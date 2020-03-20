Десять друзей бюджетника: как в Москве принуждают голосовать за Конституцию Путина

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Сотрудников московской мэрии, а также работников столичных бюджетных организаций обязывают зарегистрироваться на портале mos.ru для дистанционного голосования по поправкам к Конституции. Более того, в ряде организаций у бюджетников требуют зарегистрировать на портале и убедить проголосовать от трех до 10 знакомых или родственников.

Несмотря на увеличивающееся число заболевших коронавирусом в России, отменять голосование по поправкам к Конституции власти пока не собираются. Президент Владимир Путин во вторник назначил его на 22 апреля. Он отметил, что голосование можно отодвинуть, "если ситуация с эпидемиологической точки зрения будет неблагоприятной". Путин добавил, что власти используют для голосования "все современные способы".

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала РБК, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, дистанционное электронное голосование планируется только в Москве.

Голосуй сам и приведи семью

В столице тем временем уже мобилизуют на электронное голосование бюджетников. Так, в одном из московских департаментов всех сотрудников обязали зарегистрироваться на портале mos.ru, а также зарегистрировать там троих родственников или знакомых. Об этом рассказал Би-би-си собеседник в руководстве этого департамента, он попросил не называть его должность и имя из опасений потерять работу.

Списки своих друзей или родных, которые также зарегистрируются на портале и проголосуют, нужно передать руководству департамента, уточнил источник Би-би-си.

Требование, касающееся регистрации на портале mos.ru, донесли и до глав учреждений, которым руководит департамент соцзащиты, рассказал Би-би-си собеседник, которого затронула эта инициатива. Он тоже попросил об анонимности, чтобы избежать проблем на работе.

"Сам департамент собрал руководителей и поручил всех сотрудников учреждений отправить голосовать на mos.ru за Конституцию. И, кроме того, каждому привести по два-три контакта, кто тоже зарегистрируется там для голосования", - рассказал источник Би-би-си.

После этого, по словам источника, руководитель как минимум одного из учреждений, подчиняющегося соцзащите, потребовал от своих сотрудников предоставить имена и фамилии знакомых, которых они обязуются убедить зарегистрироваться на портале.

Готовые списки отправляют обратно в департамент соцзащиты.

По словам источника, случившееся коснулось и его знакомых, которые работают в системе соцзащиты - например, его знакомая сотрудница одного и центров содействия семейному воспитанию искала в совместном групповом чате тех, кто согласился бы по ее просьбе создать учетную запись на mos.ru.

Поручение сделать аккаунт на портале mos.ru самим, а также предоставить списки троих зарегистрированных там родственников или друзей получили и сотрудники ВДНХ.

Работник выставочного комплекса, попросивший об анонимности, предоставил Би-би-си скриншот письма от руководства с этими требованиями, а также шаблон таблицы, куда предлагается вписать свои фамилию, имя, отчество и телефон, а также те же данные знакомых, зарегистрированных на портале для электронного голосования.

Похожие требования о регистрации на портале mos.ru получили сотрудники "абсолютно всех бюджетных организаций" в Москве, рассказала Би-би-си депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева. "Валом валятся жалобы. Четкие указания всем управам - каждый сотрудник должен не только сам зарегистрироваться, а еще найти десять человек", - отметила она.

По ее словам, в "Мосгортрансе", водители, прежде чем получить путевой лист на день, должны показать, что они зарегистрировались на портале. "Иначе маршрутный лист просто не дают", - отметила депутат. А в ГБУ "Жилищник", рассказала Енгалычева, сотрудников просят также предоставить логины и пароли от личных кабинетов на mos.ru. Похожая ситуация, по ее словам, и в "Мосводоканале". Ранее об этом сообщали "Открытые медиа".

Коллега Енгалычевой по Мосгордуме, коммунист Евгений Ступин говорит, что регистрироваться на портале госуслуг для голосования 22 апреля требуют и от сотрудников метрополитена, Центра организации дорожного движения и работников пожарно-спасательного центра.

Пропустить Twitter пост , автор: @advokat_stupin Власть горит... Уже не стесняясь, работников Некрасовской ветки метро заставляют регистрироваться на госуслугах. Оно и понятно. Дефицит легитимности обнуления сроков Путина пытаются компенсировать накруткой электронного голосования 22 апреля ... Его ж невозможно проверить pic.twitter.com/fQLNN4cvq5 — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) 16 марта 2020 г.

"В условиях экономического кризиса люди боятся потерять работу и боятся обнародовать эти данные", - сказал он Би-би-си, объясняя, почему не может раскрыть имена тех, кто жаловался ему на эти требования.

Ступин направил запрос мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разъяснить, законно ли склонение бюджетников к регистрации на портале mos.ru для голосования по поправкам в Конституцию. Документ есть у Би-би-си.

Би-би-си также обратилась за комментарием к пресс-секретарю мэра Гульнаре Пеньковой, но не получила ответа.

Что не так с электронным голосованием

Собеседник Би-би-си в одном из департаментов столичной мэрии не исключает, что руководство из-за уязвимостей в системе электронного голосования сможет проверить, как проголосовали бюджетники.

Система тестировалась в трех округах во время выборов в Мосгордуму летом 2019 года. В сам день голосования в системе произошло несколько сбоев, рассказывал замглавы департамента информационных технологий Артем Костырко. По его словам, система несколько раз не работала около часа, но это никак не повлияло на результаты голосования.

По словам депутата Енгалычевой, сбои в системе до сих пор происходят. Например, на голосовании в Троицке по выбору места для новой станции метро - пользователи не могли зайти в систему и проголосовать из-за сбоя, говорит она.

Главную уязвимость московской системы интернет-голосования обнаружил еще в августе 2019 года французский криптограф Пьеррик Годри. Ему понадобилось всего 20 минут, чтобы при помощи бытового компьютера взломать используемые в системе 256-битные ключи шифрования - они оказались слишком короткими. Суперкомпьютер справился бы с этой задачей еще быстрее.

Мэрия оперативно заменила ключи на более длинные, Годри получил 1 млн рублей за находку. Специалист настаивал: это не единственный недостаток московской системы. Из-за особенностей ключа один бит секретной информации мог оказаться незашифрованным.

Проблему с утечкой бита Годри исследовал совместно с белорусским математиком из Гарварда Александром Головневым. Авторы пришли к выводу, что даже после всех исправлений возможна ситуация, когда один бит исходной информации (то есть часть сведений о голосе избирателя) может "утечь" - его можно будет опознать даже после шифрования.

Эта уязвимость не позволяет расшифровать все голоса, но в некоторых случаях позволяет посчитать, сколько избирателей подали голос за одного из кандидатов.

В чем суть путинских поправок

Впервые о планах изменить Конституцию Путин объявил во время своего послания Федеральному собранию 15 января.

Изначально он предлагал закрепить в основном законе индексацию пенсий и материнский капитал, а также верховенство российской Конституции над международными договорами. Путин не говорил о поправках, которые позволят ему остаться президентом - нынешняя редакция Основного закона не позволяла ему вновь выдвигаться на пост главы государства.

После этого по распоряжению Путина появилась рабочая группа по поправкам в Конституцию, в нее вошли не только депутаты и юристы, но и актеры со спортсменами. Такие предложения общественников как закрепление в Конституции веры в Бога, идеи брака как союза мужчины и женщины, а также памяти о победе в Великой Отечественной войне нашли свои места в поправках.

Когда Госдума принимала эти поправки во втором чтении, депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила еще одну - обнулить президентские сроки Путина, чтобы он вновь мог идти на выборы.

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Президент с этим предложением согласился, оговорившись - обновленная Конституция вступит в силу, если поправки одобрит Конституционный суд и если за них проголосуют граждане. На рассмотрение поправок судьям потребовалось около двух суток, они работали в закрытом режиме. Все поправки они одобрили. Осталось голосование, которое запланировано на 22 апреля.