимания неделями. Врачей не хватает".

Русская служба Би-би-си 17 марта направила запрос в пресс-службу ФСИН с просьбой рассказать о дополнительных мерах и ограничениях в связи с распространением коронавируса и возможных сценариях госпитализации заключенных. На момент публикации ФСИН не ответила на запрос.