"Два рулона туалетной бумаги в одни руки". Лондонцы опустошают прилавки магазинов

Image caption Ни рыбы, ни мяса. В "мирное время" эти полки завалены курятиной, свининой, говядиной и рыбой

"Пожалуйста, подумайте, прежде чем покупать", гласит большое объявление у входа в огромный супермаркет на юго-востоке Лондона. За входом - пустые полки овощного отдела, затем пустые полки мясных рядов, и так далее. Никакие призывы не помогают.

В Британии пока не объявлен карантин и не закрыты границы, но жители Лондона, готовясь к худшему, начали по утрам, в считанные минуты после открытия, сметать с полок магазинов еду и туалетную бумагу.

"Я не понимаю этих людей. Я сам ничего не закупаю и жене сказал, чтобы не закупала, - говорит охранник супермаркета Валид. - Мы объясняем, что с поставками все нормально, что в Италии так уже было, всё скупали, но теперь там снова все в порядке. А они все равно..."

Image caption "Пожалуйста, подумайте" - просит сеть супермаркетов лондонских покупателей

В середине дня в среду в этом супермаркете - он входит в одну из двух главных сетей Британии, Sainsbury's - уже нет не только мяса и овощей. Пусты и многометровые, обычно ломящиеся от товара полки отделов консервов, макаронных изделий, бутилированной воды и хлеба.

"Ох ты ж господи. Как саранча!" - сокрушенно бормочет молодой англичанин в дальнем углу огромного зала, у пустых морозильников, где всегда были курица, рыба и замороженные овощи.

Туалетной бумаги и кухонных салфеток тоже нет.

Image caption Здесь была туалетная бумага

По словам Валида, никакой особой агрессии в его супермаркете люди не проявляли, но эта покупательская паника приводит к тому, что кому-то чего-то не достается.

Поэтому этот супермаркет ввел норму продажи в одни руки. Не больше двух единиц самых популярных товаров. Две пачки спагетти, например, или две упаковки туалетной бумаги.

Кроме того, по словам Валида, они собираются в первый час после открытия, с семи до восьми утра, впускать только пожилых людей, чтобы они смогли относительно спокойно, без толкотни и огромных очередей, купить самое необходимое.

Скупить за 35 минут

Image caption Овощи и многое другое в универсаме Lidl смели за полчаса

В соседнем районе, в супермаркете сети Lidl, "норма отпуска" такая же: две упаковки в одни руки. И это - в дешевой сети, стратегия которой всегда строилась на том, чтобы люди покупали сразу побольше.

Здесь картина очень похожая - многие метры пустых полок.

"Сегодня утром только открылись - в течение 35 минут ничего не осталось! Ни пасты, ни мяса, ни овощей", - жалуется работник этого супермаркета Лукаш, расставляя по полкам молочные продукты. Их не скупили - полки полные.

Image caption Работник универсама Lidl Лукаш говорит, что до сих пор об огромных очередях только слышал - от родителей, которые жили в социалистической Польше

"Я из Польши. Мне родители рассказывали, конечно, как они во времена социализма стояли в огромных очередях, чтобы что-то купить по талонам. Но сам я никогда такого не видел", - делится впечатлениями Лукаш.

"Я ещё понимаю, что люди сейчас беспокоятся о своем здоровье. Но вот скупать все подряд - по мне это несколько странно", - продолжает он.

Image caption Очередь в супермаркет Sainsbury's на юго-востоке Лондона перед открытием

Гречка уже кончилась

В Лондоне, помимо супермаркетов больших сетей, есть, как и в большинстве крупных городов мира, множество маленьких магазинчиков - корнершопов, как их тут называют, или национальных, прежде всего азиатских и восточноевропейских.

Ассортимент в них меньше, а цены, как правило, выше - но и до них, по крайней мере до некоторых, начинает докатываться волна покупательской паники.

"Крупа, гречка, уже совсем закончилась, и неоткуда взять. А других продуктов даем только по пять штук", - делится Лаура, продавщица литовского магазина с русским названием "Спутник" там же, на юго-востоке Лондона.

Image caption Лаура, продавщица литовского магазина в Лондоне, говорит, что ей тоже пришлось ввести норму продажи "в одни руки"

Впрочем, по полкам "Спутника" пока не видно, чтобы он подвергся нашествию покупателей: на полках полно колбас, черного хлеба и всего прочего, что любят восточноевропейцы.

Впрочем, скоро это все может закончиться. По словам Лауры, поставки из стран Балтии уже сильно замедлились из-за того, что Польша восстановила контроль на границах.

Людей, которые хватают в магазинах всего сверх меры, Лаура не понимает: "Ты берешь по десять штук всего - ну сколько ты съешь? А потом, что, все в мусор?"

По ее мнению, сейчас запасаться впрок начинают и люди, обычно не подверженные стадной истерике.

"Когда ты приходишь в магазин и видишь пустые полки, ты сам уже думаешь, что же ты будешь кушать, если ничего нет. Тогда у тебя самого начинается паника".