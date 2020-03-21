Что посмотреть, сидя на карантине? Подборка документальных фильмов Би-би-си

Фильмы доступны для просмотра в ограниченном числе стран.

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Мы решили последовать примеру многочисленных блогеров и онлайн-кинотеатров и предложить вам подборку фильмов, с которыми будет не так скучно коротать время в самоизоляции.

1. Свидание с феминисткой

Карантин - не лучшее время для свиданий. Ни в музей не сходишь, ни в кино, да и рестораны грозят скоро закрыть. Поэтому предлагаем отправиться на свидания с героинями нашего фильма - феминистками из Москвы, Лондона и Бейрута, и узнать, правда ли они ненавидят мужчин и как мужчины на них реагируют.

2. Грязные тайны мира моды

Многие знаменитости выложили в свои соцсети видео, как они моют руки. Внезапно на многих из них обрушилась критика и обвинения в том, что они не закрывают кран, когда это делают. Потому что коронавирус - не повод не заботиться об экологии. А вы знали, сколько воды тратится на производство одной пары джинсов? А сколько пар таких джинсов у вас? Узнайте, как именно наши модные пристрастия вредят окружающей среде.

3. Кто нам враг - жир или сахар?

Пока россияне сметают с полок гречку и макароны на случай тотального карантина, мы с вами вспомним, почему не стоит налегать на сладкое и жирное, особенно в условиях пониженной физической активности. Люди, следящие за здоровьем, да и просто любители диет давно задаются вопросом: что вреднее - жир или сахар? Близнецы, доктор Крисс и Занд ван Туллекен, решили провести эксперимент в поисках ответа на этот вопрос. Один из братьев будет придерживаться высокожировой диеты, а другой - диеты с высоким содержанием сахара. Этот опыт дает представление о том, что жир и сахар делают с нашим организмом? И становится понятно, какое из этих двух зол - меньшее.

4. Что плохого в том, чтобы хорошо выпить?

Ну и напоминаем вам, что распитие алкогольных напитков не помогает организму бороться с вирусами. Правда ли, что эпизодические пьянки гораздо вреднее, чем ежедневное потребление алкоголя в небольших количествах? Герои этого фильма знакомятся с последними достижениями науки и ставят эксперимент на себе, чтобы узнать, как алкоголь в действительности влияет на человеческий организм. Никогда больше вечеринки и следующее за ними похмелье не будут для вас прежними.

5. Армагеддон. В ожидании конца света

Вам кажется, что две недели самоизоляции - это много? Познакомьтесь с сурвивалистами - людьми, которые добровольно ограничивают свои контакты с внешним миром и заточают себя и свои семьи в убежища и бункеры в ожидании конца света. Что бы его ни вызвало - народные волнения, нападение Северной Кореи или экологическое бедствие - но страшный удар грядет, они в этом убеждены и берут собственную безопасность в свои руки. Целых 5% населения США уже примкнули к этому движению. У некоторых из них есть подземные бункеры, другие учатся выживанию в диких условиях, но все они большую часть свободного времени заняты тем, что готовятся к тому, что, на их взгляд, неизбежно.

6. Вайнштейн и женщины, которые молчали 30 лет

Для тех, кто забыл, что в мире происходит что-то, кроме коронавируса. 11 марта Харви Вайнштейна, еще недавно одного из самых могущественных людей в Голливуде, приговорили к 23 годам тюремного заключения, признав виновным в сексуальном насилии. Рассказываем истории женщин, которые не побоялись дать отпор и во всеуслышание заявили о неподобающем поведении магната киноиндустрии.

7. Европа изнутри

Часть 1 | Брексит

Часть 2 | Деньги

Часть 3 | Миграция

Вариант для тех, кто во время самоизоляции решил разобраться в перипетиях политической жизни Европы. В последнее десятилетие Единая Европа переживала один острейший кризис за другим. И теперь, когда долго обсуждавшийся выход Британии из Евросоюза становится реальностью, самое время вспомнить недавнее прошлое Единой Европы и заглянуть в её неопределенное будущее. В трёхсерийном документальном фильме Би-би-си "Европа изнутри" политики высшего ранга откровенно и очень по-человечески рассказывают о тех или иных событиях, о своих партнерах и оппонентах, о скандалах и сложных переговорах, которые порой затягивались далеко за полночь.

8. Стена. Пять историй

К сожалению, всеобщий карантин сделал невозможным свободное перемещение по миру, и многие семьи оказались отрезанными друг от друга в разных странах. Как никто их понимают те, кто жил в Восточном Берлине и не имел возможности повидать своих близких из Западной Германии. Этот фильм - пять очень личных историй людей, оказавшихся по разные стороны Берлинской стены. Ее падение стало одним из величайших геополитических событий конца ХХ века и повлияло на судьбы поколений.

9. Побег из золотой клетки: куда исчезла принцесса Дубая

Как проходит ваша самоизоляция? Вам уютно дома? Принцессе Латифе, дочери несметно богатого правителя Дубая, было неуютно во дворце её отца. Настолько, что она решилась на побег из золотой клетки. Готовясь к нему, принцесса записала видео, в котором рассказала, как её могущественная семья удерживает её в стране против воли. Создатели фильма поговорили с самыми близкими друзьями Латифы и с матросами яхты, на которой принцесса намеревалась уплыть из Эмиратов, чтобы попытаться раскрыть тайну пропавшей принцессы и выяснить, каковы на самом деле реалии жизни в Дубае - эмирате, где абсолютной властью обладает правитель Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

10. Как смартфоны и соцсети убивают наше время

И напоследок - во время карантина соцсети для многих становятся окном во внешний мир, мы начинаем проводить у экранов в разы больше времени. Мы встретились с экспертами в сфере IT, которые поведали нам, как создатели социальных сетей намеренно продвигают технологию, формирующую зависимость у пользователей.

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