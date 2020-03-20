"Солнышко и небо голубое": москвичи уезжают на дачи от коронавируса

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Чтобы пережить вспышку Covid-19 подальше от толп людей и одновременно от перспективы жесткого карантина в Москве, часть жителей российской столицы выезжают на дачи: собственные и съемные.

Позволить себе добровольную самоизоляцию на природе могут представители интеллектуальных и творческих профессий, фрилансеры, а также родители школьников, которым в связи с угрозой коронавируса разрешили учиться дистанционно.

О своей добровольной изоляции на даче и о том, как они обеспечивают себя продуктами и медпомощью, рассказали Би-би-си несколько жителей столицы. Они не выезжали за границу, не контактировали с носителями коронавируса и не обязаны соблюдать карантин, но сами решили уехать в уединение.

Анна К., домохозяйка:

"Наша школа перешла на скайп, поэтому мы тут. Мы были на даче, когда из школы пришло сообщение о возможности перейти на дистанционное обучение. Весь класс проголосовал "за", и мы приняли решение не возвращаться в Москву.

У нас на даче стало оживленно - многие привезли своих родителей. Других детей пока не видно, поскольку каникулы только со следующей недели.

Продукты нам обычно доставляет "Утконос", правда, сейчас они прекратили доставки за город - но в местных магазинах есть все необходимое. У нас есть возможность вызвать скорую, поскольку мы находимся недалеко от Наро-Фоминска.

Я сейчас не работаю, у мужа на работе решается вопрос удалёнки со следующей недели. Пока остаемся здесь до 12 апреля, а дальше в зависимости от ситуации".

Очевидно, для успеха такого бегства из Москвы необходимо, чтобы на даче был стабильный интернет: опрошенные нами дачники не собираются отказываться ни от удаленной работы, ни от вебинаров, ни от учебы для детей.

Начать дачный сезон за шесть-семь недель до майских праздников, гораздо раньше обычного, также помогла рекордно теплая зима и ранняя весна 2020 года.

Портал недвижимости ЦИАН зафиксировал всплеск запросов на аренду загородных домов, домиков и коттеджей за последнюю неделю: их в 2,5-3 раза больше, чем было в прошлом году в середине марта (месяца, нехарактерного для выезда на дачи в Подмосковье).

Более скромный, но тоже рост, видят эксперты "Инком-недвижимости" - плюс 14% к марту прошлого года.

"Несезонную активизацию нанимателей подмосковных дач мы связываем с пандемией коронавируса и вынужденным отказом от зарубежных путешествий - это возможность переждать эпидемию в безопасности, отдохнуть на свежем воздухе или поработать удаленно", - говорится в комментарии компании для Би-би-си.

"Интерес есть как к недорогим объектам за 30-40 тыс. руб. за месяц, так и к элитным виллам со ставкой аренды в сотни тысяч рублей", - сообщил Би-би-си Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН, добавив, что реальное число сделок по найму дач неизвестно.

Гораздо легче резко уехать "в глушь" тем, кому не нужно договариваться с владельцами, просматривать варианты и платить аренду - то есть собственникам дач.

Юрий С., профессор:

"У нас многолетняя привычка уезжать из Москвы в кризис: взрывы домов, дефолт, пожары и блэкаут переживали на даче. Ни разу не пожалели об этом. Сейчас поехали все - жена, дочь; сестру уже вывезли раньше (она пенсионер). Работаем удаленно. Дочка учится дистанционно в универе.

Тут и собственная инициатива, и вековой опыт выживания предков. Оставаться на даче планируем пока на месяц, но еды запасли заранее на три месяца.

Если через месяц будет плохо, уедем на хутор в Воронежской области. Там у нас хозяйство под присмотром - дом с газом и земля (покойный тесть оставил). Пасека, скот можно заводить, рыбалка, охота и сады! Там никакой дороги нет, никакая власть не найдёт.

А если откроют границу, то переедем в Европу - Болгарию или Польшу".

По данным опроса РБК, в 2014 году свои дачи были почти у половины жителей российских мегаполисов, хотя в случае с москвичами оценки количества дачников в разных источниках радикально отличаются друг от друга: от 10% до 67%.

Нина Д., куратор музейных проектов, блогер, многодетная мать:

"Мы сначала уехали так: я и двое младших. Они приболели, и я не хотела подвергать детей дополнительному риску. Потом к нам присоединился муж и старший сын. С одной стороны, заболели все (кроме меня) - у них ангина и обострение весенней аллергии.

С другой стороны, считаю, что самоизоляция сейчас - мера крайне разумная. На даче удобнее, чем в квартире. Здесь много места, можно гулять и отдыхать, и дети стремительно идут на поправку.

С едой здесь в Подмосковье всё в порядке - от гипермаркетов до сельпо, и гречка в наличии. Но я и в Москве не видела в магазинах пустых полок, только на фото в "Фейсбуке". Продуктами мы не запасались, купили обычный набор.

Думаю, не умрем.

Что касается медицины, то сюда можно вызвать скорую помощь, или доехать до ближайшего городского пункта и попасть к врачу там. Мы учимся онлайн. Сейчас много сервисов - пацаны получают задания в "Вотсаппе", сидят и с интересом учат! По работе все, что можно, делаем онлайн: я веду телеграм-каналы, пишу тексты, благо у меня такая профессия.

У мужа в "Сколково" сейчас перенесли все мероприятия, поскольку они все более 50 человек.

До конца недели посмотрим на состояние детей и либо частично вернемся, либо нет - всё равно кружки закрыты, спортивные секции закрыты. А здесь свежий воздух, солнышко и небо голубое - красота!"

Прогноз на лето: всё будет расти

Эксперты "Инком-Недвижимости" прогнозируют этим летом чуть ли не удвоение числа арендаторов дач по сравнению с 2019 годом.

"Ключевые факторы - это, опять же, опасность вируса, падение рубля и общая финансовая нестабильность: даже в случае скорого окончания эпидемии в этих условиях многим придется отказаться от заграничных поездок в пользу более бюджетного дачного отдыха, - заявили Русской службе Би-би-си в компании. - Если в марте цены пока остаются на прежнем уровне, то летом мы ждем прироста средней арендной ставки: по сравнению с летним периодом прошлого года стоимость найма коттеджа может повыситься в среднем на 20%, дачи - на 10%".