Коронавирус: как не сойти с ума всей семьей в изоляции

Правообладатель иллюстрации Instagram/@mightymother_ Image caption По мнению одной из мам, оказавшейся с семьейв в изоляции, даже если с детьми дома просто читать и писать, этого вполне достаточно, чтобы заполнить пробел в школьной программе

"В каких бы условиях мы ни жили - в большом шестикомнатном доме или в двухкомнатной квартире, - всем нам скоро начнет казаться, что пространство вокруг нас сжимается", - говорит Элоиза Рикман, специалист по домашнему обучению.

Ощущение скученности - всего лишь один из факторов, с которыми сталкиваются семьи в самоизоляции.

Власти Британии советуют всем членам семьи уйти в карантин, если один из родственников почувствовал недомогание. Накануне также было объявлено о закрытии школ, и значит, дети в обозримом будущем будут находиться дома.

"Наступили очень странные времена. Мы пытаемся их преодолеть и не терять самообладания", - говорит 34-летняя Анни Ридаут. Она вместе с мужем и тремя маленькими детьми находится в самоизоляции после того, как у двоих из детей появились симптомы коронавируса.

Обычно Анни ведет обучающие онлайн-курсы для групп разных возрастов, сейчас особое внимание она уделяет своим детям школьного возраста, составила для них ежедневное расписание.

"Час математики - его по утрам ведет мой муж. Потом час чтения и правописания. Обязательно выделяем время для креатива, рисуем, например. Потом время для игры в саду - копаем, пачкаемся в грязи. Таков дневной минимум", - рассказывает Анни.

Правообладатель иллюстрации Annie Ridout Image caption Анни Ридаут оказалась в изоляции с детьми, которые требуют постоянного внимания

По ее словам, сначала она планировала насыщенные уроки по полчаса, но постепенно график стал менее жестким, главное - каждый день делать определенный объем работы, без временных ограничений.

"Мы должны были ввести более гибкое расписание, в частности, принять как данность, что они захотят больше смотреть телевизор", - говорит молодая женщина.

Другая мама из Лондона, Элоиза Рикман, соглашается, что иметь расписание очень важно, особенно для детей, которые уже пошли в садик или школу и привыкли к некой ежедневной рутине.

"Детям нужна предсказуемость событий, особенно когда обстоятельства вокруг них меняются так стремительно", - говорит Элоиза Рикман.

Она тоже начала обучать своих детей на дому, но считает, что расписание не должно быть жестким. Ее метод такой: составить план ежедневных или еженедельных занятий, зачитать его детям, согласовать и прикрепить на стену, чтобы все могли с ним сверяться.

"По средам, например, можно запланировать просмотр фильма всей семьей. Детям-подросткам надо выделить время на общение с друзьями по скайпу", - говорит Рикман.

Зубейда Дагупта, психолог, специализирующаяся по вопросам образования, также подчеркивает важность системы. Она со своей семье также находится в самоизоляции в одном из городов недалеко от Лондона.

"Известно, что, когда люди оказываются в ситуации неопределенности и стресса, им нужна некая предсказуемость, структура поведения. Это помогает", - говорит психолог.

"Хотя большинство детей в восторге от того, что можно не ходить в школу, на самом деле играть неделями, а то и месяцами в компьютерные игры может быть не так уж и весело, - говорит Дагупта. - Необходим баланс: структурированные занятия с перерывами для игры и веселья".

Что касается школьной программы, то многие школы готовы выкладывать уроки и задания в интернет.

Нынешняя ситуация - большой вызов для школ и для застигнутых врасплох родителей, система образования в Британии в своей новейшей истории никогда с таким не сталкивалась, считает Элоиза Рикман.

"Однако я получила сообщения от нескольких знакомых семей, которые говорят, что уже давно хотели попробовать домашнее обучение и теперь с энтузиазмом готовы разобраться, что это такое", - говорит мать семейства из Лондона.

По ее мнению, самое важное в домашнем обучении - это отношения в семье. Часто братья и сестры разного возраста не привыкли находиться весь день дома вместе, и время самоизоляции - хороший повод укрепить отношения в семье и узнать друг друга лучше, считает Рикман. Хотя, предупреждает она, это может быть не таким уж гладким процессом.

Важно, чтобы родители находили время для общения один на один с каждым ребенком.

Также важно помнить, что период самоизоляции не требует дополнительных вложений, и можно по-прежнему заботиться об окружающей среде.

Классную комнату для всех можно устроить в гостиной. Для занятий рисованием и лепкой можно накрыть обычной газетой журнальный столик, а под ручки и карандаши приспособить кружку. Можно даже переставить мебель.

"Если вы не хотите, чтобы дети смотрели телевизор по пять часов в день, может, стоить передвинуть его? Или вообще сдвинуть все столы к стене, чтобы дети могли побегать? Это особенно актуально, если вы живете в небольшой квартире", - советует Рикман.

Также надо подготовить себя к тому, что в этот период, когда все дети дома целыми днями, в нашем жилье будет царить беспорядок.

И очень важно помнить, что обучение на дому - это не дублирование школы в домашних условиях. Не нужно заниматься по шесть часов, как в школе. Ваши занятия будут проходить с ребенком один на один, а значит, могут быть короче и интенсивнее.

Самоизоляция - испытание не только для детей, но и для родителей.

Правообладатель иллюстрации Instagram/@MightyMother_ Image caption Постоять на руках в период самоизоляции очень полезно – это и физкультура, и отдых от уроков

Проводить много часов каждый день с детьми может быть непросто. Собеседницы Би-би-си по собственному опыту говорят, что для родителей самое главное - в первую очередь думать о себе.

"Важны даже такие мелочи, как открыть окно и подышать несколько минут воздухом, или посвятить три минуты медитации, или составить список из 10 вещей в вашей жизни, за которые вы особенно благодарны. Также следует ограничить поток новостей, которые вы привыкли слушать или читать каждый день", - советует мама в самоизоляции.

Огромную важность эмоционального и психического состояния родителей подчеркивает и психолог Зубейда Дагупта.

"Людям необходимо время и пространство для себя", - говорит специалист. Она настоятельно рекомендует семьям построить расписание таким образом, чтобы у каждого взрослого обязательно было время побыть в одиночестве.

По мнению Дагупты, для взрослых важен также контакт с внешним миром и ежедневные упражнения.

"Длительное нахождение взаперти и общение только с узким кругом людей сродни тому, что испытывают астронавты на орбите. Слава богу, у нас есть Skype и WhatsApp", - говорит эксперт.

Но есть и положительные моменты в вынужденном карантине, а именно - возможность побыть со своими любимыми, без спешки и без помех извне, уверена Дагупта.

В наши дни люди почти не могут позволить себе замедлиться и насладиться моментом, и сейчас - подходящее время это сделать.