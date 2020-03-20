"Страдают все". Как коронавирус отразился на музыкальной индустрии

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Запрет на проведение массовых мероприятий в целях борьбы с коронавирусом пришелся на самый пик концертного сезона. Убытки из-за отмены весенних мероприятий несут музыканты, промоутеры, клубы и концертные площадки. Если власти продлят ограничительные меры, то под угрозой срыва окажутся и летние фестивали.

Концерты в Москве оказались под угрозой отмены неделю назад, когда мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о запрете всех массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек. Из-за этого запрета, например, организаторам концерта фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна 15 марта пришлось провести два мероприятия вместо одного, чтобы не превышать установленный властями лимит по численности: оба концерта прошли в один день, в 15:00 и в 19:00.

16 марта Собянин ввел новый запрет, согласно которому до 10 апреля в столице запрещается проводить любые развлекательные мероприятия с участием более 50 человек. Таким образом, в столице сорвалось проведение не только крупных, а вообще всех концертов, запланированных на этот период.

Вечером в тот же день правительство до 1 мая запретило въезд в Россию иностранцам, что фактически означало срыв абсолютно всех концертов зарубежных исполнителей, запланированных в России на март и апрель - они просто не смогут въехать в страну.

Страдают и большие, и маленькие

Март и апрель - пик концертного сезона, когда и площадки, и организаторы концертов получают наибольшую прибыль, а сейчас, из-за их отмены, несут существенные убытки, признает редактор "ИМИ.Журнала" и независимый промоутер Илья Зинин.

"У больших промоутеров, которые уже сделали артистам визы, провели рекламные кампании дорогостоящих концертов, уже есть невозвратные расходы. Они вынуждены их отменять и переносить на неопределенный срок. Многие промоутеры, чтобы привезти больших артистов, берут на это большие кредиты", - объяснил он Би-би-си.

Запрет мероприятий - это также удар по маленьким клубам, которым для того, чтобы удержаться на плаву, нужно проводить по несколько концертов в неделю, добавляет Зинин: "Им, по сути, сейчас нужно на месяц просто закрыться".

Об этом говорит и концертный промоутер Степан Казарьян: "Клубы вообще рискуют не пережить этот кризис, ибо для них простой в несколько месяцев может стать фатальным".

Ситуация усугубляется тем, что никто не понимает, будут ли власти продлевать ограничительные меры из-за коронавируса и если да, то как надолго.

"Ситуация для всех катастрофическая. Потому что одинаково страдают и большие, и маленькие. Никто сейчас не может сказать ни о каком сценарии, потому что они могут быть самыми разными - от того, что всех закроют на карантин, до того, что все пойдет по плану", - признал Зинин.

"Приходится потуже затянуть ремни"

От запрета концертов в самый пик концертного сезона страдают и сами музыканты, особенно те, для кого они являются основным источником дохода. У кого-то отменились отдельные мероприятия, а кому-то пришлось отменять целые туры.

Так, например, из-за введенных властями ограничительных мер для иностранцев свой весенний тур по России пришлось отменить белорусской постпанк-группе "Петля пристрастия".

"Да, нам пришлось перенести тур, но сейчас это единственно правильный вариант. Мы в ответе за тех, кто приходит на наши концерты. Дальнейшие перспективы пока не очень ясны, но я настраиваюсь исключительно на позитивное развитие событий", - сказал Би-би-си гитарист группы Иван Селищев.

Свой основной доход участники группы получают именно с концертов и продажи мерча на них, "поэтому да, приходится потуже затянуть ремни", добавил он.

У московской нойз-рок-группы Jars на майские праздники запланирован тур по России. "Я связался со всеми организаторами, и они пока готовы все устроить. Но это надо смотреть, какая будет обстановка ближе к делу", - рассказал Би-би-си вокалист группы Антон Образина.

У всех участников Jars помимо музыкальной деятельности есть основные работы. Деньги с концертов и продажи мерча помогают им окупать занятия музыкой - репетиции, расходники и запись.

Правообладатель иллюстрации Victor Postnov Image caption Jars готовились к апрельскому концерту несколько месяцев, но его отменили

Запрет на проведение мероприятий численность более 50 человек продлится как минимум до 10 апреля, а 9 апреля у Jars был запланирован относительно большой концерт в московском клубе Powerhouse, к которому группа готовилась несколько месяцев.

"Мы планировали более-менее нормально на нем заработать и потратить деньги на студийную запись. Теперь со студией непонятно. Видимо, придется тратить "дневные" зарплаты, но из-за вируса и вообще ситуации в России (и мире) с ними тоже ничего не понятно", - рассуждает Образина.

Техно в режиме карантина

Выступления российских артистов начали срываться еще до 16 марта, когда Собянин запретил массовые мероприятия. Так, все у того же фронтмена Jars сорвалось выступление в "Мутаборе" с другим его нойз-джаз проектом "Резня Образины/Пономарева" в минувшие выходные.

Речь идет о вечеринке команды Рабицы "Нейронный лом". Сам музыкант связывает отмену своего выступления с тем, что на мероприятие из-за коронавируса не смогли приехать зарубежные артисты - и организаторам пришлось серьезно изменить лайнап.

"Из-за отсутствия хедлайнеров запускать главную сцену с живыми музыкантами, где должны были играть и мы, оказалось невыгодно - пришлось бы в любом случае арендовать аппаратуру и обслуживать ее. Поэтому, видимо, решили оставить только электронщиков, с которыми все попроще", - предположил он.

Последнее мероприятие, которое "Мутабор", один из самых популярных техно-клубов Москвы, смог провести полноценно, состоялось 8 марта - тогда на вечеринку смогли приехать все заявленные артисты, и коронавирус еще не сказывался на посещаемости клуба, рассказала Би-би-си основательница "Мутабора" Наташа Абель.

Правообладатель иллюстрации Arnold Veber Image caption "Мутабор" закрылся на карантин. О закрытии из-за коронавируса также объявили берлинский техно-клуб Berghain и лондонский Fabric

"14 марта мероприятие Рабицы "Нейронный лом" уже пришлось проводить в усеченном режиме - из девяти заявленных артистов только двое смогли прилететь из-за отмены рейсов. И посещаемость резко упала. Тогда же мы осознали что, скорее всего, это наше последнее мероприятие в данный момент и нужно уходить на карантин", - сказала она.

16 марта клуб объявил, что закрывается на карантин до 3 апреля, а все запланированные на конец марта концерты переносятся на неопределенный срок.

"В этот же день вышло постановление, что массовые мероприятия отменяются до 10 апреля. Сейчас складывается ощущение, что и этот срок может быть увеличен. Сложно строить какие-то планы про конкретные даты и вечеринки, время покажет. Но точно ясно, что что-то мы придумаем. Бездействовать мы не умеем", - пообещала Абель.

Фестивали в ожидании

Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, пока не затрагивают летний период, а значит все запланированные на это время концерты и фестивали должны пройти, как и планировалось.

"Все российские фестивали - в ожидании решения по продлению или окончанию карантина. Естественно, надеюсь, что летом будет возможно все провести. В противном случае организаторы будут искать другие выходы", - сказал Би-би-си соорганизатор фестиваля "Боль" Степан Казарьян.

В концертном агентстве "Мельница", которое организовывает фестиваль Park Live в Москве (на нем в этом году должны выступить My Chemical Romance, Deftones, Placebo, Sum41 и другие), не ответили на запрос Би-би-си.

Директор фестиваля "Пикник Афиши" Дарья Шульга рассказала, что к середине марта лайнап фестиваля был уже почти полностью сформирован и организаторы планировали объявить о первых артистах, но из-за сложившихся обстоятельств им пришлось перенести анонс на неопределенное время.

"Пока команда "Пикника Афиши" следит за ситуацией и ждет дальнейшего развития событий. Со своей стороны мы постараемся сделать все, чтобы любимый фестиваль состоялся 8 августа в Коломенском, как и было запланировано", - сказала Шульга.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хедлайнерами прошлогоднего "Пикника Афиши" стала британская рок-группа The Cure. Участников этого года организаторы хотели объявить в середине марта, но перенесли анонс из-за коронавируса

На фестивале "Дикая мята", который должен пройти в конце июня в Тульской области, коронавирус пока никак не отразился, лайнап фестиваля почти полностью сформирован, никто из музыкантов свои выступления не отменил, рассказал Би-би-си генеральный продюсер мероприятия Андрей Клюкин.

"Никто из участников не отказался [выступать]. Переговоры ничем не разрешились только с Mumford & Sons (британская фолк-группа - Би-би-си). Они написали нам: парни, мы из-за коронавируса не очень хотим ехать в Россию. Мы до последнего вели с ними переговоры, но это единственная группа, которая отказалась. Мы их даже не анонсировали", - рассказал он.

Клюкин допустил, что если ограничительные меры продлят, то "Дикую мяту" возможно придется перенести на другие даты: "Но мы выкупили землю под фестиваль, это наша земля, мы в какую дату захотим, в такую и проведем".

Основатель фестиваля электронной музыки и архитектуры Signal (должен пройти в августе в Никола-Ленивце) Сергей Фадеев в разговоре с Би-би-си сказал, что коронавирус на его лайнапе пока не отразился: "С теми артистами, которые уже подтверждены, никаких вопросов не возникает, тот букинг, который сейчас в процессе переговоров, идет в нормальном режиме".

Однако, по словам Фадеева, в сложившейся ситуации у организаторов приостановились переговоры со спонсорами: "Сейчас нужно заканчивать букинг и общаться с партнерами и спонсорами. Со спонсорами общение в каком-то режиме уже идет, но сейчас из-за ситуации этот процесс приостановился", - рассказал он.

Вместо билетов люди скупают гречку

Из-за отмены весенних мероприятий снизился спрос и на билеты на те события, которые должны состояться позже.

"Да, спрос на билеты заметно снизился и это не удивительно. Покупка билета - это инвестиция, как бы пафосно это не звучало. А инвестировать в неопределенность не умно", - сказал Би-би-си промоутер и директор московского "Главклуба" Игорь Тонких.

Об этом также говорит и Сергей Фадеев: "Билетные операторы сейчас испытывают сложности из-за отмены большого количества мероприятий, и мы как контрагенты тоже это чувствуем. И людям сейчас не до покупки билетов, вместо того, чтобы готовиться к фестивалям, они скупают гречку. Поэтому мы видим провисание в этой ситуации".

"Капиталистическая движуха"

В "Главклубе" проходит более 200 концертов в год, поэтому введенный властями запрет на концерты затронул не более 10% расписания клуба, говорит Игорь Тонких. "К тому же почти все концерты не отменяются, а переносятся, то есть при благоприятном сценарии можно легко отделаться лишь рокировкой сезонных результатов", - предположил он.

Переносы концертов станут стресс-тестом для всей музыкальной индустрии, считает Тонких: "Стороны уже сейчас по-разному трактуют причины отмен и, соответственно, вытекающие отсюда ответственность и обязательства. Впереди лавины отсроченных судебных разбирательств, банкротства, возможный передел рынка, обычная рыночная капиталистическая движуха".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американцы My Chemical Romance должны выступить в Москве и Санкт-Петербурге в июле в рамках тура по случаю воссоединения группы. В России их очень ждут

В перспективе стоит ожидать некоторого снижения количества концертов западных артистов в России, прогнозирует Тонких: "Это напрямую связано с курсом валюты, сильно выросшим с начала года".

Есть опасения, что с окончанием карантина проблемы не закончатся, также говорит и промоутер Степан Казарьян: "Общемировой экономический кризис может привести к падению общей покупательской способности и обнищанию населения, причем не только в России. А падение рубля уже сделало крайне рискованной и дорогостоящей промоутерскую деятельность в России".

"Есть ощущение, что изоляция - это надолго"

"Для меня, с одной стороны, обидно, что все отменяется, с другой - я понимаю, что устраивать вечеринки сейчас - это в какой-то мере безответственно: проблема же не в самом вирусе, а в массовом заражении и перегрузке больниц. Поэтому, видимо, будем придумывать, как в ближайшее время поделиться своей музыкой в режиме изоляции", - рассуждает Антон Образина из Jars.

Группа мало зарабатывает на стримингах - и возможно, "нынешняя ситуация - как раз повод их прокачать", говорит он. Группа рассматривает возможность провести свой концерт, намеченный на 9 апреля, в режиме "онлайн-трансляции". "Мне кажется это интересной идеей, потому что есть ощущение, что изоляция - это надолго", - говорит фронтмен Jars.

О том, что музыканты в условиях отмены концертов могут начать зарабатывать с помощью стримов, говорит и музыкальный критик Олег Кармунин: "Садишься дома, с гитарой, и играешь песни по заявкам. Каждая заявка платная. Сегодня блогеры не стесняются брать с людей деньги за донаты во время того, как они играют в игры. Чем музыканты хуже?"

Онлайн-концерт уже анонсировала российская рок-группа Би-2, которой пришлось отложить свои европейские концерты из-за коронавируса. Он будет бесплатным, а транслировать его будет киносервис Okko.

Слушатели в этой ситуации могут помочь музыкантам, больше слушая их музыку через официальные стриминг-сервисы, говорит Кармунин: "Так музыкантам упадет лишняя копейка".