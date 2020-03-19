Главврач "Коммунарки" Денис Проценко: "Я за карантин в Москве. Вопрос в цене закрытия"

Пандемия нового коронавируса была объявлена неделю назад. На 18 марта в мире зафиксировано более 215 тысяч подтверждённых больных. В России их пока очень мало - 147 человек, но паника нарастает: из аптек пропадают медицинские маски, из магазинов - туалетная бумага и гречка, из офисов - люди.

Би-би-си удалось поговорить с главным врачом Городской клинической больницы №40 Денисом Проценко - в его больницу в Коммунарке везут почти всех московских пациентов с подозрением на Covid-19.

"Вот вы снова тратите мое время, телеканалы показывают одни и те же картинки, а разъяснительной работы ноль", - начинает разговор Проценко, который одновременно подписывает документы, просматривает почту на компьютере и сообщения в телефоне.

Би-би-си: Так мы сейчас и попросим разъяснить.

Д.П.: Да чтобы разъяснить, надо просто сайты ходить читать, официальные сайты. Там максимум информации.

Би-би-си: Денис Николаевич, скажите, сколько сейчас заболевших?

Д.П.: Всего в Москве к 18 марта зарегистрировано 86 случаев. Среди них есть и наши пациенты старше 65 лет, прилетевшие из очагов заражения и общавшиеся с прилетевшими. Но их болезнь не протекает тяжело. Они не находятся на искусственной вентиляции легких.

Вообще в Москве сейчас нет ни одного пациента с коронавирусом на ИВЛ. Девять человек лежат в реанимации, но с ними мы, скорее, перебдеваем, они не в критическом состоянии. Где-то лихорадка, где-то нам что-то не понравилось в анализах. Пока есть такая возможность, мы наблюдаем их в условиях интенсивной терапии.

Би-би-си: Аппаратов ИВЛ хватает?

Д.П.: Пока мы обходимся городской сетью. В ней более 5000 единиц наркозно-дыхательной аппаратуры. Плюс она закуплена. У нас на территории находятся 72 аппарата ИВЛ и еще 29 наркозных аппаратов, которые можно использовать аналогично. Я знаю, что каждый из главных врачей Москвы готов по звонку выделить аппараты из своего резерва. У нас модно ругать систему здравоохранения, но сейчас это отлично работающая команда.

Би-би-си: У вас вчера сбежал пациент. Нашли?

Д.П.: Нашли.

Image caption Большинство пациентов с признаками коронавируса в Москве попадает в Городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Некоторые из них отсюда без труда уходят

Би-би-си: Как они сбегают?

Д.П.: Они разворачиваются и уходят. Кто-то через забор, кто-то через КПП. Мы же не можем людей ограничивать в свободе передвижения, что мы им, руки будем выворачивать? Когда пациент поступает, с ним два часа говорят. Зачитывают правила, предписания и предупреждения об ответственности за действия, влекущие распространение инфекционного заболевания и создающие угрозу населению.

Би-би-си: А что они говорят, когда их возвращают в больницу?

Д.П.: Ничего не говорят. "Я нормально себя чувствую, лучше дома буду".

Би-би-си: Они успевают до дома доехать?

Д.П.: Конечно. Больше того, приезжая домой, они еще и не открывают участковому дверь. Не пускают - и все. "Нет, мы не настолько больны, чтобы в больнице лежать". Они нас не слышат. Не понимают, что для старших людей они и есть то самое ходячее биологическое оружие.

Другие, наоборот, жалуются на недостаточное внимание врачей. При этом вирус у них может быть не подтвержден. У нас, например, есть пациенты, которые к нам поступают с температурой, потом она падает. Мы их наблюдаем, берем мазки, но мы их не лечим. От чего их лечить? Потом появляются посты в "Фейсбуке" в духе: "Я лежу четвертый день, у меня только меряют температуру, больше никто не приходит и никак не лечат".

Да что там говорить, люди хайпят, как могут: плакаты HELP! вывешивают, выбрасывают из окон полотенце с американским флагом. Жалуются, а чего вы четвертый день даете нам йогурт без вкуса...

Би-би-си: Вы их не хотите убить потом?

Д.П.: Да нет.

Би-би-си: Поэтому вы врач, а мы нет. А психологическое состояние пациентов как оцениваете?

Д.П.: Они находятся взаперти... Тяжелое оно. У нас работают психологи, город помогает специалистами. Для некоторых пациентов приход психолога - это дополнительный вызов, ведь у наших людей в голове до сих пор тонкая грань между психологом и психиатром.

"Остановить истерику"

Би-би-си: А врачи? Вы сказали, что в Москве нет заболевших врачей. Это только благодаря защитным костюмам или еще они что-то хитрое делают?

Д.П.: Может, они что-то и делают во внерабочее время, о чем мне неизвестно... А так мы сравниваем с данными от иностранных коллег. Они говорят, сначала 30% заболевших, в Китае вообще шесть умерших. Но там гораздо больше пациентов, внимание снижается, времени мало, делать надо все быстро-быстро-быстро...

Би-би-си: Вы к такому сценарию готовы?

Д.П.: Ну вот по городу меры принимаются, к нам волонтеры идут в больницу. Это врачи самых разных профилей и опыта, которые сами бесплатно готовы помогать, чем надо: документы, уколы, обходы. Кадров нам хотелось бы больше. Не откажемся от них. Город сейчас присылает дополнительно врачей.

Би-би-си: К пику когда готовиться?

Д.П.: Никто не знает, дойдем мы до него или нет. Медики всегда готовятся к самому неблагоприятному варианту, лучше быть перестраховщиками.

Би-би-си: А психологически врачи как настроены?

Д.П.: Мы делаем свою работу, в ней ничего не меняется.

Би-би-си: Нет ощущения, что раз пандемия, то все сразу сложнее?

Д.П.: Нет, есть понятные инструкции - скрипты, чек-листы для пациентов - как действовать, понятно. Да, мы работаем напряженно, но я не вижу в этом чего-то из ряда вон.

Би-би-си: Смены обычные?

Д.П.: Первые сутки людей нельзя было отсюда выгнать. Заканчивалась их смена, сколько всего еще надо делать, и добровольно оставались. В этом плане здешние врачи - все мои герои. Я ими восхищаюсь.

Би-би-си: Какая зарплата у врачей?

Д.П.: Врач в среднем у нас получает около 140 тысяч, плюс правительство выделило грант для людей, работающих здесь с коронавирусом. Дополнительно 70 тысяч для врачей, 50 тысяч для медицинских сестер, 30 тысяч для прочего медицинского персонала.

Би-би-си: СМИ могут как-то помочь?

Д.П.: Остановить истерику.

Би-би-си: Какие ее главные признаки?

Д.П.: Не нужно носить маски здоровым. Маски не помогают. Вот я сейчас спрашивал у ваших коллег, зачем они пришли сюда в респираторах. Эти штуки со степенью защиты 2FP используют наши врачи в сочетании с полностью закрывающим тело костюмом. Такая маска на улице только ведет к нагнетанию истерики у людей. От попадания вируса одна маска на лице не спасет. А если вы болеете или контактировали с заболевшим - только самоизоляция.

Би-би-си: А слухи, что у нас мало проводят тестов и не так, как надо?

Д.П.: Ну что значит не так, как надо? Мазок берется из носа или ротоглотки, берется кровь. Да, был пул пациентов, у которых брали мочу и мазки из прямой кишки, это не заработало. Но, к сожалению, наши люди очень часто показывают уровень необразованности. Я максимально открыт, и вся эта информация лежит на официальных сайтах. Я веду открытую страницу больницы в "Фейсбуке", и от штаба имею простую вводную: говорить все, как есть.

Би-би-си: Насколько паника мешает?

Д.П.: На ее фоне, например, обращаются в поликлиники, даже когда нет повода, поглощая ресурсы. Например, врачи вместо работы объясняют, что не нужно делать анализ, если у вас нет температуры и других признаков болезни. Потому что рутинный анализ ничего не дает.

"Самоизоляция может быть очень полезной"

Би-би-си: Вы отсюда вообще уходите?

Д.П.: Иногда ухожу. Есть другие пациенты в других стационарах, их надо обсуждать, есть заседания штаба…

Би-би-си: А дома бываете?

Д.П.: Иногда бываю, надо же где-то мне бриться.

Би-би-си: Бороду обидно было сбривать под маску?

Д.П.: Работа такая.

Би-би-си: Вы в "Фейсбуке" рекомендовали тем, кто самоизолировался, сервис доставки вина. Успокойте нас, вино же полезно?

Д.П.: Пить полезно, напиваться - нет. Смысл поста был глубже: он о том, что не надо идти в магазин, что в самоизоляции в Москве можно чувствовать себя комфортно с сервисами доставок.

Би-би-си: Вы считаете, что самоизоляция - это самая эффективная мера сейчас?

Д.П.: Да.

Би-би-си: А когда мы можем прийти к карантину в городе?

Д.П.: Это компетенция главного санитарного врача города.

Би-би-си: Вы сами за то, чтобы город закрыли?

Д.П.: Да. Как врач - да. Это нас обезопасит. Весь вопрос - цена закрытия. Весь вопрос - где та сверхмера.

Би-би-си: А как в этом случае, например, с собакой гулять? Если на улицу выйти нельзя?

Д.П.: Слушайте, вы знаете, как работали китайские реаниматологи? Они перед дежурством надевали утром памперсы и 12 часов не выходили из отделения реанимации. Понимаете, что такое эпидемия? Люди так делали, чтобы каждый раз не менять дорогостоящий костюм защиты и чтобы экономить время. Это та самая самоотдача и то самое верное понимание ситуации.

Би-би-си: Это врачи. А у обывателя вечный торг с собой: ну хорошо, в школу я ребенка не отправила, а вот на танцы сходит, заплатили же. Или вот доставку я заказала, а кефир забыла, ну зайду в магазин быстро. И так во всем.

Д.П.: Знаете, моей дочери 16 лет. Ну, подросток, не очень со мной общается. Она на изоляции дома. Вчера мне пишет: "Ты когда будешь? Я тебе есть приготовила". Я испугался: "Что случилось?" А она говорит: "Так скучно, что заняться нечем". Самоизоляция может быть очень полезной.