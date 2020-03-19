Правообладатель иллюстрации администрация городского округа Тольятти Image caption Вручение медалей в Автозаводском районе Тольятти

Местные власти по всей России - от Москвы до Сахалина - провели мероприятия по вручению ветеранам юбилейных медалей к 75-летию Победы. Чиновников не остановил тот факт, что пожилые люди наиболее уязвимы перед коронавирусом.

16 марта в актовом зале 57-й гимназии на северо-западе Петербурга собрались несколько десятков ветеранов войны и труда. Глава муниципального округа "Комендантский аэродром" Марина Брызгалова вручила им юбилейную медаль к 75-летию Победы, а школьники спели военные песни под гитару. Сцену украшали воздушные шарики под цвета георгиевской ленточки, а баннер партии "Единая Россия" не оставлял сомнений в том, кто организовал мероприятие.

На эту новость обратил внимание петербургский оппозиционный политик Даниил Кен, отметив у себя "Твиттере", что вместе с медалью ветераны получили и шанс "подцепить коронавирус". После того, как пост Кена ретвитнул оппозиционер Алексей Навальный, эта история разлетелась по соцсетям.

Правообладатель иллюстрации МА МО "Комендантский аэродром" Image caption Вручение медалей в муниципальном округе "Комендантский аэродром" в Петербурге

Би-би-си обнаружила, что, несмотря на эпидемию коронавируса, муниципальные чиновники в последние дни собирали ветеранов для вручения юбилейных медалей не только в Петербурге, но и по всей стране.

Москва и Подмосковье

Ветераны войны и труженики тыла получают памятные медали к каждой юбилейной дате окончания Великой Отечественной войны. Указ о вручении медали к 75-летию Победы президент Владимир Путин подписал еще летом 2019 года, когда никакой пандемии коронавируса еще не было и в помине.

На лицевой стороне медали изображен советский солдат с автоматом. Правой рукой он пишет на стене Рейхстага слово: "Победа!"

Медаль вручают не сразу всем ветеранам района, а постепенно, организуя мероприятие за мероприятием еще с февраля. Так, согласно графику, который опубликовала администрация Невского района Петербурга, первая церемония прошла еще 13 февраля, а последняя должна состояться 8 апреля. Всего намечены 52 торжественные встречи.

Несмотря на коронавирус, муниципальные власти продолжали вручать памятные медали группам ветеранов все последние дни - даже в тех регионах, где официально выявлены случаи коронавируса.

Например, во вторник, 17 марта, в помещении центра социального обслуживания "Кузьминки" города Москвы представители управы Рязанского района собрали ветеранов и вручили им медали, цветы и подарки. К тем, кто не мог явиться лично, чиновники приехали на дом, сообщается на сайте управы.

Правообладатель иллюстрации управа Рязанского района Москвы Image caption В Рязанском районе Москвы ветеранов собрали уже после выхода указа Сергея Собянина об ограничениях из-за эпидемии коронавируса

Накануне этого мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение в столице любых массовых мероприятий численностью более 50 человек из-за угрозы распространения коронавируса. Формально его подчиненные из Кузьминок выполнили это требование. Но Собянин, вводя ограничения, одновременно обратился к москвичам старшего возраста с просьбой максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру.

16 марта, когда уже было известно о распространении коронавируса по Москве, по Академическому району разъезжал первый замглавы управы Антон Никитенко - он, впрочем, поздравлял ветеранов на дому.

В Подмосковье, где официально 17 заболевших коронавирусом, все в тот же день 16 марта в доме культуры в Мытищах провели концерт, на который пришли три ветерана. Еще шесть человек получили медали на дому.

По всей стране

Торжественные мероприятия с участием ветеранов не прекращались и в регионах.

В Тольятти уже четыре официально заболевших коронавирусом. При этом 16 марта в одной из городских школ прошло торжественное мероприятие для ветеранов. Их поздравляли школьники в военной форме, причем один из них ходил по помещению в каске с макетом автомата ППШ.

Медали ветераны получили из рук депутата Госдумы от "Единой России" Владимира Бокка, в зале было около двух десятков человек.

Правообладатель иллюстрации администрация городского округа Тольятти Image caption В Тольятти ветеранов награждал депутат Госдумы от "Единой России" Владимир Бокк

В Татарстане сейчас официально зафиксирован один случай заболевания коронавирусом - он диагностирован у приехавшего в республику гражданина Франции.

Но и там вручение медалей пока не приостанавливается: 16 марта местные чиновники объехали десять ветеранов из Бугульмы, сообщает "Бугульминская газета".

18 марта местная администрация Мучкапского района Тамбовской области отрапортовала, что в ближайшее время вручит все оставшиеся медали. В области уже зафиксированы трое зараженных коронавирусом.

Image caption Чествование ветеранов в Кронштадте

В Петербурге (10 официально подтвержденных случаев) награждение прошло не только в вышеупомянутом "Комендантском аэродроме". Так, 17 марта в доме творчества "Град чудес" прошел концерт для ветеранов Кронштадта. Медали вручал глава администрации Олег Довганюк, со сцены выступили школьницы в матросских костюмчиках.

Формальные ограничения

"Количество участников церемонии не превысило 50 человек", - отрапортовала администрация Кронштадта в своем пресс-релизе. Тем самым формально чиновники не нарушили распоряжение губернатора Александра Беглова, который вслед за московскими коллегами ограничил число участников массовых мероприятий на время эпидемии.

"Позавчера (17 марта - примечание Би-би-си) мы тоже провели вручения. Хотели вчера и сегодня, но уже отменили", - сетует их коллега из другого района Петербурга.

"У нас есть указ мэра Москвы Собянина - более 12 человек не собираться. Пришли семь человек. Всего доброго", - так в управе Рязанского района отреагировали на просьбу Би-би-си прокомментировать мероприятия с участием ветеранов.

В администрации Тольятти, в свою очередь, рассказали, что постановление об ограничении массовых мероприятий вышло 17 марта, когда еще не были обнаружены заболевшие коронавирусом, а праздник с участием ветеранов и депутата Госдумы Бокка прошел накануне. Сейчас подобные встречи с ветеранами уже невозможны, заверили там.

Би-би-си также запросила администрации и других регионов, где прошли награждения на фоне вспышки коронавируса. На момент публикации ответы не были получены.

Торжественные мероприятия уже официально перенесли в Калининградской и Рязанской области (пять и один зараженный соответственно).

А в Псковской области не стали дожидаться первых заболевших и временно приостановили вручение медалей.

Правообладатель иллюстрации администрация Барнаула Image caption Вручение медалей в Барнауле (на фото слева - глава администрации Ленинского района города Александр Михалдыкин)

Но многие регионы, в которых еще не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом, продолжают награждать ветеранов в торжественной обстановке. За последние дни такие мероприятия прошли в Южно-Сахалинске, Барнауле, Коврове, Петрозаводске.

"Вы поколение героев, которые подарили нам мирное небо над головой. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны, живых свидетелей тех страшных событий, становится все меньше и меньше", - сказал, вручая медаль, депутат Сахалинской областной думы Саркис Акопян.